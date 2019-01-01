Встреча со смертью в больничном коридоре

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 441 Комментарии: 0 +10 Вчера, 20:09 by

Эта история случилась со мной несколько месяцев назад, но я по сей день не могу найти ей здравого объяснения, а воспоминания о произошедшем наводят на меня жуткий страх.Ночное дежурство в обычной городской больнице. На часах около полуночи. Меня вызвали из лаборатории приемного отделения в реанимацию, чтобы взять у тяжёлого пациента анализ крови. Вооружившись необходимым инструментарием, поднимаюсь на шестой этаж. Добравшись до нужного отделения, устало выдыхаю. Лифт как всегда не работал, поэтому пришлось идти пешком, а подниматься с увесистым чемоданом, оказывается, весьма затруднительно.Собрав необходимые анализы, выхожу из блока и направляюсь по длинному коридору к выходу из этого жуткого места. Почему жуткого? Потому, что в самом дальнем коридоре (как раз, по которому я шла) стояли каталки с трупами. Миновав два накрытых белоснежной тканью тела, облегчённо выдыхаю, но в следующий момент я снова напряглась, потому что по спине прошел неприятный холод. Нет, не из-за страха или волнения. Было ощущение, будто гулял сквозняк, хотя в коридоре окон не было, а в блоках все двери закрыты.Списав возникшие ощущения на усталость и впечатлительность, я вышла из отделения. По инерции направляюсь к лифту и нажимаю кнопку вызова. Удивительно, но он работал. Мысленно подколов себя за невнимательность и рассеянность, жду лифт. Боковым зрением замечаю, что рядом со мной стоит девушка. Ее внезапное появление заставило меня подскочить на месте, так как я не слышала ее шагов.— Чего крадешься так? — спрашиваю я, рассматривая незнакомку.Девушка молча, буквально на миг, посмотрела на меня, а затем снова пустым взглядом уставилась в пол. От этого взгляда стало почему-то жутко. Те неприятные ощущения в коридоре реанимации — ничто по сравнению с тяжёлым, холодным и глубоким взглядом темных глаз. Казалось, он будто пронизывал, вызывая неприятную дрожь в теле. Да и в целом девушка выглядела мрачно: бледная кожа и губы, темные круги под глазами, растрёпанные черные волосы и бесформенное длинное чёрное платье. Своим видом она напоминала девочку из «Звонка», только та была не такой устрашающей. Было видно, что девушка давно не спала и была истощена. Возможно, она оббила порог реанимации, переживая за близкого, находящегося там, а возможно, у нее кто-то умер за дверью, куда посторонними вход строго запрещен.Стараясь не обращать внимания на незнакомку, захожу в лифт, который со скрипом открылся. Девушка безмолвной тенью заходит за мной. Я хотела возразить и сказать, что этот лифт только для сотрудников, а для посетителей существует отдельный, но у меня просто язык не поворачивался. Почему-то её присутствие действовало на меня угнетающе. Появилось внезапное головокружение, тошнота, а в ушах шум. Сердце сковал непонятный страх, и я считала секунды до прибытия на первый этаж.Наконец дверь открылась. Поспешно выхожу и невольно оборачиваюсь назад. Лифт был пустым. Странной жуткой девушки там не было. У меня волосы на голове дыбом встали. Простояв несколько секунд в ступоре, спешу обратно в лабораторию и закрываюсь на замок. Трясущимися руками делаю кровь «cito» (срочный анализ), стараясь как можно меньше думать о произошедшем и найти хоть какое-то логическое объяснение. В голове просто не укладывалось, как та девушка внезапно появилась и так же внезапно исчезла. Сделав анализ, звоню в реанимацию и сообщаю, что результат готов.— Уже не нужно, — отвечает мне медсестра, — больной умер, как только Вы взяли анализ, и вышли из блока. Передайте результат завтра утром дежурному врачу.Дальнейшую речь я слышала как в тумане. Тот холод по спине в коридоре, неприятные ощущения, жуткая девушка. Я не чокнутая и не суеверная, но я была уверена, что повстречала саму Смерть.Автор - daria.d.

Ключевые слова: Больница ночь смерть девушка

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