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Истории из жизни

Деревенский силач

Расскажу вам еще одну деревенскую историю, которую слышала когда-то. Произошло это все более ста лет тому назад,незадолго до Первой Мировой войны, в селе, из которого родом были мои предки.

Жил-был в те времена в деревне молодой парень Иван. Семья у него была большая, как все тогдашние деревенские семьи, у него было семь братьев, но среди прочих он особо выделялся.

С самого детства он удивлял окружающих силой и высоким ростом. К девятнадцати же годам вырос до двух метров, а сила его поражала всех, кто это видел.
Кроме того, по воспоминаниям односельчан, он отличался просто удивительной красотой. Прекрасная мускулистая фигура, ярко-синие глаза - мечта всех девушек. Настоящий русский богатырь, как из сказок.

Влюбился же Иван в городскую барышню, и та тоже его любила, но при этом замуж идти отказалась, говорила, что боится. Мол, начнут они ссориться, Иван просто рукой взмахнет - зашибет с одного удара.

Иван страдал, клялся, что никогда и пальцем ее не тронет, то и дело ходил в город - умолять свою возлюбленную. Та колебалась, плакала, вроде бы склонялась к тому, чтоб все же выйти за него, но...

Трагедия произошла совершенно неожиданно. В один из вечеров Иван, обуреваемый любовными страданиями, немного подвыпил и отправился на сельские гулянки, чтобы развеяться. Там ему вздумалось продемонстрировать свою силу местным девушкам. Он брал их на руки одну за другой и подбрасывал в воздух. Девушки взвизгивали, Иван от души веселился. Среди таким образом подброшенных девушек оказалась девушка его лучшего друга - Семена.

Семен увидел это и затаил страшную злобу. Через пару дней он подошел к Ивану, как бы желая поговорить, и вдруг со всей мочи ударил Ивана ногой в живот. Силач скорчился от боли, а Семен пустился наутек. Иван кое-как добрался до дома, но там ему стало совсем плохо. В ту пору никаких врачей в деревнях не водилось. И никто не мог сказать, что с ним случилось, но Ивану становилось все хуже и хуже, и вскоре всем, в том числе и ему самому, стало ясно, что он умирает.

Родственники и друзья потянулись в дом, чтобы проститься. Пришел и Семен. Уже полумертвый и скорчившийся от боли Иван лежал на лавке и давно уже не вставал. Но, едва увидев Семена, неожиданно вскочил, вытащил из-под лавки топор (никто не знал, откуда там топор) и швырнул в бывшего друга!
Семен успел выскочить и захлопнуть за собой дверь. Топор врезался в дверь со всего маху и почти пробил ее.

После этого Иван слег окончательно. Бывшего приятеля он так и не простил. Когда ему предложили позвать попа, Иван не захотел, отрицательно покачал головой и отвернулся. Вскоре Иван умер. И был погребен на деревенском кладбище.

Семен же женился, завел свое хозяйство и начал жить-поживать. Прожил довольно длинную жизнь. В 60-х он почувствовал приближение смерти, завещал похоронить себя в родной деревне. К тому времени он переехал жить в соседний город. Через некоторое время Семен умер.

Его родственники, выполняя обещание, присмотрели место на деревенском кладбище и начали копать могилу. Два раза ее начинали копать, но неожиданно земля обваливалась, потом откуда-то просочилась вода и затопила яму, а когда туда притащили оградку - неожиданно налетел ветер ураганной мощи и обрушил ее. Тут кто-то из местных обратил внимание, что рядом могила Ивана. Родня Ивана все еще жила в тех местах и помнила его историю.

