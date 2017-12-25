Говорящая собака

Говорящая собакаИстория с собакой почти мистическая.
Жила в наших краях ничейная собака. К людям подходила, просила поесть.
Зимой увязалась за женщиной, идет за ней следом, носом снег роет. И чихнула. Женщина ей в шутку через плечо:
- Будь здорова!
А ей в ответ сзади:
- Спасибо.
Та с перепугу чуть не подпрыгнула. Оборачивается, а вокруг, кроме собаки и ее самой, ни души: снег, поле, лесок поодаль.
Чуть позже женщина подругам о собаке рассказала. Те ей:
- А, знаем ее. Она ж говорящая.
Другая товарка:
- У меня тоже было, я по тропке узкой иду, а собака мне навстречу. Дошла до меня и буркнула: «Дорогу дай!». Я едва не рехнулась от страха. А собака ничего, мимо меня дальше потопала.
Вот так.
Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 21:31 by ПрохожийПросмотров: 134Комментарии: 6
Ключевые слова: Собака говорящая мистика авторская история