Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Дядина жена была ведьмой

Бабушка — знахарка, лечила людей, к ней всегда много народу приезжало. Её старший сын, мамин брат, женился на ведьме.
Правда, что она ведьма, узнали очень поздно. К невестке никогда плохо не относились, более того, построили им новый дом и приняли её беременную от другого (в 1960-е-то годы!). За эту доброту она всех и ненавидела.

Как-то бабушкины дети увидели во дворе в декабре в мороз живую, прыгающую жабу. Бабушка запретила её трогать, а приказала выбросить со двора и сжечь. Взяли лопату, но поймать её было не так-то просто: она далеко отпрыгивала и кидалась на детей, поэтому жабку несколько раз резанули по брюху лопатой и выкинули на навозную кучу.
Моя мама и её сестра поехали в соседнюю деревню к гадалке узнать, кто была та жаба. Гадалка ответила, что они её не убили до конца и через три дня узнают, кому станет настолько плохо, что придётся мать, то есть бабушку, звать на помощь, но ни в коем случае нельзя позволять ей туда езжать, так как это и будет та самая ведьма, которая всем жизнь портит. И если всё-таки бабушка поможет, то её уже сам Бог спасти не сможет, а вся её семья очень сильно настрадается от этой ведьмы.

Приехали они домой, всё рассказали, пошли посмотреть, а той жабы и правда след пропал, хотя перерыли всю кучу. А через три дня приезжает дядя, муж этой ведьмы, мол, срочно нужна бабушкина помощь: жена его упала с чердака и напоролась животом (!) на вилы, два дня мучилась дома, а сейчас лежит в больнице. Сразу бабушку не пустили, и дядя уехал ни с чем, но когда на следующий день все ушли — кто в школу, кто на работу — приехал и забрал её. С этого дня бабушка и слегла.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 504Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Бабушка знахарка жаба ведьма порча болезнь

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 14:49
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4123|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 863
Я надеялся, что бабушка-знахарка сразу разглядит в будущей невестке ведьму. Наверное, та хорошо замаскировалась. 383
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 15:25
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 373
Что значит приехал и забрал. У бабушки что мнения своего нет или она вещь.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#3 написал: Talisha
Сегодня, 18:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1237|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 516
Что ж бабушка ехать не отказалась?
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Kaktus26
Сегодня, 19:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Вот сынок. Сука.
Зарегистрирован: 19.11.2017
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:25
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1118|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 198
Да как так то? ее приняли беременную от другого, а она ненавидит всех? Странно все это. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: Вареньевна
Сегодня, 20:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (684|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 550
Цитата: Talisha
Что ж бабушка ехать не отказалась?


Так бабушка еще и помогла получается ведьме, если сама то слегла?
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.