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Истории из жизни

Шамордино: и неверующему чудес достанется!

Добрый день, читатель!
История реальная и произошла со мною в 2016 году в Калужской области. Никогда не разделял взгляды православия. А любимой фразой была: "Чудес не бывает". С таким настроем я и приехал в монастырь Шамордино. Даже внезапная сильная боль в желудке, от которой темнело в глазах, не заставила меня отказаться от своих взглядов. Но тот августовский вечер до сих пор заставляет задуматься.

Накануне я узнал, что буквально в шестидесяти километрах от Калуги располагается одна из жемчужин русского православного зодчества - "Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь Шамордино". Это если официально. В обиходе же её все знают как "Монастырь Шамордино". Святое место - традиционная цель многих паломников. Мне, как человеку равнодушному к мировым религиям, подобные сооружения интересны исключительно историко-культурным наследием. Кроме того, монастырь знаменит своими рукодельными иконами из бисера. А тут уже интерес проявился и у супруги: давно уже она увлекается вышиванием бисером и даже имеет свой почерк, и поклонников своего творчества. Поэтому наши интересы совпали, и в тот августовский день мы выехали из Калуги.

Шамордино: и неверующему чудес достанется!

Архитектура монастыря меня очень впечатлила. Но только архитектура. Иконы оказались весьма далеки от описания и разочаровали и меня, и супругу. Но продолжаем созерцать монастырь - более чем вековые строения заслуживают почтения.

Отдельно упомяну: на территории пустыни имеется три источника. Разумеется – все живительные! А как же иначе? Те, кто уловил сарказм в моих словах – правильно уловили. Я из тех людей, которые красят яйца на Пасху, но не чураются рассказать и крепкий анекдот в адрес Высших Сил. Но при всём при этом соглашаются с доводом: «И всё-таки что-то такое этакое над нами имеется!» Вот, после созерцания икон и кружевной архитектуры построек XIX века, решили сходить к источникам. Приложиться к святому. Или – к чудесному. Как угодно. Ну, я – естественно – ради галочки, ибо во все «святые воды» не верю категорически. Правда, один из источников заставил меня пересмотреть свои взгляды на непонятное…

Чтобы прояснить ситуацию, давайте вернёмся немного в прошлое, к выезду из Калуги. Сам я желудочными и прочими внутренними недугами не хвораю. А тут, почти сразу после выезда, начал побаливать желудок. Не сильно, но крайне неприятно. В дороге погрыз печенюшек. Попил водички – боль не унималась. Давящая такая боль. Пока доехали до монастыря, давить начало сильнее. Погуляли по монастырю, по храму. Повпечатлялись. Решили: а пойдём к источникам! А к тем источникам – ещё вниз спускаться метров шестьсот. Вот же блин…
Шамордино: и неверующему чудес достанется!
Болело здорово – аж в глазах темнело порой. Думаю: неужто не спущусь, раз приехал? С остановками, но спустился. Благо: на всём маршруте имеются площадки для отдыха, на которых обустроены скамеечки. В общем, спустился. А обратно, думаю, как-нибудь выкарабкаюсь… к утру, но вылезу.

Надо отметить, что обустроено всё добротно: основательный помост, обшитый деревом, скамейки для отдыха. Столик, на котором можно наполнить водой из источника принесённые ёмкости. Там же – стальные кружки-ковшики для желающих испить водички. Есть обустроенная купель: мужчины и женщины окунаются в раздельных помещениях. Разумеется, источник располагается выше от купели. Так что воду для питья набирают до неё, а не после.

Вот, добрался. И, как говорил знакомый медведь, из одного источника похлебал. Посидел на скамеечке, чтобы в глазах посветлело. Хмыкнул, мол, вот они, ваши чудесные источники. Потопал к следующему. Он – по горизонту – метрах в трёхстах. Иду да с семьёй рассуждаю на тему «Вода. Физические и химические свойства». Вспоминаю: «Вода – жидкость без цвета, вкуса и запаха. Универсальный растворитель»… дошлындал до второго. Уж не знаю, как он называется – кажется, «Амвросиевский». Кстати, воды из него истекает меньше, чем из «Живоносного». Похлебал воды оттуда. А она – другая на вкус! Ну, я ж в советской школе учился. ПионЭром был. И если родная партия сказала: «Бога нет!», значит, и чудес быть не должно! Что ж с того, что вода на вкус иная? Да легко! Она в другом водоносном пласте располагается. Ай, да я!

