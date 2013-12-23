Феномен

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 04:37

V.V.Pukin Просмотров: 632 Комментарии: 17 +10 Сегодня, 04:37 by

Когда мне было лет десять, от своего новосибирского родственника я услышал о необычных способностях его коллеги и приятеля. Вернее сказать, не способностей, а необъяснимого явления, периодически происходившего с этим товарищем (назовём его Александр).Как и мой родственник, Александр был учёным-микробиологом, преподавал в Новосибирском мединституте. Проживал в Академгородке. Часто ездил в служебные загранкомандировки, что по тем временам считалось редкостью.Впервые с обескуражившим его феноменом Александр столкнулся в начале семидесятых годов, когда ему стукнул полтинник. Он находился в третьем браке, пока бездетном. Молодая жена – его же бывшая студентка из мединститута, где он преподавал.На юбилей к Александру приехала предыдущая жена из другого города. По рассказам родственника, её он бросил, найдя другую - помоложе и покрасивее. Но бывшая супруга, видно, любила его сильно. Не забывала. Приехала не одна, а с их совместной младшей дочерью пяти лет. Звали девчушку, кажется, Лида.На следующий после празднования юбилея день Александр с дочкой Лидой вдвоём отправились на прогулку по городу. Стоял знойный июль. Раньше в городах было много парков, фонтанов, других мест для летнего отдыха взрослых и детей. Лидочке, приехавшей из маленького городка, всё казалось ужасно интересным.Разыгравшись у одного из больших фонтанов, затащила под водяные брызги и папку. Тот не противился. Наоборот, с хохотом от души веселился вместе с дочуркой. Наигравшись, взяли по мороженке и уселись на скамейке передохнуть.Но маленькая егоза Лида не усидела на месте и двух минут. Пока отец чинно поглощал пломбир, вприпрыжку скакала вокруг скамейки, задавая бесконечные «почему?» да «отчего?»Потом затормозила за спиной у папки, между скамейкой и стеной здания, у которого они сидели. Через минуту раздался её заливистый смех. Александр, не оборачиваясь, спросил:- Доча, что там такого смешного нашла?А девчушка, звонко смеясь, в ответ:- Папка, а как ты это делаешь?!..Мужик нехотя повернулся назад и обмер. На оштукатуренной стене под солнечными лучами чётко вырисовывалась его собственная тень, а на фоне её плясала другая – маленькая, в виде пушистого шарика размером с кулак. Она то и дело выскакивала из его силуэта, отражаясь на стене. Лидочка радостно шлёпала по стенке ладошками, ловя «попрыгунчика», словно солнечного зайчика. Только тёмного.Ошарашенный увиденным, отец не мог вымолвить и слова, а дочь, безо всякого страха и удивления, продолжала играть с тенью. Так продолжалось несколько минут, затем «попрыгунчик» исчез, так же неожиданно, как и появился.Если бы не постоянные дочины вопросы: «Папка, как ты это делаешь?» и «Покажи ещё раз фокус?», Александр решил бы, что ему померещилось. В отличие от счастливой дочери, произошедшее его не на шутку напугало. До самого дома, идя по улице, непроизвольно он то и дело косился на свою тень. Но больше ничего пугающего не происходило. Тень, без всякой самодеятельности, вела себя подобающим образом, повторяя все его движения.Бывшей жене не стал ничего говорить, а рассказ Лидочки о случившемся перевёл в шутку.Прошло больше месяца с того случая. В первые дни Александр продолжал с опаской присматриваться и к своей тени и отражению в зеркале. Но ровным счётом ничего необычного не замечал. В самочувствии тоже никаких изменений. Вконец успокоившись, и вовсе забыл о происшедшем.Как-то в выходной заночевал в саду. Один. Молодая жена сельхозработы не очень жаловала – осталась в городской квартире. Увлечённый работой, Александр провозился дотемна. Многим любителям сада-огорода это знакомо – тут только начни, потом едва остановишься! Под вечер дождик заморосил, так что мужчина ещё и промок насквозь. Но ничего, печка в доме есть – отогреемся.Покончив с делами, Александр вскипятил чайник и растопил печь, чтобы обсушиться. Когда в очередной раз подбрасывал дрова, взгляд случайно упал на стену, где отражалась его тень от пылающего в топке огня. В то же мгновенье ужас сковал всё тело. На его глазах от тени отделился отросток и стал менять очертания. Вскоре рядом с его тенью вырисовалась женская фигура. Женская тень соединялась краем с его собственной, но была более светлая и меньшего размера. Силуэт показался Александру до боли знакомым. Через секунду он понял, что это его молодая жёнушка, оставшаяся в городе. Вернее, её «тень»?