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Истории из жизни

Немного мистики

Хочу с вами поделиться небольшими мистическими историями. Так как они малюсенькие, размещу их в одном рассказе.
Мне кажется, каждый человек когда-нибудь в своей жизни встречался с мистикой, но не всегда придавал этому значения или просто об этом не распространяется.
Речь пойдет о небольшой деревушке в 120 домов. Расположение - Владимирская область.
Там родился и провел свою молодость мой отец. У нас там свой дом, оставшийся от родителей папы, в который мы ездим летом и в праздники. Почти всех соседей мы хорошо знаем, это либо папины знакомые, либо его одноклассники.

Рыбачок.
Напротив нашего дома живет папин одноклассник по кличке Рыбачок. Это приятный мужчина, сейчас ему 60 лет. Любил он порыбачить, и грибник был хороший. Как выходной день: всегда на озеро или на речку едет, а если грибная пора, то в лес с корзинками наперевес. Всегда приносил он хороший улов и корзины полные добротных грибов. Отец любил с ним на рыбалку выбираться. Рыбачок всегда показывал интересные места, озера и прудики, оставшиеся после разлива реки Клязьма, где щучки водятся да место прикормлено.
Приезжаем мы, как-то летом в очередной отпуск. Отец снастей всяких накупил и к Рыбачку поспешил о поездке договориться. Пообщались, а друг ему и говорит: «Не хожу я больше ни на рыбалку, ни за грибами». Мой отец, естественно, выспрашивать начал: «Как так-то? Тебя же с водных мест за уши не оттащить было. Случилось то что?» Рыбачок долго мялся, но с грустью в голосе рассказал. Далее с его слов.

Сижу я на озере, зорьку встречаю. Тишина, стрекозы летают. И вдруг голос, не пойму откуда, да громкий такой: «Что, ловишь все? Ну лови, лови и тебя скоро так же поймают!» Как же я тогда перепугался, прудик-то небольшой был, я один сидел. Да место было за рекой, все на километры по равнине просвечивается. Осмотрелся я, почудилось, думаю, сел обратно. И тут опять голос, эхом только: «Ловишь, ловишь… ловишь…» Я удочки схватил, до машины добежал и домой.
Вот уже лет 5 прошло, Рыбачок больше ни в лес, ни на рыбалку не ходит.

Спиритизм.
Каждый год на летние каникулы я приезжала в эту деревеньку. Была у нас своя компания: девчонки по 10-14 лет и ребята того же возраста. На речку вместе ходили, костры в пролеске жгли. Один раз, сидим мы уже у костра, сосиски с хлебом жарим. А одного мальчика – Максима, нет и нет. Прошло часа два уже, смотрим, идет грустный, задумчивый. Ко мне, говорит, сестра приехала из города, мы всей семьей спиритизмом занимались (Как именно они сеанс проводили, я уже не помню, поэтому напишу, что в памяти осталось). Далее с его слов.

Разложили мы доску, уселись кругом, свечки зажгли и вопросы начали задавать. Сначала мама с тетей спрашивали, про работу, премии какие-то. Потом сестра начала (ей 19 лет): «Во сколько лет я замуж выйду?» - ей на цифры блюдце показывает 24. «Во сколько лет Максим женится?» - блюдце 32 показало. Весело мы посидели, я в выходные на озеро «Большое» поеду с батей, улов нагадал хороший. Что-то странно нагадалось, неужели я аж в 32 женюсь?
Посмеялись мы, да и забылось все со временем. На этот Новый год я с Наташей из той компании разговорилась. Вспомнили детство и Максима со своим пророчеством. Сестра у него так и вышла замуж в 24 года. А Максим с 20-ти лет с женщиной жил. Уже и детей родили, а он все до ЗАГСа никак не дойдет. Так вот дошел. И в 32 свадьбу сыграли.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:49 by ШерриПросмотров: 385Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Голос спиритизм предсказание предупреждение рыбалка. авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:03
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1636|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 134
1) русалочка глаз положила на рыбачка. Но надо было не предупреждать его, а хватать.
2) всё что мне блюдечко предсказало — ерунда. Хотя может ещё не вечер. Полжизни то впереди)
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 15:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (206|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 693
Первая, про завистника из кустов, у которого не клевало, или просто раздражал его этот рыбачек. Они же жадные до рыбы, все эти рыбачки - рыба дороже золота. Вторая, спиритизм, не сперитизм, а про блюдечко прочитал и вспомнил, что жрать надо идти:-) За истрии+ +
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#3 написал: Шерри
Сегодня, 15:22
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 100
Цитата: зелёное яблочко
1) русалочка глаз положила на рыбачка. Но надо было не предупреждать его, а хватать.
2) всё что мне блюдечко предсказало — ерунда. Хотя может ещё не вечер. Полжизни то впереди)

Думаю, если бы это была русалочка, он не ломанулся бы домой, а остался ее вылавливать. Диво такое, да на старости лет))))))))
Зарегистрирован: 3.06.2019
#4 написал: Nlo
Сегодня, 16:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 111
Про рыбачка очаровательно, плюсую))
Про спиритизм тот редкий случай, когда бесы не соврали. Вообще они умело чередуют чепуху с реальными совпадениями.
Зарегистрирован: 19.12.2018
#5 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 18:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 325
Все правильно рыбачок сделал, мало ли на каких маньяков нарваться в лесу можно. Какие нибудь перепитые охотники устроили бы ловлю дядьки. Получил предупреждение, что судьбу испытывать
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:17
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 1 707
Комментариев: 11 023
По завидовал кто-то рыбачку то, позавидовал, а дед поверил да и перестал на рыбных местах ловить в усладу "голосу" )
Вторая история вполне мистическим образом оправдала себя со временем. Значит есть что-то в этом гадании. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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