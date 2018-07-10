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Истории из жизни

Прыгающее облачко на дороге

Писала я уже одну историю из жизни операторов транспортной безопасности, но та была несерьезная, в отличие от этой.

В прошлом году, осенью, сидела я перед монитором, смотрела на камеры, и на одной увидела что-то непонятное. Надо сказать, что изображение ночью в серых тонах, как на черно-белом телевизоре.
По дороге прыгало облачко, или сгусток тумана, темно-серого цвета. Его было видно очень хорошо, не спутаешь с кошкой, например, или мусором, который ветер носит.
Оно именно прыгало. Подскочит, сделает паузу на секунду и снова так же перемещается.

А пост наш находится возле въезда в город, там на небольшой стеле название, а рядом крест, какие сейчас во многих городах ставят.
И вот, это облачко, или пятно, поменяло направление и стало перемещаться в сторону креста. Очутившись возле его подножия, оно подскочило, довольно высоко, оказалось на кресте и будто в него впиталось.

О том, что это показалось, речи просто не может быть, камере точно не показалось, архивную запись я раза три перекрутила. Прыгает по дороге, потом на крест и растворяется на нем.
Может, душа, пусть не человека, аварий тогда не было, тем более с погибшими. Может, душа зверя, сбитого машиной?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:40
Вчера, 19:40 by SniffПросмотров: 429Комментарии: 10
+11

Ключевые слова: Дорога облачко крест растворилось авторская история

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:17
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (40|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 736
Вот бы ещё и видео посмотреть.
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#2 написал: Sniff
Вчера, 20:41
+4
Группа: Авторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
Видео никак, мы даже полиции даем доступ только после кучи согласований со стороны начальства. Один в прошлом году по глупости выложил ролик с камеры, и с таким скандалом вылетел с работы! Теперь ему во все подобные нашей организации дорога закрыта.
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#3 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:46
+4
Группа: Посетители
Репутация: (365|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 748
Думаю, что души животных, особой тяги к крестам, не имеют. Животные не участвуют в обряде крещения. Ещё, мной замечено, что души животных, как правило легко покидают этот мир, хотя первое время выдают своё присутствие. Конечно примером служат лишь домашние , т.к. хозяева замечают их. Диких же, никто не отследит.
Возможно, что-то потустороннее. Вопрос, что?
Плюс поставил.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: Sniff
Вчера, 20:51
+3
Группа: Авторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
Может, другое что- то, конечно. У меня одно было предположение.
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#5 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 96
Определённо что-то было, что-то не поддающееся объяснениям.
За историю +
Верю, но сама увидеть не хочу!!!

А про мусорный мешок было просто умора! Мы долго смеялись, представляя эту картину)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
#6 написал: Летяга
Вчера, 21:01
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 739
Комментариев: 8 378
Я вот серый туманный шар в собственной квартире видела (один из котов тоже видел, спину выгибал), писала здесь в комментах. Решила, что домовой. Но это же не точно)) Может, это такая форма "неорганической жизни", когда и где она становится зримой - самой интересно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#7 написал: Sniff
Вчера, 21:17
0
Группа: Авторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
А про мусорный мешок было просто умора! Мы долго смеялись, представляя эту картину)))[/quote]

Да, с мусорным мешком мы припозорились тогда))
+++[/quote]
[quote=Летяга]Я вот серый туманный шар в собственной квартире видела (один из котов тоже видел, спину выгибал), писала здесь в комментах. Решила, что домовой. Но это же не точно)) Может, это такая форма "неорганической жизни", когда и где она становится зримой - самой интересно.
+++[/quote]

Котэ же вообще все видят, у Акунина было, что они живут одновременно в разных мирах. У моей подруги кошка нас как- то с месяц пугала своим поведением. Мы никого не видели, а она такие фортели устраивала, явно не на пустом месте.
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#8 написал: conjure one
Вчера, 21:30
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6186|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 519
Интересно, было ли видно это облако невооруженным глазом... Или только через камеру? Вот летает по белу свету не пойми что...+++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#9 написал: Tigger power
Вчера, 21:33
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2106|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 316
Я тоже не знаю, что это или кто. Вспомнила случай один, около 10-11 вечера перед наступлением нового 2018 года в частном доме у родителей мужа вышла во двор котямбру позвать в дом - душа то болит, один на морозе)) так вот: стою, зову усатого и вижу по сугробу кругленькое что-то перемещается туда - сюда без спешки. Очень похоже было на тусклый солнечный зайчик диаметром см.10 или меньше даже. В небо посмотрела - салютов нет еще, фонарем светить никто не мог - соседние дома далеко, перебрала в уме подходящие объяснения - не нашла. Вот, что это было непонятно тоже, я посмотрела на него, посмотрела и в дом зашла, как-то не то чтобы страшно было, просто непонятно. Котэ кстати за шкафом дрых)
Так и здесь - кто же поймет или знает, что это за ширик, может и душа, а может живность неорганическая как Летяга написала. За историю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#10 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:12
0
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Репутация: (365|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 748
Последний выдох, господина Пэже. Напомнило.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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