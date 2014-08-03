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Истории из жизни

Продажная любовь

У моей знакомой Марины есть парень Сашка, он дальнобойщик. Много всяких историй он рассказывает своей подруге, а она уж их бабуле по памяти передает. Вот очередная для вас созрела.

Был в Сашкиной бригаде парень один, Валера. Он тоже дальнобойщиком был. И случилась с ним однажды неприятная история. Этот Валера был большой охотник до продажной любви, девчонок постоянно к себе подсаживал. А те и рады, их много вдоль трассы тусуется в поисках заработка. Ну, вот однажды парень этот и подсадил к себе одну, проехалась она, отработала, видать, а Валера ее до остановки рейсового автобуса довез, да и высадил.
А была зима, вечер, мороз, до ближайшего населенного пункта далеко очень, либо по трассе идти, либо через заснеженный лес километра полтора в дачный поселок. Но там только летом дачники живут, зимой там даже сторожа нет, все пусто.
Девчонка, видать, автобуса ждала, а он не пришел, ну и замерзла она. Наутро нашли ее первые проезжающие машины. А подруги-то знали, с кем она укатила, ну и "наехали" на Валеру этого, а он в отказ пошел, типа никого не видел, ничего не знает и за проституток всяких ответственности не несет. И вообще он эту девку типа где-то в городе высадил, а с кем она до остановки этой обратно доехала - не знает. Отмазался, в общем.

Девчонку похоронили, вроде все затихло. И тут летом неожиданно случилось странное происшествие.
Ехал этот Валера по трассе днем, и как-раз у той самой остановки, где девушка замерзла, попал он в ДТП. Он почему-то резко крутанул руль влево и слетел в кювет. Машину разбил, товара попортил на бешеную сумму, а сам в больницу попал с черепно-мозговой травмой и переломами. Долго провалялся в коме, только через неделю в сознание пришел.
Дознаватели пришли к нему, а он знай твердит, что девка перед его машиной дорогу перебегала. На остановке люди стояли, свидетели происшествия были, да и машины в это время проезжали - никто помехи для движения Валеркиной фуры не видел. Все в один голос утверждали, что не было девки. Только он сам кричит, что была и все!

Когда товарищи с работы к нему в больницу пришли, то услышали странные речи. Валерка им стал доказывать, что дорогу ему перебегала та самая Наташка, которая замерзла зимой, он точно ее видел, прямо перед фурой и стояла, он еле вырулить успел.
Ну, ребята решили, что парень головой-то об руль нехило треснулся. Только посочувствовали и ничего не сказали. А Валера-то увидел, что они не смеются над ним и продолжил:
- Эта баба ко мне по ночам приходит. Сядет вон тут (на стул у окна показывает) и сидит. Иногда говорит, что упокоения хочет, типа не по-христиански она похоронена. Отпеть ее надо. А еще говорит про какие-то деньги, денег я ей должен... Ребята, сходите, закопайте ей в могилу 5000 рублей, может, отстанет...
Ну, ребята помялись, пообещали вроде, но никто на кладбище, естественно, не пошел. Дураков зарывать бабло в землю не оказалось.

А еще через месяц Валера вроде вставать начал, подлечили его, переломы вроде не очень сложные были. Только почему-то в дурку его перевели, может, для отмазки от ДТП так надо было, а может, он про Наташку врачу рассказал. Этого никто не знает. Вышел он оттуда только через год. Прав его лишили, оформили инвалидность.

Никто не знает, что было дальше с ним, только очень часто Валера приходил к ребятам дальнобойщикам и просил тех, кому по пути, довести его до той самой остановки. Дальше он все ходил по окраине леса и что-то искал. Многие его там видели и могут подтвердить. А что он искал - неизвестно. Видимо, не все он приятелям рассказал про девку ту. Но, видать, она его хорошо достала, раз он так себя вести начал. Но это уже тайна, покрытая мраком...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:33
Сегодня, 20:33 by Баба КлаваПросмотров: 359Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Дальнобойщик зима девка смерть призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 20:40
+6
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Репутация: (6083|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 196
До города девку сразу довезти не судьба была? Видимо, с головой у этого Валеры и до аварии не всё хорошо было.
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#2 написал: Snejnay
Сегодня, 20:53
+2
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Публикаций: 12
Комментариев: 217
Душа у этих продажных почище некоторых будет. Не от хорошей жизни на такой путь женщины становятся. Жила как не прикаянная, и неупокоенной женщина осталась. Валера очень виноват. Очень перед девушкой.
+
Зарегистрирован: 14.10.2016
#3 написал: kas11
Сегодня, 21:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (270|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 168
валера по негодяйски тоже поступил ... но и девушка знала на что идет и какие от этого могут быть последствия... таких "мистических" жизненных историй по стране масса.... плюс за повествание,минус за безответственность главного героя истории
Зарегистрирован: 16.03.2013
#4 написал: kusi
Сегодня, 21:59
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1655|0)
Публикаций: 329
Комментариев: 6 295
Поучительная история . +
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: Эвиллс
Сегодня, 22:12
0
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Репутация: (1680|2)
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Комментариев: 2 690
По сволочному поступил Валера. За что и наказан. Но мало! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#6 написал: Макарыч
Сегодня, 22:33
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
Казалось бы, повезло Валере. В статьях 240 и 241 ("Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) нет ответственности за получения услуг сексуального характера от лиц, достигших 18-ти летнего возраста.
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