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Истории из жизни

Бумеранг

Историю рассказала женщина знакомая. Назовем ее Наталья. Дальше с ее слов.

Много жестокости на своем веку повидала, но чтоб такое.... Сосед наш, здоровенный холеный мужик, при деньгах, семья, двое сыновей -вроде все в жизни есть, злым быть не от чего, однако, хуже зверя. Животных ненавидел. В жизни не пройдет мимо кошки или собаки, чтобы пинка не дать. Больше всего ненавидел бездомных. Философия у него такая: если в жизни не повезло, оказался брошенным и больным, то на существование права не имеешь. Жить должны сильные и здоровые, от неудачников надо избавляться. Понятное дело, что пробудить в таких людях сострадание, - это дохлый номер. Пакостил, как мог. То отраву раскидает, то пакеты из-под мяса бездомышам сунет, чтобы кишки у них в целлофане запутались, то кошку в дверях прижмет.

И стыдили его, и в полицию обращались, но всем известно, как у нас закон о защите животных действует. Бесполезно все. Как издевался, так и издевается.

Появилась однажды во дворе собака, видно, что пожилая. Кто-то говорил, что видели, как бедолагу выбросили из автомобиля и уехали. Собака безобидная совершенно. Люди ее подкармливали, даже увести в частные дома пытались, но она все равно возвращалась на то место, где ее хозяева оставили, ждала.

Однажды раздался жуткий визг. Этот урод специально на автомобиле переехал собаке лапу. Она лежала спокойно на траве возле подъезда. Люди ее не трогали, да и не боялась она их, ну а с местным живодером повстречалась, видимо, впервые. С тех пор собака передвигалась на трёх лапах, но со своего места не ушла. Зимой обнаружили ее труп возле подъезда. Ходили слухи, что мужик этот запнулся об нее, когда из дома выходил, она от метели возле подъездных дверей пряталась под козырьком, там не так дуло. Отпинал он ее сильно, скинул с крыльца, так она больше и не встала.

Печальное окончание собачьей жизни. Не вернешь животное. Но в данном случае человек, если его можно так назвать, ответил сполна за свои поступки.

Примерно через пару месяцев после жестокой расправы он попал в аварию на той самой машине. Потерял ногу. Начал пить. Жена не стала терпеть инвалида-пьяницу и ушла, дети отвернулись. Остался он хромой и никому ненужный, прям как та собака. Частенько, не доползая до квартиры, валялся на том самом крыльце. Жизнь закончил тоже весьма странно, как бы повторив судьбу убиенного им животного. Нарвался на пьяную толпу и был сильно избит. Люди проходили мимо, думая, что опять напился, так и замерз, причем на том же самом месте.

Люди жестоки и по отношению к животным, и по отношению к себе подобным. Никто не помог ни замерзающей собаке, ни замерзающему человеку. Хотя... Возможно, жизнь просто вернула зло бумерангом.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25 by Юлия РысьПросмотров: 1 363Комментарии: 24
+30

Ключевые слова: Собака судьба жестокость смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: OlgaFF
Сегодня, 09:36
+5
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Комментариев: 314
Плюс! Такое часто в жизни бывает. А, животных почем зря трогать не надо. Этот гг был просто закомплексованным, неуверенным человеком, вымещающим свои комплексы на животных.
Зарегистрирован: 29.12.2015
 
#2 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 09:38
+11
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Комментариев: 9 474
Нормально ему так вернулось, надо заметить!
А вообще я тоже всегда считал, что хороший человек первым собаку не ударит. Человека можно. Люди - мерзкие существа. Их надо периодически лупить. А вот собаку, которая не сделала никому ничего плохого, может ударить только очень нехороший человек.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#3 написал: Шахерезада
Сегодня, 10:02
+13
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Публикаций: 0
Комментариев: 713
В моем понимании ударить животное, это все равно, что ударить ребенка, такие твари должны подыхать долго и мучительно вот как в этой истории, которую я с удовольствием плюсую!!!
Очень жаль, что бумеранг не бьет по башке сразу же, как только урод первый раз ударил животное, скольких ему их пришлось избить и убить прежде чем его жизнь на ...опу посадила.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#4 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:16
+10
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Комментариев: 605
История еще раз показывает нам, что люди - отвратительные создания! Зачем обижать Божью тварь, которая просто хочет жить? Ну, что тебе сделала та же самая бездомная собака или кошка, которая из-за таких вот сволочей вынуждена искать себе пропитание и уголочек, где можно спрятаться?
Мужика не жалко вообще! Так и надо! Вот тут точно подойдет фраза "сдохнул, как собака".
Животных жалко всегда! Я без слез читать не могу!
Однажды, будучи мелкой (годика три), когда с мамой гуляла, видела, как двое мальчишек котенка загнали в угол и камешками в него кидали. Мама хотела сделать им замечание, но я ее опередила. Далее со слов мамы, так как я сама не помню: вырвалась, подбежала к одному - толкнула изо всех сил так, что он упал лицом вниз на землю и заревел, другого - пнула, потом тоже толкнула и жмень песка ему на лицо высыпала. Подбежала к котенку, схватила и к маме со слезами, что "кисе больно, кису заберем". Мама согласилась сразу, хотя дома уже жила кошка Мурка и два ежика. У котика оказался выбит глаз и сломана лапка. Ветклиник тогда не было, мама его выходила. В итоге Фытька вырос в огромного, черно-белого кота, который "держал" в стахе всю местную живность.
Я к чему ударилась в воспоминания? Да к тому, что многое из детства идет. Тащит ребенок котика за лапку, родители "он играется". Нет! Он мучает животное!
Так... женщина, остановись, а то "Остапа понесло".
Отменя плюс! Собаку жалко!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:20
+5
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Комментариев: 4 151
Конечно,,случай этот из ряда вон. Это не просто жестокость, а отклонение в психике. А если и нет душевного заболевания, то духовное уродство явно.
К сожалению, не видела в жизни такого. Хотя может… Наш пёсик умирал мучительно, не мог глотать. Говорили, что его вот тот то товарищ отравил, наверное. Потому что сноха его собак боялась.
Спустя годы он умер от рака пищевода.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Шахерезада
Сегодня, 10:45
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 713
Крокозябла, тронули до слез историей спасения котенка!

