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Истории из жизни

Ох уж эта родня! (часть 1)

История, написанная ниже — про мою жизнь, про мою родню. Получилось корявенько, много родственных связей и имён. Зато от чистого сердца, вам на обсуждение. Заранее благодарю за комментарии.

События, о которых пойдёт речь, происходили в деревушке, где жила моя бабушка. Папа там родился и учился, а потом переехал в Москву работать. В городе он познакомился с моей мамой, женился, получил квартиру от строительной организации, в которой работал, и обзавёлся дочурой.

Как я уже писала в рассказе «Немного мистики», мы всей семьей ездили летом в ту деревушку. Родители – погостить и бабушку проведать, а я (дочура) оставалась там на все лето. У бабушки было много братьев и сестер. Братьев убили на войне, а сёстры жили рядом, в соседних деревеньках или в городе Вязники. Дети этих сестёр (бабушек) приходились моему отцу двоюродными братьями и сёстрами. Об одной сестре папы я и хочу поведать в своей истории.

Мою двоюродную тетю звали Катерина. Обычная семейная женщина лет 35 (на то время), довольно симпатичная хохотушка. Никаких подозрений в колдовстве не вызывала, пока я сама в двенадцатилетнем возрасте не столкнулась с ее выходками.

Пошли мы как-то с бабушкой к ее подружке – соседке Нине. Она была, на то время, уже пожилой дамой 65 лет. Для меня – бабушкой Ниной. Попили чай с пирожками, разговорились и начала она мне рассказывать, как ей плохо становится после посиделок с моей тётей Катей. А тётка моя жила через пару улиц, и у бабы Нины покупала иногда свежие яйца и парное молоко. И, как я понимаю, жители маленьких деревень часто ходят в гости к соседям и родственникам.

Я в те годы занималась на курсах экстрасенсорики и про всякую мистику любила поболтать, но почему бабушкиной подружке захотелось со мной поделиться, ума не приложу. Много она мне всего тогда рассказала – и как молоко у неё иногда киснет после прихода тети Кати, и голова болит потом долго, и из рук всё валиться начинает. Ну, а я возьми да и ляпни: " А вы иголку под порог положите, острием наружу". Эффекта я, естественно, тогда никакого не ожидала. Просто вспомнила, что нам на лекциях про злых ведьм рассказывали, и как с ними надо бороться, вот и посоветовала. Тем более, тётю свою я считала милой женщиной.

Прошло две недели. Подходит ко мне на улице баба Нина и радостно сообщает, что тётя моя перестала к ней вообще за калитку заходить и, если что нужно, с улицы её зовёт.

В то время у моей мамы был отпуск. Я прибежала домой и всё ей рассказала. Мама странно на меня покосилась и говорит: "Да колдунья твоя тётя Катя – один раз на отца порчу навела, а я по бабушкам бегала, чтобы её снять".

Со слов мамы:

"Когда мы с отцом твоим поженились, а тебя ещё в планах не было, приехала я к нему на родину – у свекрови погостить и с родней познакомиться. Пригласили всех в гости, стол накрыли, всё хорошо было. Выхожу я в сени, а там Катька с катушкой ниток черных стоит и ветровку отца твоего обматывает. Я девушка городская, никогда с таким не сталкивалась, рот открыла и стою. А Катька катушку бросила и бежать. Мужу я, конечно, рассказала, но он рукой отмахнулся. "Мало ли, – говорит, – что ей с пары рюмок в голову взбрело, не обращай внимания." Свекрови я тоже рассказала, на что она повела плечами и говорит: "Да полно тебе, Катька у нас недалекая, может заскок какой". Потом вернулись в Москву, и тут началось. Просыпаюсь я утром на работу, а рядом не отец твой лежит, а голова лошади. Я, конечно, понимаю, что это муж мой, но смотрю и вижу лошадь. Потом отец вести себя странно начал, глаза выпучит, дёрганый весь. Сказал, что выйдет на улицу покурить. А сам давай по дороге перед машинами бегать, туда-сюда! Я перепугалась, в церковь пошла к батюшке. Ну, что батюшка? "Молись", - говорит. Так неделя прошла. Каждое утро – эта башка лошадиная и отец невменяемый. Я узнала, где знахарка живет и поехала к ней. Она воду наговорила для отца и молитвы почитала. Так всё через несколько дней и закончилось."

