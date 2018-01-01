Войсковая часть

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:44

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Детство мое прошло в маленьком военном городке, и забавами местной ребятни было посещение свалки разного военного хлама, стрельбища и разнообразных заброшенных промышленных зданий. В один из таких походов мне несказанно повезло - я нашел настоящий компас в отличном состоянии, в брезентовом чехле и на веревочке.С той поры самым моим любимым развлечением стало ориентирование на местности по компасу, папа, капитан, всячески меня поощрял, показывал и рассказывал.Было мне лет 15, когда выдалась на удивление грибная осень. Мы с другом и соседом Димкой брали отцовский мотоцикл с коляской, уезжали в лес, набирали грибов и сдавали их на местную грибоварку - за день можно было неплохо заработать на карманные расходы.В одну из таких вылазок мы нашли большую поляну белых грибов и стали наполнять ведра и пакеты. Не заметили, как ушли в лес, далеко от оставленного на просеке мотоцикла. Когда тара была заполнена грибами, мы поняли, что не знаем, в какой стороне наш мотоцикл, и лес кругом какой-то незнакомый. Я достал компас, сверился, и мы пошли, как мне показалось, в правильном направлении. Минут через 15 я еще раз сверился с компасом и увидел, что мы снова сбились с направления. Мы повернули, пересекли небольшой овраг, удивились - откуда он здесь, ведь лес мы хорошо знали. И вдруг перед нами выросло двойное заграждение из колючей проволоки. Как дети военных, мы поняли, что это ограждение периметра войсковой части, и очень удивились: как же так получилось, что вышли мы к нашей войсковой части, ведь кроме нее других частей в округе нет!Я сверился по компасу: получалось, что никакого ограждения в этом месте быть просто не может. Мы с Димкой посовещались и решили идти вдоль колючей проволоки, куда-нибудь, да выйдем, ведь получается, что компас у меня сломался. И зашли мы совершенно не туда, куда планировали. Пакеты с грибами мы оставили, взяли только корзины и пошли.Шли мы минут 40 уже, болтали о чем-то, чтобы скрыть наползающий страх: мы оба понимали, что за это время мы уже должны были куда- то выйти - либо к посту охраны, либо к какому другому обитаемому объекту. Но двойное ограждение уходило дальше за деревья.Вдруг мы услышали голос:- Стой! Кто идет!Из-за дерева, находящегося с другой стороны ограждения, показался силуэт человека в военном плаще, каске и с карабином на плече.Мы стали говорить, что мы местные, из С******, поехали за грибами и заблудились, мотоцикл в лесу оставили, а выйти к нему не смогли.Часовой выслушал нас, подошел к ограждению и спросил: "А грибов-то много хоть набрали?" Мы показали полные корзины. Часовой говорит: "Давайте поменяемся: вы мне - грибов, а я вам взамен конфет дам и жвачки, а то нам собирать самим некогда, а грибов охота".Жалко нам стало служивого, думаем: "Ну наберем еще себе потом на обратном пути".Говорим:- Давай, тащи конфеты.Часовой сходил в стоящую неподалеку будку, вернулся с пакетом конфет-карамелек и тремя пачками клубничной жвачки.Отогнув немного ряды проволоки, мы произвели обмен и попрощались, довольные приобретением. Часовой указал нам направление в сторону нашего поселка, и мы пошли.Буквально через 30 минут мы вышли к мотоциклу, день уже клонился в вечеру, и в лесу стало сумеречно. Завелись, поехали быстрее выбираться из леса.Дома, получив нагоняй от потерявших нас родителей, мы с Димкой отпросились на полчаса в гараж. Достали из коляски мотоцикла сверток с конфетами и жвачкой, развернули - внутри лежали гнилые шишки и щепки коры с белыми личинками каких-то насекомых. Димка, которого воспитывала бабушка, сказал, что это нечистый нас водил, и хорошо, что живыми отпустил, грибами откупились, видимо.Я дома долго расспрашивал отца, что это за воинская часть расположена у нас на таких-то координатах. Отец сказал, что нет на том месте никакой части и быть не может - там болото.***История эта рассказана мне в 1998 году и примечательна тем, что 2001 году этот человек ушел в лес за грибами и не вернулся. В ходе поисков нашли корзину, куртку, ни следа крови или борьбы. Собака вела по следу до ручья, потом потеряла след. Поисковики рассказали, что он шел и надевал грибы из корзины на сучки деревьев, возможно, отмечал направление. Не нашелся до сих пор. Ему было 26 лет.

Ключевые слова: Лес грибы войсковая часть часовой леший авторская история

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