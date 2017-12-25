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Истории из жизни

Говорящая собака

История с собакой почти мистическая.

Жила в наших краях ничейная собака. К людям подходила, просила поесть.

Зимой увязалась за женщиной, идет за ней следом, носом снег роет. И чихнула. Женщина ей в шутку через плечо:
- Будь здорова!

А ей в ответ сзади:
- Спасибо.

Та с перепугу чуть не подпрыгнула. Оборачивается, а вокруг, кроме собаки и ее самой, ни души: снег, поле, лесок поодаль.

Чуть позже женщина подругам о собаке рассказала. Те ей:
- А, знаем ее. Она ж говорящая.

Другая товарка:
- У меня тоже было, я по тропке узкой иду, а собака мне навстречу. Дошла до меня и буркнула: «Дорогу дай!». Я едва не рехнулась от страха. А собака ничего, мимо меня дальше потопала.

Вот так.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 21:31 by ПрохожийПросмотров: 134Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Собака говорящая мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 21:35
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (184|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 172
Нет, это уже совершенно неправдоподобно. "Молчи, нечисть, настоящие собаки не разговаривают".
Зарегистрирован: 25.12.2017
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:36
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1094|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 092
Собачка перевертыш, не иначе.
Надеюсь, дамы все эти, не как Коля. Под градусом.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 21:36
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1645|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 873
Нормально, просто собаке надоело шифроваться)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 22:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (214|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 502
Лыжню! Крикнула собака...
Телепатия дого, древнее искусство)))!
Ну, думаю должны были её уже поймать и начать изучать. Раз уж такая слава за ней появилась!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 22:25
0
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Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 184
Что вороны с дерева могут что-то сказать ещё поверю, но собаки...
Зарегистрирован: 15.04.2018
#6 написал: Бозкурт
Сегодня, 22:28
0
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Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 253
Да насвистел Коля.)) Я так понимаю это очень в его духе. Разыграл скорее всего любителей мистики.)))

"Дорогу дай!", - буркнула собака. laughing

Мне б такую собаку, когда я поздно с работы возвращалась. Только всякая шушера подходит, а пёс ему :"пшел отсюда, колченогий. Пошёл, пошёл, говорю."
И пока бандюган рот раззевает я прыгаю в маршрутку и благодарно машу собаке рукой. А она мне кричит:"до свидания." Ну... Она же говорящся собака. ))

повеселил Коля со своими байками.))

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Зарегистрирован: 27.04.2016
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