Снежный человек на Алтае

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:14

Вариор Просмотров: 136 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:14 by

На Алтае снежный человек стал выходить к людям. Встретившийся с разъяренным существом житель одной из деревень спасся только лишь благодаря бегству. По мнению местных жителей, в лесу обитает целое племя загадочных существ.«Вот здесь он стоял, - рассказывает очевидец, Андрей Степанов, показывая на одну из стен дома. - Все перевернул! Умывальник на боку стоял. Лавочки все были перевернутые», - продолжает Андрей.Тот день Андрей Степанов, житель отдаленного Алтайского урочища, запомнит надолго. Мужчина рассказал, как нос к носу столкнулся со странным человекоподобным существом, с ног до головы покрытым густой бурой шерстью. «Морда человечья. Весь заросший. Ростом два метра точно», - рассказывает очевидец.По словам Андрея, все произошло так быстро, что он даже испугаться не успел. Сработал инстинкт самосохранения, как говорится, ноги в руки и бежать! Заперся в доме и сидел там несколько часов. Вышел только тогда, когда шум во дворе стих.В ближайшей деревне Аюла Айулу о таинственном прямоходящем звере издавна ходят легенды. Местные жители называют существо человеком-медведем, даже название у населенного пункта соответствующее. «Аюла – медвежье логово», - поясняет егерь Алексей Шмаков.Еще недавно рассказы о таинственных обитателях тайги люди считали седой историей, почти небылицами. Теперь же для защиты от них принимают серьезные меры. На ночь запирают двери, окна закрывают ставнями. За последний месяц загадочного лесного хищника здесь видели многие, говорят, к счастью, что только издалека. «Идет куда-нибудь мимо деревни, все собаки пугаются», - рассказывает ветеринар Валерий Чумакаев.Егерь Алексей Шмаков - один из немногих, кто и в прежние годы предупреждал о существовании опасного зверя. Уверяет, что встречал особей в таежных дебрях. Успел даже изучить их повадки. «У него ума, как у человека, понимаешь? Ум у него человеческий», - говорит Алексей. Слова егеря подтверждает и алтайский краевед Владимир Токмаков. Человекомедведь, которого в других районах называют йети или снежный человек, обладает разумом и очень развитой интуицией.«По описаниям напоминает неандертальцев. То есть древних людей и, скорее всего, если говорить с научной точки зрения, то это одно из ответвлений человеческой расы», - говорит Владимир. По словам исследователя, во время недавнего наводнения на Алтае пострадали места обитания таинственных существ, и теперь они в поисках пищи заходят в населенные пункты. До сегодняшнего дня самый громкий случай, связанный с человекомедведем, произошел в 2003 году. Охотник Александр Семенов нашел высоко в горах тело, которое вмерзло в ледник. Наружу торчала покрытая шерстью нога, похожая на человеческую, но со звериными когтями и покрытая бурой шерстью.Позже судмедэксперты установили, что останки принадлежат неизвестному животному, однако тогда разгадать тайну алтайского йети не удалось. Конечность отправили в Москву на генетическое исследование, и больше о ней никто ничего не слышал. Говорят, что потерялась. Теперь алтайские энтузиасты собираются наверстать упущенное. Готовятся к масштабной экспедиции по поиску человека-медведя. Следопыты надеются, что им наконец-то удастся вступить в контакт с таинственным обитателем леса.

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