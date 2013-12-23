Деревенский силач

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:16

Шарлотта Корде Просмотров: 862 Комментарии: 12 +15 Сегодня, 06:16 by

Расскажу вам еще одну деревенскую историю, которую слышала когда-то. Произошло это все более ста лет тому назад,незадолго до Первой Мировой войны, в селе, из которого родом были мои предки.Жил-был в те времена в деревне молодой парень Иван. Семья у него была большая, как все тогдашние деревенские семьи, у него было семь братьев, но среди прочих он особо выделялся.С самого детства он удивлял окружающих силой и высоким ростом. К девятнадцати же годам вырос до двух метров, а сила его поражала всех, кто это видел.Кроме того, по воспоминаниям односельчан, он отличался просто удивительной красотой. Прекрасная мускулистая фигура, ярко-синие глаза - мечта всех девушек. Настоящий русский богатырь, как из сказок.Влюбился же Иван в городскую барышню, и та тоже его любила, но при этом замуж идти отказалась, говорила, что боится. Мол, начнут они ссориться, Иван просто рукой взмахнет - зашибет с одного удара.Иван страдал, клялся, что никогда и пальцем ее не тронет, то и дело ходил в город - умолять свою возлюбленную. Та колебалась, плакала, вроде бы склонялась к тому, чтоб все же выйти за него, но...Трагедия произошла совершенно неожиданно. В один из вечеров Иван, обуреваемый любовными страданиями, немного подвыпил и отправился на сельские гулянки, чтобы развеяться. Там ему вздумалось продемонстрировать свою силу местным девушкам. Он брал их на руки одну за другой и подбрасывал в воздух. Девушки взвизгивали, Иван от души веселился. Среди таким образом подброшенных девушек оказалась девушка его лучшего друга - Семена.Семен увидел это и затаил страшную злобу. Через пару дней он подошел к Ивану, как бы желая поговорить, и вдруг со всей мочи ударил Ивана ногой в живот. Силач скорчился от боли, а Семен пустился наутек. Иван кое-как добрался до дома, но там ему стало совсем плохо. В ту пору никаких врачей в деревнях не водилось. И никто не мог сказать, что с ним случилось, но Ивану становилось все хуже и хуже, и вскоре всем, в том числе и ему самому, стало ясно, что он умирает.Родственники и друзья потянулись в дом, чтобы проститься. Пришел и Семен. Уже полумертвый и скорчившийся от боли Иван лежал на лавке и давно уже не вставал. Но, едва увидев Семена, неожиданно вскочил, вытащил из-под лавки топор (никто не знал, откуда там топор) и швырнул в бывшего друга!Семен успел выскочить и захлопнуть за собой дверь. Топор врезался в дверь со всего маху и почти пробил ее.После этого Иван слег окончательно. Бывшего приятеля он так и не простил. Когда ему предложили позвать попа, Иван не захотел, отрицательно покачал головой и отвернулся. Вскоре Иван умер. И был погребен на деревенском кладбище.Семен же женился, завел свое хозяйство и начал жить-поживать. Прожил довольно длинную жизнь. В 60-х он почувствовал приближение смерти, завещал похоронить себя в родной деревне. К тому времени он переехал жить в соседний город. Через некоторое время Семен умер.Его родственники, выполняя обещание, присмотрели место на деревенском кладбище и начали копать могилу. Два раза ее начинали копать, но неожиданно земля обваливалась, потом откуда-то просочилась вода и затопила яму, а когда туда притащили оградку - неожиданно налетел ветер ураганной мощи и обрушил ее. Тут кто-то из местных обратил внимание, что рядом могила Ивана. Родня Ивана все еще жила в тех местах и помнила его историю.Времена были атеистические, но старые поверья все еще бытовали в народе. Местные решили, что Иван не желает терпеть своего старого обидчика подле себя. И похоронили Семена в городе, без каких-либо эксцессов.

Ключевые слова: Могила смерть деревенская мистика авторская история

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