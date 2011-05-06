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Истории из жизни

«Абырыбыр»

Много слышала всяких страшных историй от знакомых, но вот сама лично столкнулась лишь раз. Было это давно, я еще жила с мамой.
Как-то приходит нам телеграмма из деревни — с вашей бабушкой (мамой моей мамы) что-то не так — выбегает ночью на улицу и говорит, что какая-то женщина выживает ее из дома. А бабушка моя жила одна в обычном деревенском доме.

Мама моя собралась немедленно, поехала в деревню, вызвала врачей. Бабушку, которой было уже под 90, чем-то подлечили, она успокоилась, мама уехала обратно.

Это было где-то весной, а летом я, как обычно, собралась к бабушке в гости.
Приезжаю и в первую же ночь произошло то, о чем хочу рассказать.

У нас обычный деревенский дом, две комнаты — задняя и передняя, сени, чулан и терраска. Бабушка спала в задней комнате, я в передней. И ночью я вдруг проснулась от явственного женского голоса, который произносил что-то типа «Абырыбыр». Голос был молодой женщины и доносился из комнаты, в которой спала бабушка.
Я настолько испугалась, что спряталась под одеяло и пыталась делать вид, что меня здесь нет. Так и уснула.

Больше такого не повторялось, но я до сих пор не знаю, так ли была не права бабушка, когда выбегала на улицу?
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Сегодня, 02:18 by LynxПросмотров: 258Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Бабушка дом женщина голос бормотание

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Комментарии

#1 написал: Юляся
Сегодня, 02:43
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 69
Как то никак......а где распросы бабушки? Кто это хоть говорил? Я бы уже всех науши поставила, а вы ток под одеяло сныкались
А вдруг бабуля вообще во сне говорила, вот и абырыбыр, ахырвавыр
Непоняточка
Зарегистрирован: 6.05.2011
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:53
0
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Комментариев: 1 705
Присниться же такое. laughing
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:08
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Или вообще у них это наследственное
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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