Продолжать наблюдение за такой чертовщиной в одиночестве ночью в садовом домике было выше его сил. Не снимая промокшей одежды, перепуганный мужик вскочил на велосипед и рванул прочь из сада. Остановившись на минуту у садовой сторожки, попробовал дозвониться до жены, но телефон не работал. Вновь оседлав двухколёсного друга, на предельно возможной скорости помчался домой, в город. По дороге терзали тревожные мысли – а не случилось ли чего с женой? Не было ли это предупреждением о грозящей ей опасности?..Преодолев за пару часов сорокакилометровое расстояние от сада до квартиры, бросил у подъезда велосипед и, прыгая через три ступеньки, взлетел на пятый этаж к своим дверям. Время уже далеко за полночь. На судорожно дребезжащий звонок никто не отзывается. Точно что-то случилось с женой!.. Весьма обеспокоенный за супругу, Александр одним ударом ноги вышиб запертую изнутри дверь и заскочил в квартиру.Его взору предстала кутающаяся в покрывало полуголая жена и судорожно пытающийся попасть ногой в штанину молодой мужчина. Картина, не требующая пояснений. Обычно тихого микробиолога накрыла волна бешенства. Выхватив из кармана садовой куртки отвёртку, воткнул её в глаз растерявшемуся любовнику…С неверной женой разошёлся. Раненый любовник остался живым, но уже одноглазым инвалидом. Зоны Александр избежал, правда, насчёт подробностей не знаю. Как прежде, продолжил научные изыскания по микробиологии и преподавание в мединституте. Через год-два женился в третий раз.Тогда-то и рассказал своему товарищу, моему родственнику, о странных появлениях второй тени. Потому что со временем такие эпизоды участились. Отметил закономерность – появлялась чужая тень только тогда, когда его тело и одежда были мокрыми. Но не всякий раз, а только перед каким-нибудь значимым событием.Например, однажды по разнарядке в институте ему предложили купить новенькую модель «жигулей». Но вечером, после душа, в свете торшера на стене он увидел вторую тень в виде перевёрнутого вверх колёсами автомобиля. Посчитав это за предупреждение об опасности, дефицитную машину покупать не стал.Было много и других случаев появления странной тени, жизненно важных и не очень. Однажды мой родственник сам стал свидетелем подобного события.Небольшой компанией, в которой из мужчин - только мой родственник и Александр, отдыхали на берегу водоёма. Искупавшись, устроили спортивные состязания. Оба бывшие физкультурники решили показать своим дамам, что есть ещё песок в песочницах. Так как раньше занимались спортивной гимнастикой, вырыли небольшое углубление в земле, поверх уложив две толстые жердины. Получились импровизированные брусья. Вот на этих «брусьях» дяденьки «за пятьдесят» принялись вспоминать молодость. Хоть родственник не вдавался в подробности, подозреваю, что спутницами этих бравых преподов были тогда их институтские студентки. Но это так, к слову.В общем, когда встал на руки Александр, компания, выпучив от изумления глаза, стала свидетелем невиданных метаморфоз с его тенью. От силуэта вытянутой вверх ноги стал быстро расти абрис собаки, вцепившейся в эту самую ногу зубами. Отпечаток на земле был более светлым, чем нормальная тень Александра, но всё же чётко видимым. Причём, шевелящимся. Хотя никакой собаки рядом в помине не было.Все были крайне обескуражены необъяснимым зрелищем. Кроме самого хозяина тени. С некоторым беспокойством он напомнил товарищу:- Вот об этом я и говорил тебе раньше… Погоди, палки далеко не убирай.Прошло каких-то пять минут, женщины ещё бурно обсуждали увиденное, на «брусьях» показывал гимнастические чудеса второй физкультурник… И тут Александр толкает моего родственника на землю, подхватывает с земли одну жердину и замахивается ей над головой. В то же мгновение все замечают несущуюся к ним со всех ног псину. Боксёр! Без намордника. Несётся, не разбирая пути, разбрызгивая пену из оскаленной пасти. За ним, сильно поотстав, бежит хозяин, что-то выкрикивая. Но обезумевшая собака не обращает на него никакого внимания.На пляже людей поблизости не было. Возможно, гуляющий пёс так враждебно отреагировал на гимнастические кульбиты вверх ногами незадачливых «спортсменов», приняв их за вызов на поединок. И поединок состоялся. Хорошо, что к прибытию врага Александр уже находился в полной боевой готовности. Обозлённая собака получила достойный отпор и, скуля, ретировалась.А компании оставалось только удивляться всему произошедшему…Последний раз я разговаривал со своим родственником несколько лет назад. Поинтересовался, между делом, и судьбой его товарища Александра. Оказалось, что тот жив-здоров, женат пятый раз. Преподаёт в институте, несмотря на возраст далеко за восемьдесят. Более того, занялся исследованием неизвестных свойств воды, как носителя информации. И по этому поводу написал несколько научных статей.Я нашёл и прочитал кое-что из его публикаций в интернете. Довольно интересная тема, мне показалось. Всё-таки не дурак писал, профессор...А вот машину так себе и не купил...28.03.2019.

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