В голове моей тогда всё свернулось, потом развернулось. Ни страха, ни злости, а только интерес какой-то остался к истории мистической. Тем более не пойман – не вор, может это совпадения такие.

Когда мне было 15 лет, я опять же гостила у бабушки. Тут зашла к нам в гости тётя Катя. Мы тогда с бабушкой вдвоём были, мама с папой работали. Ну зашла и зашла, поболтали, чай попили. И вдруг ни с того ни с сего она поворачивается к тапочкам моего папы и говорит: «Ой, а это тапки Женьки(имя папы)? Смотрю, износились они. Давай я домой их возьму и зашью?» Тут меня передёрнуло, вспомнила я историю мамы. Думаю, зачем моей тётке брать тапки, зашивать? Если она и в гости, то заходит один раз за лето. Пока я думала, она тапки уже в сумку запихнула и домой направилась. Спустя время принесла тетя Катя тапки эти обратно, естественно, нигде не зашитые. Я их потом в костёр бросила, когда с бабушкой листву и ветки жгли. Никаких казусов на этот раз у нас не происходило.

Тетя Катя умерла от инсульта 9 лет назад, будучи ещё не старой женщиной. Поэтому я и решилась написать этот рассказ про свою родню. Есть и ещё одна, очень грустная история про подклад, но уже с участием других родственников. Если этот рассказ понравился, пишите. Тогда я второй отдам на публикацию.

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 21:22
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:05 by ШерриПросмотров: 454Комментарии: 11
+11

Ключевые слова: Родня колдунья колдовство бабуля деревня авторская история

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 20:59
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 243
Когда я читаю подобное, меня не покидает ощущение то ли какого-то сюра, то ли мракобесия.
Даже не затрагивая сокраментального вопроса верю-не-верю, для любых действий должна быть причина. Вот какая причина может быть здесь? Бытовая неустроеннось? Отсутствие цели в жизни? Бескорыстная ненависть к окружающим?
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#2 написал: Шерри
Сегодня, 21:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 127
Цитата: az.ecmb
Когда я читаю подобное, меня не покидает ощущение то ли какого-то сюра, то ли мракобесия.
Даже не затрагивая сокраментального вопроса верю-не-верю, для любых действий должна быть причина. Вот какая причина может быть здесь? Бытовая неустроеннось? Отсутствие цели в жизни? Бескорыстная ненависть к окружающим?

Обычная женская зависть.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 339
[quote=Шерри][quote=az.ecmb]
Обычная женская зависть.[/quote]
Скажите пожалуйста, чему сестра так завидовала брату. Причём как то вялотекуще.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#4 написал: az.ecmb
Сегодня, 21:40
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 243
Цитата: Мария Сайгина

Скажите пожалуйста, чему сестра так завидовала брату. Причём как то вялотекуще.

