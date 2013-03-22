Обида

ELEMAT Просмотров: 341 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 11:52 by

Что такое ОБИДА? Как говорит толковый словарь, обида - это "несправедливо причинённое огорчение, оскорбление, а так же чувство, вызванное таким огорчением".Обида - это чувство. От любви, например, порхают на крыльях, а от обиды... летят с грохотом в тартарары. Она тяжёлая, как бетонная плита - придавит, так придавит... Если не сильно обиделся, с ней, с обидой, ещё как-то можно справиться. А вот если обидели конкретно, тут уж ничего не поможет. Как будто лавина тебя накрывает, в глазах темнеет, в висках начинает стучать... Врагу не пожелаешь такого состояния.На утро после обиды ты просто-напросто больной.******************************************Риту захлестнула обида. Только что позвонила её близкая подруга Оля и сообщила, что Женя, её муж, вместо обычного дня рождения, решил устроить на свой юбилей мальчишник. И ладно бы настоящий, так нет! Оля и Наташа - жена ещё одного из его друзей - приглашены! (Наверное, чтобы помогли на стол накрыть.)Оля была явно расстроена таким решением своего мужа.- Риточка, ты только не обижайся, пожалуйста! Я не знаю, что на него нашло! Говорит, мол, денег мало сейчас, решил вот таким образом сэкономить. Лучше бы уж вообще не отмечал в этот раз! Я бы охотнее сквозь землю провалилась, чем звонить сейчас всем девчатам и объявлять это. Ведь столько лет все дружим, - чуть не плача говорила она.- Оль, да я всё понимаю, не переживай так сильно, - отвечала Рита, но чувствовала, что обида подступает уже к самому горлу.Надо же такое придумать! Совсем дурак, что ли?! И Ольга вон как расстроилась...Риту давила обида и никак не получалось от неё отделаться. Хотя, в общем-то, что такого? Человек имеет право отмечать свой день рождения, как захочет. Рита уговаривала себя и так, и этак, но...Ритин муж тоже не понял такого решения Жени, но чтобы не обидеть друга, решил всё же пойти на этот юбилей.Утром Рита проснулась никакая: ощущалась слабость во всём теле, кружилась голова, тошнило. Она этому не удивилась - таковыми были всегда для неё последствия ОБИДЫ.Примерно через час позвонила Ольга:- Риточка, я знаю, что ты обиделась. А тебе ведь никак нельзя этого делать - жди беды! А нам ведь скоро ехать на машине к родителям. Я боюсь! Рит, мне сегодня сон приснился, ты в нём молитву читала. Я проснулась и записала, вот она.С этими словами Оля, видимо, достала свой листок и зачитала Рите молитву.- Вот, Рит, наверное, тебе её читать и надо, чтобы с нами ничего в дороге не случилось. Будешь читать, а? Риточка, ну, пожалуйста!- Хорошо, Оля, буду читать... Ради тебя и детей. А Женька твой - козёл!- Козёл, козёл, я согласна и это ему уже сказала. Ты только постарайся его простить и молитву читай, ладно?- Ладно, обещаю, это и в моих интересах тоже, - закончила разговор Рита.Молитва была коротенькой, запомнить ничего не стоило с первого раза. Рита принялась читать...Через неделю ей опять позвонила Ольга и сообщила следующее.В назначенный день они всей семьёй рано утром погрузились в машину и двинулись, как и собирались, в другой город к родителям. При выезде из города заехали на заправку, чтобы залить бензин до полного бака. Женя стоял и заправлял машину, Оля с детьми сидела внутри. И тут вдруг ни с того, ни с сего лопнул шланг, который держал в руках Женя. Бензин фонтаном облил и Женю с головы до ног, и машину. Оля с детьми остались сухими и невредимыми. Пришлось возвращаться домой.**********************************************Рита в домашнем халатике и шлёпанцах - в чём была - неслась вниз по лестнице подъезда. Её шестилетнего сына только что укусила собака в красивом ошейнике, как сказал ребёнок. Злость и обида гнали её всё быстрее. Она готова была разорвать в клочья не только саму собаку с её красивым ошейником, но и хозяев этой псины. Хозяев в первую очередь!Рана на ноге сына была, правда, нестрашная - только проколы от зубов, но вокруг них разлился большой синяк. Но это ничего не значит! Намордников, что ли, для них не существует?! Ведь рана могла быть и более серьёзной. Да и ребёнок мог сильно испугаться.Выбежав из подъезда, Рита увидела... грустно сидящего в пыли посреди двора милого четырёх-пятимесячного щенка немецкой овчарки. На нём красовался затейливый ошейник. Щенки овчарок крупные, поэтому ребёнок подумал, что это настоящая взрослая собака и, испугавшись, побежал, наверное. А тот, естественно, вслед. Ну, и куснул, видать, играючи - силу-то не научился ещё контролировать.Риту немного отпустило. Переведя дыхание, она огляделась и увидела нескольких женщин, сидящих на лавочке соседнего подъезда.