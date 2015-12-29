Бумеранг

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:25

Юлия Рысь Просмотров: 1 363 Комментарии: 24 +30 Сегодня, 09:25 by

Историю рассказала женщина знакомая. Назовем ее Наталья. Дальше с ее слов.Много жестокости на своем веку повидала, но чтоб такое.... Сосед наш, здоровенный холеный мужик, при деньгах, семья, двое сыновей -вроде все в жизни есть, злым быть не от чего, однако, хуже зверя. Животных ненавидел. В жизни не пройдет мимо кошки или собаки, чтобы пинка не дать. Больше всего ненавидел бездомных. Философия у него такая: если в жизни не повезло, оказался брошенным и больным, то на существование права не имеешь. Жить должны сильные и здоровые, от неудачников надо избавляться. Понятное дело, что пробудить в таких людях сострадание, - это дохлый номер. Пакостил, как мог. То отраву раскидает, то пакеты из-под мяса бездомышам сунет, чтобы кишки у них в целлофане запутались, то кошку в дверях прижмет.И стыдили его, и в полицию обращались, но всем известно, как у нас закон о защите животных действует. Бесполезно все. Как издевался, так и издевается.Появилась однажды во дворе собака, видно, что пожилая. Кто-то говорил, что видели, как бедолагу выбросили из автомобиля и уехали. Собака безобидная совершенно. Люди ее подкармливали, даже увести в частные дома пытались, но она все равно возвращалась на то место, где ее хозяева оставили, ждала.Однажды раздался жуткий визг. Этот урод специально на автомобиле переехал собаке лапу. Она лежала спокойно на траве возле подъезда. Люди ее не трогали, да и не боялась она их, ну а с местным живодером повстречалась, видимо, впервые. С тех пор собака передвигалась на трёх лапах, но со своего места не ушла. Зимой обнаружили ее труп возле подъезда. Ходили слухи, что мужик этот запнулся об нее, когда из дома выходил, она от метели возле подъездных дверей пряталась под козырьком, там не так дуло. Отпинал он ее сильно, скинул с крыльца, так она больше и не встала.Печальное окончание собачьей жизни. Не вернешь животное. Но в данном случае человек, если его можно так назвать, ответил сполна за свои поступки.Примерно через пару месяцев после жестокой расправы он попал в аварию на той самой машине. Потерял ногу. Начал пить. Жена не стала терпеть инвалида-пьяницу и ушла, дети отвернулись. Остался он хромой и никому ненужный, прям как та собака. Частенько, не доползая до квартиры, валялся на том самом крыльце. Жизнь закончил тоже весьма странно, как бы повторив судьбу убиенного им животного. Нарвался на пьяную толпу и был сильно избит. Люди проходили мимо, думая, что опять напился, так и замерз, причем на том же самом месте.Люди жестоки и по отношению к животным, и по отношению к себе подобным. Никто не помог ни замерзающей собаке, ни замерзающему человеку. Хотя... Возможно, жизнь просто вернула зло бумерангом.

Ключевые слова: Собака судьба жестокость смерть авторская история

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