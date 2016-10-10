Виварий

Короче говоря - я начал копать

3klim3 Просмотров: 348 Комментарии: 5 +8 Вчера, 22:14 by

Думаю объяснять что такое виварий не нужно, хотя, для людей далеких от науки разъясню: Виварий — это место, в котором содержатся подопытные животные, а также производится их препарация, при наличии лаборатории.Так вот, был у нашего факультета виварий. Да только закрыли его задолго до моего поступления. Для первокурсников всегда интересна причина закрытия, на что обычно преподаватели отвечают так: "В университете была открыта комиссия по решению проблем биоэтики, и общим решением комиссии было закрыть виварий, чтобы снизить количество подопытных животных". Это объяснение вполне неплохое для человека, который не любит копаться в истории, но будь я таким, я бы не писал сейчас этот текст.Мне всегда в написании статей помогало мое умение расположить к себе старшее поколение. Поэтому я начал общаться со старожилами универа. Мне удалось разговорить некоторых преподавателей и персонал АлтГУ, и вот что я от них узнал. Виварий всегда вгонял студентов в какое-то странное состояние тревоги. Даже абитуриенты, приходившие туда на экскурсию просили преподавателей поскорее убраться оттуда. И это можно объяснить: бесконечные ряды клеток и вольеров с животными, которые ожидают своей участи будь то небольшой эксперимент, или препарация для изучения влияния на организм того или иного вещества. Конечно, обреченные взгляды животных вгоняли людей, не испорченных наукой, в тоску. Но не это стало причиной закрытия. О ней я расскажу дальше.Как рассказал один из работников история началась давно и с совсем незначительного случая. Из вольера сбежал кролик (клишированный белый подопытный кролик с обреченным взглядом и гладкой шерсткой). Беднягу нашли на третий день по запаху. Как оказалось, испытуемое вещество было токсичным. Тут бы об истории и забыть: все вроде произошло, как и должно было, но с этого момента в виварии начали происходить по-настоящему необъяснимые вещи. Дальше со слов вахтерши, подрабатывавшей там смотрителем."На площадь зайти было невозможно. То тут, то там все время чудился мелкий белый гаденыш. Казалось, будто он реален, но заметить его можно было только краем глаза. Сменщики тоже постоянно шепотом, чтобы никто кроме нас не слышал, пересказывают случаи, когда видели его между клетками. Все бы ничего, но появилась какая-то закономерность: заметил, его с кем-нибудь в клетке, готовь мешок — до утра животное не доживет. Уже и соль сыпали, и свечи украдкой ставили, а ничего не помогает. Мне стало невыносимо, и я ушла с этой работы сюда, на вахту. Почему ушла? Да просто подумала: "В храме науки работаю. Надо приобщаться", - и решила поставить собственный эксперимент. Просто проследовать краем глаза за этим видением и посмотреть, что будет. Вошла вечером на площадь, пошла раздавать корм и как раз заметила кроля. Но не стала отводить взгляд, хоть и страшно было, а наоборот, старалась удержать его взглядом. Произошло то, чего я никак не ожидала увидеть. Кролик остановился, лег на землю, и затих. Потом он начал будто бы усыхать и уплощаться. В это время появился стойкий запах гнили. Я пулей вылетела из вивария и в слезах влетела в каморку охранника. Он меня потом всю ночь валерьянкой отпаивал. А наутро, когда я рассказала руководству об этом они просто попросили меня уйти с должности, чтобы не травмировать дальше свою психику. Так я и сделала, и ни о чем не жалею."Подобные истории (личные, или с чужих слов) я слышал и от других работников университета. Преподаватели, люди близкие к науке и Рациональному Объяснению убеждали меня, что это просто байки, не заслуживающие внимания. Но один из преподавателей, все же рассказал мне кое-что интересное."Виварий стал самым проблемным местом факультета. Сначала животные начали гибнуть, а потом и эти полубредовые истории от смены смотрителей. Мы конечно пытались найти причину всего этого: делали пробы воздуха, чтобы исключить галлюцинации, препарировали погибших подопытных, пытаясь установить причину смерти, но все без толку. Научный подход не давал никаких результатов. Животные гибли без толку, не успевая выполнить своего предназначения и виварий держать стало бессмысленно. Закрыть его без причины тоже было нельзя, в связи с высокой научной ценностью, которую он приносил. Тогда мы нашли лазейку: Вышел приказ о сокращении количества подопытных животных, и руководство решило закрыть виварий полностью, объясняя это благородным желанием вообще вывести животных из экспериментов."Как стало известно из рассказов других старожилов виварий разбирался и вывозился очень быстро. Место очистили от клеток, уложили новый слой асфальта, поставили клумбы и скамейки. Оборудовали место под сцену и переквалифицировали во внутренний дворик студенческого городка. Теперь там красиво и свежо, студенты отдыхают после занятий, а в особенные дни там проводятся концерты и дискотеки. Вот только кролик так и продолжает мерещиться дворникам. В этот раз наука проиграла битву с потусторонним.

Ключевые слова: виварий университет кролик

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