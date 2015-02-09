Дядина жена была ведьмой

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 504 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 13:26 by

Бабушка — знахарка, лечила людей, к ней всегда много народу приезжало. Её старший сын, мамин брат, женился на ведьме.Правда, что она ведьма, узнали очень поздно. К невестке никогда плохо не относились, более того, построили им новый дом и приняли её беременную от другого (в 1960-е-то годы!). За эту доброту она всех и ненавидела.Как-то бабушкины дети увидели во дворе в декабре в мороз живую, прыгающую жабу. Бабушка запретила её трогать, а приказала выбросить со двора и сжечь. Взяли лопату, но поймать её было не так-то просто: она далеко отпрыгивала и кидалась на детей, поэтому жабку несколько раз резанули по брюху лопатой и выкинули на навозную кучу.Моя мама и её сестра поехали в соседнюю деревню к гадалке узнать, кто была та жаба. Гадалка ответила, что они её не убили до конца и через три дня узнают, кому станет настолько плохо, что придётся мать, то есть бабушку, звать на помощь, но ни в коем случае нельзя позволять ей туда езжать, так как это и будет та самая ведьма, которая всем жизнь портит. И если всё-таки бабушка поможет, то её уже сам Бог спасти не сможет, а вся её семья очень сильно настрадается от этой ведьмы.Приехали они домой, всё рассказали, пошли посмотреть, а той жабы и правда след пропал, хотя перерыли всю кучу. А через три дня приезжает дядя, муж этой ведьмы, мол, срочно нужна бабушкина помощь: жена его упала с чердака и напоролась животом (!) на вилы, два дня мучилась дома, а сейчас лежит в больнице. Сразу бабушку не пустили, и дядя уехал ни с чем, но когда на следующий день все ушли — кто в школу, кто на работу — приехал и забрал её. С этого дня бабушка и слегла.

Ключевые слова: Бабушка знахарка жаба ведьма порча болезнь

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