«Абырыбыр»

Lynx Просмотров: 258 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 02:18 by

Много слышала всяких страшных историй от знакомых, но вот сама лично столкнулась лишь раз. Было это давно, я еще жила с мамой.Как-то приходит нам телеграмма из деревни — с вашей бабушкой (мамой моей мамы) что-то не так — выбегает ночью на улицу и говорит, что какая-то женщина выживает ее из дома. А бабушка моя жила одна в обычном деревенском доме.Мама моя собралась немедленно, поехала в деревню, вызвала врачей. Бабушку, которой было уже под 90, чем-то подлечили, она успокоилась, мама уехала обратно.Это было где-то весной, а летом я, как обычно, собралась к бабушке в гости.Приезжаю и в первую же ночь произошло то, о чем хочу рассказать.У нас обычный деревенский дом, две комнаты — задняя и передняя, сени, чулан и терраска. Бабушка спала в задней комнате, я в передней. И ночью я вдруг проснулась от явственного женского голоса, который произносил что-то типа «Абырыбыр». Голос был молодой женщины и доносился из комнаты, в которой спала бабушка.Я настолько испугалась, что спряталась под одеяло и пыталась делать вид, что меня здесь нет. Так и уснула.Больше такого не повторялось, но я до сих пор не знаю, так ли была не права бабушка, когда выбегала на улицу?

Ключевые слова: Бабушка дом женщина голос бормотание

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