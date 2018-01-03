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Истории из жизни

Ачаирский монастырь. Помощь Николая Чудотворца

Решила рассказать одну историю, которая случилась несколько лет назад, где-то в 2009-ом году. Тогда мы с подругой начали ездить в Ачаирский монастырь Омской области. Это пятьдесят километров от города, туда ходят автобус и маршрутка.

Я тогда тяжело болела и пошла на поправку, а подруга страдала от тяжелой депрессии, вот мы и начали ездить за святой водой.
Там есть святой источник с теплой водой - температура 36,6 градусов всегда, вода минеральная из скважины, целебная. Одно время я ее возила бутылками оттуда, а теперь просто набираю святую воду в своем храме (ездить далеко неохота).
Этот монастырь - большая братская могила, бывший ГУЛАГ, там погибла уйма народу. Такое чудесное место, там очень мирно и благодатно, большая территория, несколько храмов.

Однажды мы возвращались с подругой оттуда вечером, последний автобус уже ушел, как и маршрутка. Время около восьми часов вечера, лето...
Что делать, вечер, из монастыря вышли, а там двери заперты уже... До города далеко, вечер, страшно...
Стоим на остановке. Мимо проезжают машины, там парни какие-то приглашают проехаться, страшно... Ну, что делать? Начала я молиться, громко, прямо в голос!
Молилась Божьей Матери, Господу, пропела тропарь Николаю Угоднику "Возбранный чудотворче и изрядный угодниче Христов". Подруга посматривала на меня скептически, а через пять минут откуда ни возьмись пришла маршрутка с городским номером, пустая, там ехало пару человек, и мы с ветерком вернулись в город.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:22
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 18:22 by elatiorПросмотров: 129Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Николай Чудотворец монастырь церковь молитва помощь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kimm
Сегодня, 19:05
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Может, конечно, совпадение, но кто знает...
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