Шамордино: и неверующему чудес достанется!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rudoznatetz Просмотров: 591 Комментарии: 15 +10 Сегодня, 06:56 by

Добрый день, читатель!История реальная и произошла со мною в 2016 году в Калужской области. Никогда не разделял взгляды православия. А любимой фразой была: "Чудес не бывает". С таким настроем я и приехал в монастырь Шамордино. Даже внезапная сильная боль в желудке, от которой темнело в глазах, не заставила меня отказаться от своих взглядов. Но тот августовский вечер до сих пор заставляет задуматься.Накануне я узнал, что буквально в шестидесяти километрах от Калуги располагается одна из жемчужин русского православного зодчества - "Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь Шамордино". Это если официально. В обиходе же её все знают как "Монастырь Шамордино". Святое место - традиционная цель многих паломников. Мне, как человеку равнодушному к мировым религиям, подобные сооружения интересны исключительно историко-культурным наследием. Кроме того, монастырь знаменит своими рукодельными иконами из бисера. А тут уже интерес проявился и у супруги: давно уже она увлекается вышиванием бисером и даже имеет свой почерк, и поклонников своего творчества. Поэтому наши интересы совпали, и в тот августовский день мы выехали из Калуги.Архитектура монастыря меня очень впечатлила. Но только архитектура. Иконы оказались весьма далеки от описания и разочаровали и меня, и супругу. Но продолжаем созерцать монастырь - более чем вековые строения заслуживают почтения.Отдельно упомяну: на территории пустыни имеется три источника. Разумеется – все живительные! А как же иначе? Те, кто уловил сарказм в моих словах – правильно уловили. Я из тех людей, которые красят яйца на Пасху, но не чураются рассказать и крепкий анекдот в адрес Высших Сил. Но при всём при этом соглашаются с доводом: «И всё-таки что-то такое этакое над нами имеется!» Вот, после созерцания икон и кружевной архитектуры построек XIX века, решили сходить к источникам. Приложиться к святому. Или – к чудесному. Как угодно. Ну, я – естественно – ради галочки, ибо во все «святые воды» не верю категорически. Правда, один из источников заставил меня пересмотреть свои взгляды на непонятное…Чтобы прояснить ситуацию, давайте вернёмся немного в прошлое, к выезду из Калуги. Сам я желудочными и прочими внутренними недугами не хвораю. А тут, почти сразу после выезда, начал побаливать желудок. Не сильно, но крайне неприятно. В дороге погрыз печенюшек. Попил водички – боль не унималась. Давящая такая боль. Пока доехали до монастыря, давить начало сильнее. Погуляли по монастырю, по храму. Повпечатлялись. Решили: а пойдём к источникам! А к тем источникам – ещё вниз спускаться метров шестьсот. Вот же блин…Болело здорово – аж в глазах темнело порой. Думаю: неужто не спущусь, раз приехал? С остановками, но спустился. Благо: на всём маршруте имеются площадки для отдыха, на которых обустроены скамеечки. В общем, спустился. А обратно, думаю, как-нибудь выкарабкаюсь… к утру, но вылезу.Надо отметить, что обустроено всё добротно: основательный помост, обшитый деревом, скамейки для отдыха. Столик, на котором можно наполнить водой из источника принесённые ёмкости. Там же – стальные кружки-ковшики для желающих испить водички. Есть обустроенная купель: мужчины и женщины окунаются в раздельных помещениях. Разумеется, источник располагается выше от купели. Так что воду для питья набирают до неё, а не после.Вот, добрался. И, как говорил знакомый медведь, из одного источника похлебал. Посидел на скамеечке, чтобы в глазах посветлело. Хмыкнул, мол, вот они, ваши чудесные источники. Потопал к следующему. Он – по горизонту – метрах в трёхстах. Иду да с семьёй рассуждаю на тему «Вода. Физические и химические свойства». Вспоминаю: «Вода – жидкость без цвета, вкуса и запаха. Универсальный растворитель»… дошлындал до второго. Уж не знаю, как он называется – кажется, «Амвросиевский». Кстати, воды из него истекает меньше, чем из «Живоносного». Похлебал воды оттуда. А она – другая на вкус! Ну, я ж в советской школе учился. ПионЭром был. И если родная партия сказала: «Бога нет!», значит, и чудес быть не должно! Что ж с того, что вода на вкус иная? Да легко! Она в другом водоносном пласте располагается. Ай, да я!Посидел, посмотрел на деревья вокруг. Желудок давит – не до сарказма. Скепсиса – на двоих уже хватит. Пополз к третьему источнику. Это ещё метров триста в горизонте. Иду и думаю: «Кажися, недалеко от монастыря был спуск в сторону низины. Может, он недалеко располагается? Я бы по нему к машине и выполз. А там как-нибудь доехал бы». Дошёл до третьего источника. Называется «Казанский источник». Воды – ещё меньше, чем из второго. Но кружку нацедил. Вода – на вкус – отличается от первых двух. Но мы же «Природоведение» изучали, про водоносные горизонты все помним, да? Ну, думаю, попью водички и, с долгими перерывами, полезу наверх, к машине. Только надо попить «про запас». Попил. А боль возьми и утихни. Реально! Перефразируя детского писателя: «Стала «вавка» затухать и затихла!» Да как так-то?! Но ещё полкружки воды набрал. Облокотился на перила… а вокруг – такая тишь, такая красотища! Дышится легко, солнышко греет. И – главное – никакой боли… Ушла и больше не возвращалась ни разу.ПС. Я тогда долго стоял с кружкой полной воды. Боялся отойти от живительного ключа. Боялся, что через минуту, пять, десять - но боль вернётся обратно. Но время шло. А боль не возвращалась. Даже комары перестали звенеть над ухом. Я смотрел в лес, освещаемый последними закатными лучами. Лес улыбался мне...Обратно поднялся на одном дыхании! С тех пор и пребываю в задумчивости: что ж это такое было-то? Можете сказать, мол, вера лечит. Но в том-то и дело: не было никакой веры – сплошная насмешка и скепсис. Теперь не знаю, как дальше зубоскалить-то?

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