Фигасе вялотекуще! В дом залезала, тапки на ходу снимала... А вот "чему" - нам не понять.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#5 написал: Marion Phauna
Сегодня, 21:43
0
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (378|0)
Публикаций: 280
Комментариев: 3 866
честно говоря, я не верю в эти все колдунства и порчи/заговоры. но такая родня - дело страшное, как по мне.
ну вот в своем ли уме человек, который своему брату (я так поняла, тетя Катя вашему отцу сестрой была?) зла желает и что-то подобное делает?
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:22
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2837|-1)
Публикаций: 1 711
Комментариев: 11 038
Понравился конечно рассказ, пишите свою следующую историю!!! good +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#7 написал: Шерри
Сегодня, 22:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 127
[quote=Мария Сайгина][quote=Шерри][quote=az.ecmb]
Обычная женская зависть.[/quote]
Скажите пожалуйста, чему сестра так завидовала брату. Причём как то вялотекуще.[/quote]
Сестра она ему двоюродная. А завидовала она, тому что он москвичем стал. Квартиру получил. А она так и осталась жить в глухой деревне. Я не в коем случае никого не хочу, обидеть, но напишу как есть. Когда я написала один рассказ на другой сайт и написала, что я живу в Москве. Я получила много "лестных" отзывов о себе. Что я живу на самом деле в сухосранске, и специально пишу про Москву, что бы все завидовидовали. Что я выпендриваюсь и все такое. Когда я была ребенком и приезжала в ту деревню людской злобы я не замечала. Но потом, от тех же бывших подруг и друзей, троюродных братьев и сестер. Я слышу только одно..москвичи приехали, зажиточные тв-ри, п....е в свою Москву, не фига на нашем пляже лежать. И т.д. и т.п. В ту деревню я ездить перестала уже давно. И скажу вам, что на этом сайте совсем другой континент. Вы не злобны. Общаетесь, обсуждаете темы. Я с удовольствием стала писать рассказы сюда. Но поверьте не на всех сайтах так.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:47
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2837|-1)
Публикаций: 1 711
Комментариев: 11 038
Цитата: Шерри
Вы не злобны.

Да, мы миролюбивы.) Но бывают конечно у единичных индивидуумов некоторые заскоки, которые сразу пресекаются Администрацией, и это правильно. А зависть, она не только к москвичам, это зависть в принципе к людям состоявшимся. Так дерзайте, достигайте как говорится свои умом и силами. да воздастся по трудам твоим.) Ну как-то так.))) Не берите в голову плохого, вредно для здоровья. Все мы милые,пока спим лицом к стенке.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#9 написал: Marion Phauna
Сегодня, 22:51
0
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (378|0)
Публикаций: 280
Комментариев: 3 866
[quote=Шерри][quote=Мария Сайгина][quote=Шерри][quote=az.ecmb]
Обычная женская зависть.[/quote]
Скажите пожалуйста, чему сестра так завидовала брату. Причём как то вялотекуще.[/quote]
Сестра она ему двоюродная. А завидовала она, тому что он москвичем стал. Квартиру получил. А она так и осталась жить в глухой деревне. Я не в коем случае никого не хочу, обидеть, но напишу как есть. Когда я написала один рассказ на другой сайт и написала, что я живу в Москве. Я получила много "лестных" отзывов о себе. Что я живу на самом деле в сухосранске, и специально пишу про Москву, что бы все завидовидовали. Что я выпендриваюсь и все такое. Когда я была ребенком и приезжала в ту деревню людской злобы я не замечала. Но потом, от тех же бывших подруг и друзей, троюродных братьев и сестер. Я слышу только одно..москвичи приехали, зажиточные тв-ри, п....е в свою Москву, не фига на нашем пляже лежать. И т.д. и т.п. В ту деревню я ездить перестала уже давно. И скажу вам, что на этом сайте совсем другой континент. Вы не злобны. Общаетесь, обсуждаете темы. Я с удовольствием стала писать рассказы сюда. Но поверьте не на всех сайтах так.[/quote]

для меня и, я уверена, для многих большое удивление - по сути травля за место жительство и упоминания об этом в публикациях. дикость какая-то.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 23:02
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Репутация: (2224|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 602
Цитата: az.ecmb
Вот какая причина может быть здесь?

Я считаю глупость и недалекость всему виной, тем более ее родная мать это сама отметила. Делать в деревне в общем то нечего, вот и развлекалась она таким образом. Ну и конечно зависть. У самой Катерины семьи похоже не было? Пишите и про второй семейный случай, затравку бросили) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#11 написал: LudaM
Сегодня, 23:04
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Публикаций: 6
Комментариев: 695
Мне понравилось, пишите еще. Очень интересно.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
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