Цитата: зелёное яблочко
Наш пёсик умирал мучительно, не мог глотать. Говорили, что его вот тот то товарищ отравил, наверное. Потому что сноха его собак боялась.
Спустя годы он умер от рака пищевода.
Если это он отравил, то по делом ему.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#7 написал: conjure one
Сегодня, 10:55
+14
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Комментариев: 2 317
Интересно, а бумеранг прилетел тем, кто выбросил собаку? В моем понимании, они ещё хуже этого злобного мужика. Тот хоть не скрывал, что он такой, а эти просто предатели. Недостойны такой собаки. А вот она, как настоящий Хатико, ждала возвращения своих блудных хозяев... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 10:58
+3
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Конечно, Бумеранг! Почаще бы таких бумерангов, кто бездомных обижает. А, вообще, сразу в газовую камеру отправлять таких моральных уродов, кто издевается над животинками. Все равно, это уже не человек, а бракованный материал. Можно же просто не любить животных, но и не трогать их, жизнь не отравлять. Жаль собачку, тяжелая история. Плюсище,+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#9 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 11:09
+8
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Комментариев: 9 474
Почитал комменты....
Я думал, что это я больше всех людей ненавижу. Нифига. Тут народ вообще лютый собрался, как я посмотрю))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#10 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:32
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Комментариев: 79
Цитата: Шахерезада
В моем понимании ударить животное, это все равно, что ударить ребенка, такие твари должны подыхать долго и мучительно вот как в этой истории, которую я с удовольствием плюсую!!!
Очень жаль, что бумеранг не бьет по башке сразу же, как только урод первый раз ударил животное, скольких ему их пришлось избить и убить прежде чем его жизнь на ...опу посадила.

Поддерживаю. Могу предположить, что оттянутый, так сказать бумеранг, больнее бьёт. Вот убил человек собаку, а потом умер или заболел. События не связал. А в случае мужика, только неадекватный не проследит цепь событий.
Вспомнилось высказывание, которое я не разделяю, так как собак с некоторыми людишками даже сравнивать не хочется, но тут она прям к истории"жил как собака, и сдох, как собака,".
Зарегистрирован: 16.11.2018
#11 написал: Pmariam
Сегодня, 11:34
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Комментариев: 2 556
тяжело читать такие истории.. прям начинаю задыхаться от жалости, безысходности и невозможности помочь всем и каждому.
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#12 написал: Kiria
Сегодня, 12:06
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Комментариев: 17
Руки бы повырывала гаду такому. Ни капельки не жалко таких уродов. Ненавижу таких людей, которые издеваются. Ведь у животных тоже есть душа... Они все чувствуют и понимают, только сказать не могут. И люди (точнее нелюди) издеваются над беззащитными и понимают, что отпор они дать не могут. Обидно, что на земле таких ВЫРОДКОВ полным полно.
Зарегистрирован: 12.04.2018
#13 написал: Light_a_dark
Сегодня, 12:53
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Цитата: Ksenya078
Можно же просто не любить животных, но и не трогать их, жизнь не отравлять.


Да, надо учится не "делать добро", а "не делать зла".

Цитата: Фиолетовая Дымка
Могу предположить, что оттянутый, так сказать бумеранг, больнее бьёт.