Времена были атеистические, но старые поверья все еще бытовали в народе. Местные решили, что Иван не желает терпеть своего старого обидчика подле себя. И похоронили Семена в городе, без каких-либо эксцессов.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:16
Сегодня, 06:16 by Шарлотта КордеПросмотров: 862Комментарии: 12
+15

Ключевые слова: Могила смерть деревенская мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:59
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1106|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 115
И никакого наказания Семён и не понес(((
Плохо. Потому Иван и не простил. А что там суд небесный решить (если он существует), то нам неведомо.
Тоже знаю случай, когда подобным образом, из-за ревности сотрясение мозга один другому сделал. Тайком, в темноте, сзади подкрался. А что в селах — темно ночами.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: DRUID
Сегодня, 07:04
+5
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 366
Начали за здравие, закончили за упокой.
Название хороше, начало многообещающее. А в итоге разочарование. Богатырь какой-то не в любви, не в драке. А Сёма, что ? Где возмездие? Всё с рук сошло.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 08:16
+5
Группа: Посетители
Репутация: (223|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 512
Обещал не бить, но пить и по девкам ходить, не обещал.
И ещё пока читал, как Иван подбрасывает девушек, подумалось, что кого нибудь не поймает. Ан нет, поймал.
Загубил конечно Семён жизнь чужую, да ещё и друга. Возможно это и повлияло в итоге, не схоронили в родных местах.
Но сдругой стороны, деревенские кладбища небольшие, есть выбор места, где рыть могилу. Где топит все знают и там обычно не роют. И хотя стараются положить ближе к родным, если места нет ищут другое, но хорошее, сухое.
Хотя, всё бывает.
+
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#4 написал: Nadezhda9
Сегодня, 08:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 296
Всё бывает, видимо не простил друга. Да, имея таких друзей, и враги не нужны.+++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#5 написал: Gatta_Black
Сегодня, 08:37
+4
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 428
Вот что зависть с людьми делает... Угробил парня ни за что, просто потому что сам не так силен.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#6 написал: Madam Papillon
Сегодня, 08:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 126
Интересная деревня какая. Врачей нет, управы никакой нет. Причинил травму, повлекшую смерть, да и живёт дальше свободно. Женится, веселится. Ну не может быть такого.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#7 написал: t.eir
Сегодня, 09:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Мне история понравилась, но разве от удара в живот умирают? Наверно порчу навели на Ивана.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:01
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1905|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 549
Проклял Иван своего лучшего друга Семёна за подлый поступок, и обида эта даже в мире мёртвых сохранилась....ну не хочет дух Ивана, чтобы Семён был похоронен на одном и том же кладбище. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#9 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 196
Друг и не другом оказался, а крысой. Померещилось ему что-то, дал пинка в живот неожиданно и убежал. Так и в другой любой ситуации, неизвестно, что ему примирещится, просто кинет, предаст - и все из под тишка. Трус потому что и никчемный человек. Только такие так поступают. На войне был бы первым предалелем чуть что.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#10 написал: lidia1
Сегодня, 10:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 614
Обычно сильные люди не агрессивны. Жаль, что Иван не попал топором в "друга"... Думаю. проклятье с убийцы Семёна перешло на весь его род, пока не исчез последний его представитель. Когда французского короля Филиппа Четвёртого проклял магистр тамплиеров Жак де Моле, король только бросил: " надо было ему заклеить рот".. Магистр, стоя на горящем костре, крикнул: "Не пройдёт и года. как я встречусь с королём и его министрами на Божьем суде!" И проклял весь род короля. Действительно, вскоре умер король, потом его министры, помогавшие королю обвинить тамплиеров и забрать их богатства. Три сына короля умерли молодыми, не оставив наследников мужского пола. Династия пресеклась.
Зарегистрирован: 22.09.2015
  
#11 написал: Вариор
Сегодня, 11:57
+1
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Репутация: (1025|0)
Публикаций: 221
Комментариев: 2 478
Печальная история. Даже на том свете Иван не простил Семена. Вот только неясен тот факт про кончину от удара ногой в живот. Может отбил ему что-то Семен, а врачей не водилось в деревнях, чтобы вызвать. В общем понравился рассказ ++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 5.04.2012
           
#12 написал: Talisha
Сегодня, 13:56
+3
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Репутация: (1423|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 888
Мистики не увидела, сплошная житейская драма
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
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