Говорящая собака

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Прохожий Просмотров: 134 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 21:31 by

История с собакой почти мистическая.Жила в наших краях ничейная собака. К людям подходила, просила поесть.Зимой увязалась за женщиной, идет за ней следом, носом снег роет. И чихнула. Женщина ей в шутку через плечо:- Будь здорова!А ей в ответ сзади:- Спасибо.Та с перепугу чуть не подпрыгнула. Оборачивается, а вокруг, кроме собаки и ее самой, ни души: снег, поле, лесок поодаль.Чуть позже женщина подругам о собаке рассказала. Те ей:- А, знаем ее. Она ж говорящая.Другая товарка:- У меня тоже было, я по тропке узкой иду, а собака мне навстречу. Дошла до меня и буркнула: «Дорогу дай!». Я едва не рехнулась от страха. А собака ничего, мимо меня дальше потопала.Вот так.

Ключевые слова: Собака говорящая мистика авторская история

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