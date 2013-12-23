Дух острова Сааремаа

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 250 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 13:53 by

Новое пополнение на военную морскую базу Балтийского флота прибыло осенью 1945 года. Советская армия совсем недавно освободила Эстонию от фашистов, и увольнения матросам пока не разрешали. Были случаи стычек военных патрулей с местными националистами, служившими в годы войны в немецкой армии.Свободное от несения службы время матросы проводили в казармах, что не лучшим образом отражалось на дисциплине. Чтобы как-то скрасить свой досуг, просили штабного художника наносить на тело красочные миниатюры на морскую тему и занимались татуировкой. В то же время рассказывали различные истории из своей жизни.Из новичков самым разговорчивым был нижегородец Иван Бугров, который был в своём селе комсомольским активистом и участвовал во всех политических мероприятиях.В один из вечеров, когда свободные от вахты матросы собрались в каптёрке покурить, разговор зашёл на религиозную тему. Иван, как обычно, не остался в стороне и, заявив, что всё это полная ерунда и поповский бред, рассказал, как он со своими товарищами разгромил сельскую церковь и сжёг иконостас.Но не все поддержали его в этом споре – были среди собравшихся и те, кто приводил примеры необъяснимых загадочных случаев из своей жизни.Когда перепалка накалилась до предела, Павел, который не поддерживал Бугрова в его скептицизме, предложил ему сходить ночью на местное кладбище. Все знали дурную славу этого мрачного места – даже местные с наступлением сумерек обходили кладбище стороной.Эстонцы – странный народ, и, несмотря на длительное влияние западной католической веры, а также вхождение в состав Российской империи, основная часть населения оставалась в душе язычниками. Они продолжали верить духам земли, воды и огня. Но Иван был здесь недавно, к тому же, ему очень хотелось заслужить авторитет среди своих бывалых товарищей, и он, не раздумывая, согласился.Договорились, что Иван в доказательство того, что он побывал на кладбище, забьет деревянный кол у склепа, расположенного как раз в его центре.В этом склепе был похоронен немецкий барон, некогда владевший замком, ещё сохранившимся на побережье самого большого острова Эстонии Сааремаа. Он был подло убит одним из своих претендентов на эти земли, и с тех пор душа его, по рассказам местных жителей, скиталась в округе, требуя мщения.Павел не упустил случая поведать об этом Ивану, но тот, уже дав слово, отмахнулся от него, заявив, что не верит сказкам разных мракобесов. Тогда Павел попросил у каптёрщика пронумерованный колышек, заготовленный для разметки территории учебного полигона, а сам помог Ивану незаметно для часовых покинуть базу. Условились, что вернётся он через час этим же путём, а колышек они проверят утром по пути на корабль.Осень выдалась холодная, и Иван, плотнее застегнув шинель, быстрым шагом направился в сторону небольшого городка, на окраине которого располагалось кладбище. Он уже не был так спокоен, оказавшись один в незнакомой местности, да ещё и ночью. Сильный ветер со стороны моря срывал пожелтевшие листья с деревьев, а качающиеся кусты отбрасывали причудливые тени в свете луны.До кладбища он дошёл быстро, но, когда ступил за ограду, смелости сильно поубавилось. Вид больших каменных крестов, похожих на людей с раскинутыми руками, необычные звуки, появившиеся внутри ограды, всё-таки смутили его, и он решил поскорее покинуть столь мрачное место.Поёживаясь и стараясь не смотреть по сторонам, он дошёл по тропинке до большого склепа, возвышающегося в центре, подобрал один из камней, которые валялись среди могил, и, встав на одно колено, начал вколачивать колышек в землю. Каждый удар отдавался у него в голове, руки начали подрагивать, а в горле пересохло так, что трудно стало дышать.Уже почти закончив, Иван мельком оглянулся вокруг и с неподдельным страхом заметил тёмную фигуру за склепом. Сначала она не двигалась, но затем быстро переместилась за соседний обелиск и, как показалось Ивану, стала увеличиваться в размерах. Причём не было слышно ни шороха листьев, ни треска повсюду валявшихся веток – только непонятное чувство страха и угрозы исходило от этой тени.Иван почувствовал, как кровь ударила ему в голову, а руки и ноги стали неметь, скулы свело судорогой. Единственная мысль охватила его мозг – бежать, причём немедленно и быстро. Он попытался встать и не смог – как будь-то чьи-то руки, цепкие и сильные, схватили его из земли и не отпускали, а тень продолжала надвигаться. Сознание начало терять его, чувство ужаса полностью захватило и взорвало мозг.Лишь к утру, поняв, что что-то случилось, его друзья сообщили дежурному офицеру о том, что Иван ушёл в самоволку. Павел упомянул о желании Ивана взглянуть на баронский склеп, и поисковая группа направилась туда.Его тело обнаружили недалеко от склепа, пола его шинели была крепко приколочена к земле колом, на бледном лице застыло странное выражение, как будто он пытался кричать. Гарнизонный врач констатировал смерть от разрыва сердца.Автор - Александр Беляев.

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