Немного мистики

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Шерри Просмотров: 385 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 13:49 by

Хочу с вами поделиться небольшими мистическими историями. Так как они малюсенькие, размещу их в одном рассказе.Мне кажется, каждый человек когда-нибудь в своей жизни встречался с мистикой, но не всегда придавал этому значения или просто об этом не распространяется.Речь пойдет о небольшой деревушке в 120 домов. Расположение - Владимирская область.Там родился и провел свою молодость мой отец. У нас там свой дом, оставшийся от родителей папы, в который мы ездим летом и в праздники. Почти всех соседей мы хорошо знаем, это либо папины знакомые, либо его одноклассники.Рыбачок.Напротив нашего дома живет папин одноклассник по кличке Рыбачок. Это приятный мужчина, сейчас ему 60 лет. Любил он порыбачить, и грибник был хороший. Как выходной день: всегда на озеро или на речку едет, а если грибная пора, то в лес с корзинками наперевес. Всегда приносил он хороший улов и корзины полные добротных грибов. Отец любил с ним на рыбалку выбираться. Рыбачок всегда показывал интересные места, озера и прудики, оставшиеся после разлива реки Клязьма, где щучки водятся да место прикормлено.Приезжаем мы, как-то летом в очередной отпуск. Отец снастей всяких накупил и к Рыбачку поспешил о поездке договориться. Пообщались, а друг ему и говорит: «Не хожу я больше ни на рыбалку, ни за грибами». Мой отец, естественно, выспрашивать начал: «Как так-то? Тебя же с водных мест за уши не оттащить было. Случилось то что?» Рыбачок долго мялся, но с грустью в голосе рассказал. Далее с его слов.Сижу я на озере, зорьку встречаю. Тишина, стрекозы летают. И вдруг голос, не пойму откуда, да громкий такой: «Что, ловишь все? Ну лови, лови и тебя скоро так же поймают!» Как же я тогда перепугался, прудик-то небольшой был, я один сидел. Да место было за рекой, все на километры по равнине просвечивается. Осмотрелся я, почудилось, думаю, сел обратно. И тут опять голос, эхом только: «Ловишь, ловишь… ловишь…» Я удочки схватил, до машины добежал и домой.Вот уже лет 5 прошло, Рыбачок больше ни в лес, ни на рыбалку не ходит.Спиритизм.Каждый год на летние каникулы я приезжала в эту деревеньку. Была у нас своя компания: девчонки по 10-14 лет и ребята того же возраста. На речку вместе ходили, костры в пролеске жгли. Один раз, сидим мы уже у костра, сосиски с хлебом жарим. А одного мальчика – Максима, нет и нет. Прошло часа два уже, смотрим, идет грустный, задумчивый. Ко мне, говорит, сестра приехала из города, мы всей семьей спиритизмом занимались (Как именно они сеанс проводили, я уже не помню, поэтому напишу, что в памяти осталось). Далее с его слов.Разложили мы доску, уселись кругом, свечки зажгли и вопросы начали задавать. Сначала мама с тетей спрашивали, про работу, премии какие-то. Потом сестра начала (ей 19 лет): «Во сколько лет я замуж выйду?» - ей на цифры блюдце показывает 24. «Во сколько лет Максим женится?» - блюдце 32 показало. Весело мы посидели, я в выходные на озеро «Большое» поеду с батей, улов нагадал хороший. Что-то странно нагадалось, неужели я аж в 32 женюсь?Посмеялись мы, да и забылось все со временем. На этот Новый год я с Наташей из той компании разговорилась. Вспомнили детство и Максима со своим пророчеством. Сестра у него так и вышла замуж в 24 года. А Максим с 20-ти лет с женщиной жил. Уже и детей родили, а он все до ЗАГСа никак не дойдет. Так вот дошел. И в 32 свадьбу сыграли.

Ключевые слова: Голос спиритизм предсказание предупреждение рыбалка. авторская история

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