Странные случаи в деревне В. История первая: "А я рыбку люблю"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гюльнара Просмотров: 699 Комментарии: 7 +14 Вчера, 17:24 by

Недавно на работе проводили корпоратив по случаю одной круглой даты. В центральную контору съехались все наши работники, даже из самых отдаленных деревень. В том числе и один из новеньких – В.М. из самой северной в нашем районе национальной деревни В.Там недавно произошел инцидент, который поставил на уши весь наш район. «Рабы» тамошнего предпринимателя Т., возмущенные нечеловеческим к себе отношением, взбунтовались. Один из них застрелил Т. И, вместе со своими товарищами, скрылся в лесу.«Рабами» здесь называют людей, которые работают «на хозяина» фактически за кров и еду. А то и просто за еду, если это местные жители. Выпивка, но без излишеств, ведь хозяин заинтересован в том, чтобы люди не пьянствовали, а работали и приносили прибыль. Курево. Паспорта отбирают. Среди этих людей много бывших заключенных, которым после отсидки некуда было податься, а также местных жителей, которым негде найти себе другой работы. Многие имеют таких «рабов», по сути батраков, и относятся к ним по-человечески, как к наемным работникам. Но Т. далеко за пределами своей деревни прославился просто нечеловеческим отношением к своим работникам. Обращался с ними действительно как с черными рабами на южноамериканских плантациях, оскорблял, унижал, не платил, даже физически наказывал, собственноручно бил. Поэтому никто его не пожалел, и такой его конец многие восприняли, как некую закономерность. Только удивлялись, почему этого не произошло раньше.В районе началась грандиозная облава, все дороги перекрыли автоматчики, останавливали и шерстили каждую машину. Рассказывали, что беглецов нашли в одном из охотничьих зимовий, причем в печной золе обнаружили не до конца сгоревшие человеческие останки. Ужас же! Но правда это, или досужие сплетни – никто точно не знал. Поэтому, когда В.М. появился на корпоративе, все кинулись к нему с расспросами, мол, чего это у вас там в В. творится, рассказывай.И В.М. рассказал в подробностях, чем живет народ в деревне В. Его рассказ не пролил свет на подробности убийства Т. На самом деле никто точно не знал, что там на самом деле произошло. Зато он рассказал много другого интересного. Сразу скажу – я лично в разговоре не участвовала, его содержание мне потом передал мой знакомый, который знает, что я интересуюсь случаями с мистической подоплекой. Тут ещё надо сказать (это важно), что деревня В. – одна из наиболее удаленных в нашем районе от центров цивилизации. По этой причине в ней сохранились верования и традиции коренных народностей в их не искаженном, в угоду начинающему набирать обороты этническому туризму, виде.Все эти истории (четыре), по логике литературного повествования, нужно бы разместить в одном блоке. Но, зная нелюбовь многих к чтению длинных текстов, я расскажу их по одной. Так и комментировать будет легче.История первая: «А я рыбку люблю».Отец с сыном, ханты, рыбачили на озерах. Это были два озера, разделенные между собой узкой, метров 30, перемычкой. На первом озере рыбалка не заладилась, и они перешли на другое, перетащив деревянную лодку через перемычку волоком. Здесь дела пошли намного лучше. Рыбачили и, между делом, попивали немного водочку из бутылки, которая стояла в лодке. К вечеру решили пойти ночевать в избушку. Рыбацкая изба стояла в лесу недалеко от первого озера. С собой взяли только необходимые вещи и пару-тройку щук на уху, а всё остальное и рыбу в садках, оставили на месте. Наварили ухи, и тут сын вспомнил, что недопитая водка осталась в лодке, как–то забыли о ней за сборами. Сейчас бы к ухе в самый раз! Сын предложил отцу, что он сбегает за ней. Тот согласился. Присел пока покурить у избы. Задумался о своём. Вдруг видит – сын со всех ног бежит по тропинке к избе, на лице ужас, глаза по 7 копеек. Отец подумал, что за ним гонится медведь и, схватив ружье, которое стояло у дверей заряженным как раз на такой случай, направил стволы на выход тропинки из зарослей ивняка к избе, ожидая, что там вот–вот появится бегущий за сыном зверь.Но никто так и не появился. Сын же забежал в избу, забился в угол на нары и сидел там минут 40, трясясь от страха и не в силах вымолвить ни слова. А потом рассказал следующее.Когда он спустился из прибрежного ивняка к озеру, то увидел, что там рыбачит какой-то дедушка. Дед стоял к нему спиной, опустив голову к воде. Когда парень проходил мимо него, то поздоровался и удивился ещё про себя – что за незнакомый дед, здесь трудно встретить незнакомого человека, слишком глухие места, в которых бывают только свои. Дед на приветствие не ответил, не обернулся даже, и парень подумал, что он, наверное, глуховат. Пошел дальше к своей лодке, через перемычку на второе озеро. Проверил рыбу в садках, взял недопитую бутылку и пошел назад. И тут увидел, что дед сидит на перемычке лицом к нему и как будто поджидает его. Но это так говорится – «лицом», а надо сказать – передом, потому что лицо-то его как раз и было опущено к земле, так, что его почти не было видно, и сверху еще вид кепка какая-то закрывала. В общем, дед парню активно не понравился, но мимо него было никак не пройти. Парень еще раз поздоровался и пошел дальше, но дед увязался за ним и по дороге говорил:- А твой отец-то совсем меня забыл. А я ведь его помню. Ещё по Берёзово, он там учился. У него там девчонка была. Мы ведь с ним друзья, а он совсем меня не вспоминает. Не кормит меня. А я вот рыбку свежую очень люблю. И конфеты. И водочку тоже.И пока парень шел мимо озера к тальнику, дед всё семенил за ним и бубнил этот текст, да как-то странно, на одной ноте «бу-бу-бу, бу-бу-бу». Парень просек, что дело нечисто, и сердце у него в пятки ушло. Но оглянуться он боялся. И только когда с берега нужно было зайти в лес, в заросли ивняка, собрался с силами и оглянулся. За спиной никого не было. Тут он и припустил что есть духу к избе.Отец признал, что в Березово учился, и девчонка была, но что это за «друг» такой – не мог вспомнить. Да и думать было нечего – решили свернуть свои манатки и перебраться в другую избу, чуть дальше. Уху в котелке и недопитую бутылку оставили на столе. Там же отец положил и свежую щуку, завернутую, по-местному, в траву, чтобы дольше не портилась.На новом месте переночевали безо всяких происшествий.А через несколько дней отец снова рыбачил в этом месте, только уже не с сыном, а с двумя другими рыбаками. Рассказал им эту историю, но они вроде как не поверили. Вечером пришли ночевать к той же избе. Уха в котелке, водка и свежая щука оставались на том же месте. За это время ни уха, ни рыба нисколько не испортились, и вездесущие сороки даже не подумали их тронуть. Рыбаки сочли благоразумным покинуть это место от греха.

Ключевые слова: Рыбалка дух озеро рыба лес изба авторская история

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