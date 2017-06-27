Призрак соседа на даче

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 119 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 20:34 by

Эта история произошла с моей мамой на даче. Мама с папой живут там всё лето. Как-то папа уехал на электричке в город за продуктами. Мама ночевала одна. Утром она проснулась и сразу решила полить клубнику и огурцы. А днями позже её просил полить клубнику на своей даче сосед Валера, который был в городе на работе. Он пообещал маме обязательно приехать после смены. Мама сначала полила клубнику на соседской даче, а затем стала орудовать шлангом на своём участке. Вдруг она услышала на Валериной даче лязганье вёдер, тогда она решила, что сосед уже приехал, как и обещал, и стала ему кричать, что его клубнику она уже полила со своего шланга. Но ответа не последовало. Тогда мама решила, что Валера зашёл в свой домик, чтобы переодеться.Мама продолжала поливать, когда же она по ходу полива приблизилась к калитке, то увидела, как мимо пронёсся Валера в своём неизменном камуфляжном костюме и знакомой кепке. Она очень близко успела его рассмотреть. Мама опешила, она подумала, что, что-то случилось (наверное, Валере позвонила жена Люда или коллеги по работе) и ему нужно срочно вернуться. Вслед бегущему соседу испуганная мама громко кричала: «Что случилось?». Она даже выбежала за калитку, продолжая кричать. И тут нос к носу столкнулась с папой, который к тому времени приехал на первом поезде и привёз продукты. Папа спросил, кому она так кричит. Тогда мама тоже спросила, не видел ли он соседа Валеру. Папа ответил, что по дороге ему никто не встретился.Мама рассказала о странном поведении соседа. Они даже подумали, что он обиделся за что-то, ведь он с мамой даже не поздоровался. Но куда он исчез с дороги, они не поняли. Родители решили, что Валера побежал стремглав через чужие дачи, то есть свернул с дороги и рванул не на станцию, а на автобусную остановку, так как по расписанию поезд должен ехать в город только к обеду, а ему нужно было срочно попасть домой. На том и порешили, приняв к сведению, что что-то все-таки произошло.Мама и папа принялись распаковывать сумки, потом они занимались огородом, варили обед, и утреннее происшествие как-то стёрлось. На даче не было ни души, кроме родителей-пенсионеров, потому что день был будничный. Время близилось к обеду, когда родители увидели двух женщин в черных косынках. Это были Валерина сестра и ещё одна родственница.Они сообщили, что Валера вчера часов в пять вечера умер. Ему стало плохо на работе, он отпросился и по дороге домой упал на тротуар и умер от остановки сердца. Мама была в шоке, а кого тогда она видела этим утром? Кто тогда был утром на даче и бежал со скоростью звука назад? Валерины родственницы сказали, что он ещё со вчерашнего вечера в морге, а они приехали набрать зелени, огурчиков и ягоды на поминки. Маму и папу они пригласили на похороны в назначенный день. Так получается, что душа соседа рвалась на дачу, чтобы побыть там, как было обещано, и он пришел проститься с дорогим уголком. После этого случая мама долго не могла одна ночевать на даче.

Ключевые слова: Эта история произошла с моей мамой в черных косынках умер от остановки сердца

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