Посидел, посмотрел на деревья вокруг. Желудок давит – не до сарказма. Скепсиса – на двоих уже хватит. Пополз к третьему источнику. Это ещё метров триста в горизонте. Иду и думаю: «Кажися, недалеко от монастыря был спуск в сторону низины. Может, он недалеко располагается? Я бы по нему к машине и выполз. А там как-нибудь доехал бы». Дошёл до третьего источника. Называется «Казанский источник». Воды – ещё меньше, чем из второго. Но кружку нацедил. Вода – на вкус – отличается от первых двух. Но мы же «Природоведение» изучали, про водоносные горизонты все помним, да? Ну, думаю, попью водички и, с долгими перерывами, полезу наверх, к машине. Только надо попить «про запас». Попил. А боль возьми и утихни. Реально! Перефразируя детского писателя: «Стала «вавка» затухать и затихла!» Да как так-то?! Но ещё полкружки воды набрал. Облокотился на перила… а вокруг – такая тишь, такая красотища! Дышится легко, солнышко греет. И – главное – никакой боли… Ушла и больше не возвращалась ни разу.

Шамордино: и неверующему чудес достанется!

ПС. Я тогда долго стоял с кружкой полной воды. Боялся отойти от живительного ключа. Боялся, что через минуту, пять, десять - но боль вернётся обратно. Но время шло. А боль не возвращалась. Даже комары перестали звенеть над ухом. Я смотрел в лес, освещаемый последними закатными лучами. Лес улыбался мне...

Обратно поднялся на одном дыхании! С тех пор и пребываю в задумчивости: что ж это такое было-то? Можете сказать, мол, вера лечит. Но в том-то и дело: не было никакой веры – сплошная насмешка и скепсис. Теперь не знаю, как дальше зубоскалить-то?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:56 by RudoznatetzПросмотров: 591Комментарии: 15
+10

Ключевые слова: Истории из жизни вода излечение лес монастырь Калуга авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:10
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1640|-1)
Публикаций: 81
Комментариев: 5 183
Ох, ёлки палки, где мои живительные источники? Мне бы очень надо, а ездить куда возможности нет и не будет.
Лестница напомнила спуск с вершины Янгантау к Юрюзани. Почти один в один.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Sisi
Сегодня, 08:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Автор , вы очень мнительный человек, завязывайте с этим .. уже не смешно даже...
Кстати, у меня тоже были такие боли как-то и так же внезапно прошли без какой-либо помощи свыше.
Зарегистрирован: 1.07.2019
#3 написал: Rudoznatetz
Сегодня, 08:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 23
Цитата: Sisi
Автор , вы очень мнительный человек, завязывайте с этим .. уже не смешно даже...
Кстати, у меня тоже были такие боли как-то и так же внезапно прошли без какой-либо помощи свыше.

Ни разу не мнительный :) Я не впадаю в эйфорию при виде "Чудотворных картин" и не бился в агонии, посещая Аркаим 41 Но - если уж что-то происходит, то - происходит recourse
Зарегистрирован: 25.12.2018
#4 написал: принцессин пирожок
Сегодня, 08:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 38
Какая- то очень располагающаяся история.Нет тебе ни всяких монстров сопливых, ни ангелов во плоти. Маленькое чудо. Человек всегда
его почувствует,в отличие от "само прошло".Живительная сила природы.Как в сказке, мертвая вода, живая вода...
Зарегистрирован: 12.04.2019
#5 написал: Летяга
Сегодня, 09:23
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 754
Комментариев: 8 492
Фоточки замечательные!
А "животные" боли, если они вдруг случаются, я именно водичкой и лечу. Из под крана. Кипячу, чуть остужаю - самое оно. Примерно две кружки и надо. Но это сильно тёплой, почти горячей))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 09:47
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1162|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 117
недалеко от моей дачи тоже есть аналогичное место. вот все доехать до него не могу. после Вашей истории прям захотелось.
я вот что подумала: действие лекарства начинается с определенного времени, например через 20-40 минут.
если вы выпили из 3-го и у вас сию секунду прекратилась боль, то это не факт, что третий источник мог помочь. может быть уже и первые два вступили в стадию взаимодействия с вАвой.
а может быть и другой вариант: все три источника в тандеме вылечили. Например (не по вашему кейсу): первый - нурофен, как средство от температуры, вторая таблетка - снять боль в горле, третья - антибиотик!
ВУАЛЯ - весь организм выздоровел! ну вы меня поняли... надеюсь
не факт, что если в следующий раз сразу пойдете к третьему источнику, то он поможет.
но хочется верить в чудо!!
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 09:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (210|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 717
Это все для вас было послан специально - и боль в желудке и все остальное. Все правильно ощутили и поняли. Радуйтесь, что прикоснулись и ощутили эти чувства в живую. Можно сколько угодно опровергать все это, пока сам не поймёшь и не почувствуешь. Главное хорошо, если поймёшь ни когда у тебя беды наваливаются такие, что любой атеист взмаливаться начинает - а вот так, тихо, просто, мирно и по-настоящему благодатно. Ну а зубоскалить дальше, или нет - решать только Вам:-) Очень интересный обзор и фотки тоже. Живая, реальная история.+
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#8 написал: Кода
Сегодня, 10:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 558
Конечно, можно сказать, что автор притянул историю за уши, мол, если до этого желудком не страдал, то такая боль могла вполне пройти сама по себе, - ну, понервничал там, может, съел чего-то не того... А вода... Ну, что вода, тёплая вода, Летяга правильно сказала, помогает снять боль иногда.
Можно было пуститься во все тяжкие, и начать филосовствовать о тот, что автор, де, подсаудно, хотел поверить, что наш мозг играет нами, как котятами...
Но я так не думаю.
Судя по изложению и написанию - автор взрослый, образованный человек, которому не чужда самоирония.
И если такой человек увязывает воду из Источника и тот факт, что боль прошла из-за этого, что-то подсказывает мне, что так оно и было.
За это выступает и мысль о том, что случайность - это непознанная закономерность.
Короче, как человеку, который не понаслышке знает, что такое боли в животе))) история понравилась))