- Чей щенок? - крикнула она им.Не сразу, но одна из женщин всё же отозвалась:- А что такое?- А то, что он покусал моего ребёнка, только что, - ответила Рита.Женщина повела себя в высшей степени странно. Она подскочила с лавки и кинулась в свой подъезд. И прежде, чем Рита успела подойти к этому подъезду, послышался грохот захлопнувшейся входной двери в квартиру на первом этаже. Щенок остался один во дворе.Обида с новой силой закипела в душе Риты. "Вот зараза, хоть бы извинилась, что не уследила за собачкой", - возмутилась про себя Рита и повернула домой. Идти стучать и добиваться извинений ей абсолютно не хотелось. Но в душе кипела обида.Вечером, когда Рита возвращалась из магазина, к ней кинулся какой-то мужчина.- Вы уж простите мою жену, что не уследила за нашим щенком. Он ведь шустрый, ей за ним не угнаться. А ваш мальчик, наверное, бегал сильно, раз наш немец увязался за ним да и куснул невзначай. Если вы будете настаивать, мы избавимся от собачки, только в суд, пожалуйста, не подавайте, а?- Мы не будем ни на чём настаивать! И в суд подавать тоже. Только впредь, пожалуйста, гуляйте с собакой сами, не доверяйте это своей жене. Своему сыну я всё объяснила, но во дворе ведь и другие дети есть.Меньше чем через полгода эта женщина умерла.***********************************************Рита едва сдерживала слёзы. "Здесь нельзя", - твердила она себе и бежала всё быстрее к выходу, где её должен был ждать муж. На улице, отыскав взглядом машину мужа, Рита кинулась туда. И только захлопнув за собой дверцу машины, она дала волю слезам. Муж опешил и долгое время не мог добиться вразумительного объяснения всему этому. Наконец Рита выдала:- Об меня сегодня, что называется, вытерли ноги... Помнишь, Олег (начальник Риты) говорил тебе при мне, что переведёт меня на новую должность, в тот отдел, где Ира (подруга Риты) работает. Помнишь? Так вот сегодня он на то место посадил новенькую девчонку, три недели назад пришедшую к нам. Ничего не знает, даже печатает одним пальцем. Да ладно бы только это! Он пересадил меня с моего места к самой двери, где неуютно и дует...Рита опять расплакалась, и мужу еле-еле удалось её успокоить.- Я дольше всех работаю в этом отделе, а он надо мной так издевается, - всхлипывала Рита.Немного предыстории. Олег, начальник Риты, был мужчиной видным - женщинам такие нравятся. Но Риту не проведёшь. Она чувствовала людей по-своему, и внешность тут мало что значила. На Ритин взгляд, Олег был слащавым и скользким. Дело своё знал, но ленился. Да к тому же завёл роман с одной девицей, хотя и был женат.Мужа Риты Олег хорошо знал. Однажды он попросил Ритиного мужа взять на работу его жену.- Возьми её на какую-нибудь должность попроще. Соображает она не очень, но зато симпатичная.- Ну и взял бы к себе, - улыбнулся муж Риты.- У нас всё для неё сложно больно. Да и не хочется мне соглядатая иметь под боком, - был ответ.И муж Риты нашёл для жены Олега вполне тёпленькое местечко, и несколько месяцев было всё вполне нормально.Но однажды Ритин муж объявил, придя с работы, что уволил жену Олега.- Да ты что!? Что-то случилось, что ли? - изумилась Рита.- Ничего не случилось, просто начальник отдела, где работала эта Света (жена Олега), в конце концов в ноги, что называется, упал, просил разрешения её уволить. Говорит, что сил больше нет что-либо ей объяснять: почти что за полгода практически ничему не научилась. Одним словом - курица!- Ну, значит и мне пора увольняться - всё равно теперь житья не будет.- Да брось ты, Олег мужик нормальный. Он сам мне говорил, что его Светка туго соображает, так что поймёт.- Ни фига он не поймёт. И мстить будет - такая у него натура...Возвращаемся к плачущей в машине Рите.- Да что тебе эта работа, в конце-то концов? - продолжал уговаривать Риту муж. - Сиди уже дома, детьми занимайся, чем нервы себе трепать.- Да я так и сделала сейчас - подала заявление на увольнение. Но ты подумай - разве так можно?? Сказал бы честно: мол, так и так, я обиделся за жену, увольняйся. Так нет же, надо открыто поиздеваться...Из глаз Риты опять покатились слезы.- Пропади пропадом вся эта контора! И знать больше ничего про них не желаю! - всхлипнув, выпалила Рита. - Поехали уже домой.- Ну, всё - всем хана! - махнул рукой и Ритин муж.Через несколько месяцев эта организация сократилась почти на пятьдесят процентов. Потом ещё примерно на столько же.Через полгода после последнего сокращения Рита узнала от подруги, что Олег умер.Какая, оказывается, это великая разрушительная сила - ОБИДА. Заметьте, речь идёт не о проклятии - Рита никого не проклинала.А может, эти все истории и простое совпадение?

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