23-е число

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:35

V.V.Pukin Просмотров: 271 Комментарии: 4 -2 Сегодня, 14:35 by

В середине девяностых я, по просьбе своего знакомого, Валерия, подрядился вести в его совместной с другом фирме бухучёт. Производственно-коммерческая фирма ремонтировала и продавала радиоэлектронные приборы, аудио- и видео-технику. Основатели этого малого бизнеса два друга: Валера и Антон. На производственно-коммерческой ниве и я влился в их компанию довольно плотненько. Стали общаться не только по работе, но и досуг проводили вместе.До прихода к ним я близко знал только Валеру. Вот о нём-то и пойдёт речь. Парень очень деятельный, но не дурак. А самое главное - честный. Проверен во многих ситуациях. С ним не обязательно было подписывать договоры-бумажки. Одного его слова хватало. Если что пообещал – разобьётся в лепёшку, но выполнит. Почему я и пошёл к ним главбухом, не раздумывая.Помимо прочего, Валера организатор был от Бога. Сказалось, видимо, комсорговское прошлое. После развала Союза поработал начальником цеха на комбинате, но через пару лет бросил работу на дядю и открыл с другом Антоном собственное дело.Со стороны глянуть – у такого молодца никаких тараканов в голове быть не должно. Ан-нет. Имелся у Валерия пунктик. Не любил он число 23. На календаре. Даже не то чтобы не любил – побаивался.Как-то на дружеских посиделках объяснил причину.На срочной службе, как многие бойцы, Валера отмечал в карманном календарике прошедшие дни. Тем самым, уменьшая количество незачёркнутых – оставшихся до долгожданного дембеля. Причём, удачные, с его точки зрения, даты метил красной пастой, среднестатистические – синей, а неудачные, чёрные дни – соответственно, чёрной.Когда, переслужив больше положенного на два с лишним месяца, вернулся на гражданку, по привычке продолжил в конце каждого из дней отмечать на календаре степень их паршивости тремя цветами. Видать, за двадцать шесть месяцев это священнодейство уже в рефлекс превратилось.И как-то, чисто случайно, подведя итоги своей четырёх- или пятилетней календарной статистики, ужаснулся. Отметив явно бросавшуюся в глаза закономерность – ни один день 23 числа за весь период наблюдений не имел другого цвета, кроме чёрного! А два или три случая так вообще оказались отмечены могильным крестиком, что означало полнейший трэш.В другие даты тоже попадались чёрные отметины, но не с таким постоянством.Вот после этого Валера и призадумался, а потом и вовсе стал опасаться каждого приближающегося 23 числа. Причём, независимо от месяца и на полном серьёзе. Естественно, подобный бзик здорового брутального мужика стал любимым поводом для шуток его друзей и приятелей.Хотя шутки шутками, но уже и на моей памяти имелись несколько тяжёлых случаев, произошедших с Валерой в такие даты…Однажды он в небольшой компании парился в цеховой баньке. Как обычно, забурились на всю ночь. Что там пошло не так, мне доподлинно неизвестно. Но в итоге, помывочное помещение сгорело дотла. А вместе с ним и одна девица из компании. В суматохе забыли про неё пьяную, уснувшую где-то в закутке. Валере, как организатору мероприятия, тогда ох, как несладко пришлось. Даже судимость получил. Правда, остался на воле.Другой раз возвращался на своей служебной «Волге» с водителем из Тюмени. Выручку с крупной партии проданного товара вёз домой. Ехал на переднем пассажирском сидении. С устатку решил вздремнуть, путь неблизкий. Опустил спинку кресла горизонтально и уснул. Проснулся через несколько дней в палате реанимации. Слава Богу, живой. Но не слабо покалеченный. И от выручки, естественно, никакого следа…Восстанавливался больше года.А произошло следующее. К ним со встречки на всей скорости внезапно выскочил КАМАЗ-полуприцеп. Его заднюю часть развернуло поперёк дороги. У Валериного водилы не осталось другого выхода, кроме как, крикнув что-то про маму, пригнуться под руль и вдавить ногой педаль тормоза. Но на таких скоростях от тормоза мало толку. Крышу «Волги» снесло стальными камазовскими бортами начисто, да и всё остальное покорёжило – будь здоров. Валера потом, уже выйдя из больнички, с ужасом рассматривал груду скрученного железа, в которую превратилась тяжёлая «Волга». И только удивлялся – как в таком исковерканном месиве они с водителем остались живыми…Это всего лишь те эпизоды, которые сразу всплывают в памяти. Были и другие. И все – 23 числа. Реже 22 или 24, что тоже очень близко. Тут поневоле станешь суеверным.Но даже такие серьёзные подтверждения роковой сущности 23 даты не уменьшили чувство юмора Валериных приятелей. В частности, его лучшего друга и партнёра – Антона.Как-то раз, подвыпив в компании, решили разыграть суеверного товарища. Валера тогда прикупил себе под склад помещение в ликвидируемом предприятии на окраине города и использовал его, как перевалочный пункт для хранения мягкой мебели, продажей которой решил заняться параллельно с прежним радиоэлектронным бизнесом.Место расположения склада было глуховатое. На отшибе. Да и городская окраина неспокойная. Поэтому, когда товар попадал дорогой, кожанная или импортная мебель, Валера оставался сам на ночь в подмогу сторожу. Как и в этот раз. К тому же, опять, будь оно неладно, 23 число!..Ну, а Антон с двумя парнями, такими же самодеятельными сатириками, решили Валеру разыграть по-взрослому. Вооружившись и надев балаклавы посреди ночи нагрянули в склад. Типа налётчики-грабители примчали за кожаными мебелями. Пока паковали смиренного сторожа, недоглядели за Валерой. Он же принял всё за чистую монету. А мужик не робкого десятка, охотник, спортсмен, комсомолец… бывший.Схватил металлическую трубу и кинулся в атаку. Горе-приятели не успели глазом моргнуть, как очутились с проломленными черепами на бетонном полу склада. Хорошо, что только двое. Третий всё же успел стянуть с глупой башки балаклаву и криком остановить не на шутку разбушевавшегося Валеру. Да вот для Антона и второго дружбана было уже поздно. У обоих открытые ЧМТ, после которых более-менее очухался только Антон. Второй парень так и остался навсегда ничего не соображающим овощем, прикованным к койке.Валера же угодил на пять лет в ивдельскую колонию. К тому же у него ещё оставалась неснятая судимость, за сгоревшую баню с девахой.А дальше вообще всё печально. За время отсидки ему ещё годик накинули – что-то по своей горячности там отчебучил. Вышел на волю с букетом серьёзных болячек, которые подцепил за колючкой. От них и скончался через несколько лет после отсидки. В возрасте 46 лет…На похоронах я не был. Последние годы мы не общались. Да и жили уже в разных городах.Только пару лет назад побывал на его могиле. Там, без особого удивления, увидел дату смерти – 23.03.2013 г…01.04.2019.

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