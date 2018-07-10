Прыгающее облачко на дороге

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:40

Sniff Просмотров: 429 Комментарии: 10 +11 Вчера, 19:40 by

Писала я уже одну историю из жизни операторов транспортной безопасности, но та была несерьезная, в отличие от этой.В прошлом году, осенью, сидела я перед монитором, смотрела на камеры, и на одной увидела что-то непонятное. Надо сказать, что изображение ночью в серых тонах, как на черно-белом телевизоре.По дороге прыгало облачко, или сгусток тумана, темно-серого цвета. Его было видно очень хорошо, не спутаешь с кошкой, например, или мусором, который ветер носит.Оно именно прыгало. Подскочит, сделает паузу на секунду и снова так же перемещается.А пост наш находится возле въезда в город, там на небольшой стеле название, а рядом крест, какие сейчас во многих городах ставят.И вот, это облачко, или пятно, поменяло направление и стало перемещаться в сторону креста. Очутившись возле его подножия, оно подскочило, довольно высоко, оказалось на кресте и будто в него впиталось.О том, что это показалось, речи просто не может быть, камере точно не показалось, архивную запись я раза три перекрутила. Прыгает по дороге, потом на крест и растворяется на нем.Может, душа, пусть не человека, аварий тогда не было, тем более с погибшими. Может, душа зверя, сбитого машиной?

Ключевые слова: Дорога облачко крест растворилось авторская история

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