Да, если сделал пакость и в тот же день порезал руку- радуйся, "обделался" легким испугом. Через неделю это может быть перелом, еще дольше - обездвиживание, через несколько лет- конец. Это по теории одной из эзотерических школ. Но там цикличность. Точно не помню, но по -моему, кратное 7.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#14 написал: Lesa
Сегодня, 12:56
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 466
что то мне не очень верится в такие истории neutral_face Ведь люди тоже не просто так такими становятся - жестокость и садизм следствие эмоциональных травм,как правило. "Маньяками не рождаются,маньяками становятся" - так значит эти люди уже пострадали и несут свою боль в мир.
Зарегистрирован: 15.12.2011
 
#15 написал: Ольга 1981
Сегодня, 13:57
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 264
Прочитала комментарии выше, полностью поддерживаю все сказанное. И все таки очень хочется верить, что хороших людей больше, чем плохих.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#16 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 15:06
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 67
Цитата: Lesa
Ведь люди тоже не просто так такими становятся - жестокость и садизм следствие эмоциональных травм,как правило.

люди борзеют от своей безнаказанности. Человек, который сам страдал не будет причинять это другим. Совсем другое зажравшиеся уроды, которые считают себя хозяевами жизни и решают кому можно жить, а кому нельзя.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#17 написал: OlgaFF
Сегодня, 15:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 314
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Lesa
Ведь люди тоже не просто так такими становятся - жестокость и садизм следствие эмоциональных травм,как правило.

люди борзеют от своей безнаказанности. Человек, который сам страдал не будет причинять это другим. Совсем другое зажравшиеся уроды, которые считают себя хозяевами жизни и решают кому можно жить, а кому нельзя.

Прям в точку!
Зарегистрирован: 29.12.2015
 
#18 написал: Iriia077
Сегодня, 16:03
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Публикаций: 0
Комментариев: 40
Тут бумеранг должен прилететь всем соседям, которые смотрели на это и ни чего не делали. Неужели собаку никто не мог взять себе? Все это бред, что она не привыкает к новому дому. Еще как привыкает, любит и ценит, тех кто подарил ей новую жизнь.
Зарегистрирован: 27.05.2018
#19 написал: Калина74
Сегодня, 17:12
0
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Репутация: (239|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 555
Мужик был садистом, и так ему и надо. А собаку люди спасти пытались, так что не нужно напраслину на людей: пёс сам не хотел ни к кому. И когда помирал, просто никого рядом не оказалось, кроме этого ублюдка семейного. Судьбина у пески горестная ((( Меня история, холть и расстроила, но в конце порадовала: сволочам - по заслугам, а садистам и живодёрам вообще не место на этом свете, пусть горят в аду, как наверняка этот мерзавец. Плюс, конечно
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#20 написал: Talisha
Сегодня, 18:16
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Комментариев: 3 301
Всё возвращается рано или поздно. Эта собака была последней каплей, проверкой его. Потому и повторил...
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#21 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 20:37
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Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 9 474
Цитата: Iriia077
Тут бумеранг должен прилететь всем соседям, которые смотрели на это и ни чего не делали. Неужели собаку никто не мог взять себе?

Ну вот тут я с Вами не соглашусь. Тогда надо ходить по улице и всех собак да кошек собирать и тащить к себе. Добро добром, но границы есть всему
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#22 написал: marzzz
Сегодня, 22:18
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Публикаций: 87
Комментариев: 5 951
Цитата: Ksenya078
, вообще, сразу в газовую камеру отправлять таких моральных уродов, кто издевается над животинками.

Я бы таких стерилизовала принудительно. Нехрена плодиться! Да, мужик скотобазой не родился, все комплексы из детства. В свое время маменьку и папеньку оприходовали бы, и не родился бы этот дегенерат. Уверена, что и его дети такие же выросли. Одно то, что они отвернулись от отца, попавшего в беду, говорит обо всем... Ладно, жена, сучка крашеная, слиняла. Жила, пока мужик "при деньгах" был! Но дети... Да, хорошие принципы папаша привил!
Омерзительная история. В плане нравственности, гуманности, человечности. Вернее, их отсутствия. Горько осознавать, что таких много. Меньшинство, но есть. И иногда это вовсе не здоровые мужики, а подростки, дети. Интернет иногда взрывается съемками убийства животных. И невольно думаешь, какая ж мать тебя родила? Что ж ты маленьким не сдох, не задохнулся, обмотавшись пуповиной, гаденыш???
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#23 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 22:34
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Комментариев: 1 697
Про таких не людей можно сказать: собаке собачья смерть. Таких "людей" нужно ещё в родах между ногами душить.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#24 написал: капитанская дочка
Сегодня, 22:48
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Комментариев: 64
Плюс. Такая тяжелая история.
Сразу вспомнила, как несколько лет назад шла в магазинчик, который расположен недалеко от дома. Было лето и у соседнего подъезда бегали, играли котята. Меня обогнала легковая машина. Она ехала очень медленно и почему-то виляла из стороны в сторону.
Сначала я не поняла почему котятки бьются на земле, как рыбки, выброшенные на берег. А потом, в ужасе увидела, что этот гад специально проехал по ним. В живых остался только один котенок, который куда-то сразу убежал. До сих пор больно это вспоминать. Я стояла и смотрела как затихают, только недавно радующиеся жизни и солнцу, бедняжки. Сделать я ничего не могла, только плакала. А номер машины я даже не запомнила. Надеюсь, что он свой бумеранг получил!
Зарегистрирован: 16.04.2018
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