PS субъективно : ну его на зубоскалить на эти темы, хотя и сам грешен))
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#9 написал: DRUID
Сегодня, 10:26
+2
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Репутация: (213|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 151
Фото шикарные, особенно последнее, вот где волшебство.

Конечно плюсы Вам.

Вода вообще хорошая штука, а желудок проверьте.

+++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:29
+1
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Репутация: (1640|-1)
Публикаций: 81
Комментариев: 5 183
Ну кто-нибудь!!!! Подскажите. Где самое чудесатое, исцелительное чудо?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#11 написал: Estellan
Сегодня, 10:39
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1549|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 014
зелёное яблочко
Чудеса работают только у тех, кто живет лицензионную версию жизни((
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#12 написал: Rudoznatetz
Сегодня, 10:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 23
Цитата: зелёное яблочко
Ну кто-нибудь!!!! Подскажите. Где самое чудесатое, исцелительное чудо?

Думаю, у каждого Кота - своё Зазеркалье. Для меня вот таким явились Источники в Шамордино. request Но это не точно.... просто более удивительного со мной после нигде не происходило. 407
Зарегистрирован: 25.12.2018
#13 написал: Rudoznatetz
Сегодня, 10:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 23
Цитата: Pmariam
недалеко от моей дачи тоже есть аналогичное место. вот все доехать до него не могу. после Вашей истории прям захотелось.
я вот что подумала: действие лекарства начинается с определенного времени, например через 20-40 минут.
если вы выпили из 3-го и у вас сию секунду прекратилась боль, то это не факт, что третий источник мог помочь. может быть уже и первые два вступили в стадию взаимодействия с вАвой.
а может быть и другой вариант: все три источника в тандеме вылечили. Например (не по вашему кейсу): первый - нурофен, как средство от температуры, вторая таблетка - снять боль в горле, третья - антибиотик!
ВУАЛЯ - весь организм выздоровел! ну вы меня поняли... надеюсь
не факт, что если в следующий раз сразу пойдете к третьему источнику, то он поможет.
но хочется верить в чудо!!
+

Не совсем "сию секунду". Я возле каждого источника останавливался минут на пять-десять. Во-первых, чтобы немного боль поутихла. А во-вторых, по сторонам посмотреть, природой полюбоваться. Ну и, заодно, дать время водичке подействовать. Так же было и с третьим источником: боль начала уменьшаться минут через пять-семь и плавно, так, медленно исчезла.

Может, и все три источника сложились в одно действо. Я потом ещё дважды приезжал в Шамордино. Не потому, что что-то болело... скорее, в знак благодарности этому местечку: сразу мимо монастыря - и вниз по лестнице.
Зарегистрирован: 25.12.2018
#14 написал: Pmariam
Сегодня, 11:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1162|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 117
вдогонку, на счет чудодейственного места рядом с моей дачей:
на время нашего отпуска жили на нашей даче друзья: муж (Витя) с женой и дочкой.
накануне вечером они договорились с нашими соседями поехать ТУДА.
вечером Витек перебрал малость. С утра башка (по его словам) просто взрывалась. Но скрепя зубами сел за руль и двумя машинами поехали. Витек - мусульманин. но безверный.
после того как он окунулся в купели, все как рукой сняло. и не только головная боль, но и весь похмельный синдром.

история продолжается: на прошлых выходных они опять приезжали к нам в гости. та же история. завтра ехать в Москву. Сначала они заехали ТУДА, а потом в полном здравии: без головной боли и бодуна они вернулись в Москву.
Прошу не обсуждать пьянство Витька и его моральный облик. Я ничего комментировать не буду. Просто решила поделиться тем. что ложится в контекст к данной истории.
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#15 написал: DRUID
Сегодня, 11:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (213|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 151
Цитата: зелёное яблочко
Ну кто-нибудь!!!! Подскажите. Где самое чудесатое, исцелительное чудо?


Внутри тебя...
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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