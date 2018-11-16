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Истории из жизни

Последствия гадания на рунах

Приготовьтесь, история будет длинной. Я не знаю, есть ли во всем случившемся мистическая составляющая. Вы мне скажите. Так или иначе - всё случилось со мной и нужен совет. Просто прочитала сейчас историю "Бездна начнет вглядываться в тебя" и решила поделиться, может, умные люди посоветуют, можно ли что-то исправить. Можно считать это исповедью.

Начну по порядку, издалека, чтобы было более или менее понятно.
Я крещенная. Крестили меня в детстве. Мне стыдно говорить такое, я, наверное, плохая христианка, но я не чувствую, что Господь есть, а также не чувствую, что Его нет, - я не знаю. Я вроде верю, но... не знаю, как объяснить. Не знаю... и при этом, когда я начала заниматься рунами, то испытывала муки совести, какое-то ощущение, что делаю то, что нельзя.

Но по порядку. Два года назад, так же зимой, может, примерно в это же время, я попала на сайт черной магии. Из всех разных видов магии, описанных там, меня больше всего заинтересовали руны. Я долго изучала, а потом сделала набор себе. Делая, шептала нужные слова, чтобы набор работал в моих руках, в общем, всё как положено. И стала я гадать, делать расклады. Удивительно, но всем руны говорили правду. Вплоть до мелочей. Всем кроме меня. Сколько бы я ни делала раскладов на себя, - ни разу не получила внятного или правдивого ответа. Не знаю почему. Но это не главное.

Дальше я настолько оборзела, что завела страницу в соц.сети и стала гадать людям за деньги. Небольшая сумма в 300 рублей, но все же. Успех был ошеломительный, я сама поражалась, как это возможно, но тем не менее. К примеру, пишет девушка, что собирается в поездку, и просит погадать на это. Мне достаточно её фото и даты рождения, я смотрю на фотографию, твержу про себя её имя и раскладываю руны, которые выпадая, показывают, что в поездке ей стоит опасаться мужчины и избегать воды, и что поездка будет неудачная. А после она пишет, что ездила действительно с мужчиной, и там её звали в сауну, но она отказалась, помня о раскладе, и в итоге, поездка не удалась. Другая женщина просила сделать обычный расклад, и руны показали, что у нее проблемы с мужчиной, который как-то связан с дорогой. Оказалось, что он дальнобойщик, и всё в таком духе. Много, много было поразительных случаев, я сейчас не вспомню, да и не хочется, честно говоря. Потом мне стало мало денег, и я согласилась по просьбе клиентки на приворот. Единственное, что меня терзали муки совести, и я не делала его сама, а только объясняла ей что делать. Другой руны показали, что у неё есть подселенец - лярва, и я также объясняла ей что делать, чтобы избавиться. Я делала это, брала деньги, я никого не обманывала, мне ни разу никто не сказал, что я нагадала неправду или что-то подобное, но от того, что я делала, мне было не по себе. На уровне интуиции я понимала, нет, не то, чтобы понимала, а прямо физически чувствовала, что я делаю что-то плохое.

А потом случилось страшное. Мы много лет пытались забеременнеть, и вот, наконец, получилось. А я не прекратила гадать. Я не знаю, связывать ли это, но беременность не удалась. Она оказалась внематочной, меня прооперировали, прочистив трубу, через 10 дней я вернулась домой и гадала еще. Спустя несколько дней поняла, что самочувствие не улучшается. Обследования, больницы - не буду описывать, но оказалось, что во время операции вычистили из трубы не всё, и пошло воспаление. Меня снова прооперировали, в еще не зажившие раны. И только когда после второй операции я вернулась домой, то поняла, что руны мне не нужны. Я их сожгла, как полагается, с благодарностью за их работу.

Я не знаю, правда, связано ли это, но я чувствую, что это - наказание. Я крещеная, а полезла в язычество, еще и гадая за деньги. С тех пор неудачи стали ходить за мной по пятам. Вот уже 2 года. Сейчас и не вспомню всех бед, которые с нами приключились (со мной и мужем) за это время, но много чего - в прошлую зиму "друзья" вынесли у нас из дома 500 тыс., которые одолжили нам родители на открытие бизнеса. Полиция ничего не сделала. И вот уже как год мы пытаемся продать машину, чтобы вернуть родителям деньги, но она не продается. Мы лишились ипотечной квартиры, было выплачено 1,5 млн за неё, а потом муж потерял работу, мы не смогли платить ипотеку, долгие разбирательства, суды, в итоге продали квартиру с разрешения банка, дешевле чем брали, и еще остались должны в банк. За последний год сменили съемное жилье 3 или 4 раза, потому что не везет - то плесень, то жуткий холод. Еще одна беременность - и это с одной трубой, но снова неудачная - выкидыш. Я могу перечислять очень долго, просто рассказала самое существенное. А неприятных мелочей - не счесть. В основном всё касается финансовой стороны.

Но самое жуткое, что с пол года назад мне приснился сон - я не помню, кто или что там было, говорили мне или показали что-то, но помню, что дали понять, что все мои несчастья - из-за гадания. И я сама чувствую, что это так. Нельзя было этого делать. Да, я была в церкви, просила прощения, но никаких эмоций от этого не испытала. Ничего. Просто как будто пришла, постояла и ушла. Хотя дома меня постоянно терзает чувство вины. А в церковь прихожу - и ровно. Я плохой человек? Почему я ничего не чувствую в церкви?

Простите уж за сумбурность изложения, если что-то упустила или чего-то непонятно, пишите в комментариях, отвечу.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:50
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:50 by MornalПросмотров: 553Комментарии: 13
+8

Ключевые слова: Руны гадания наказание неудачи беременность церковь авторская история

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Комментарии

#1 написал: supik
Сегодня, 06:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
почему вы думаете, что не правильно все делали, ведь за каждую услугу принято платить. А уж тем более если вселенная вам позволяет залесть немного в будущее и посмотреть, тоже нужно платить, вот люди и платили .Т.е баланс весов так сказать не нарушали, а вам надо было хоть иногда да Благодарить руны и Богов Одина.. вы это делали?
Зарегистрирован: 16.11.2018
#2 написал: Okt.62
Сегодня, 07:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Добрый день, Mornal, ваша история очень поучительная, много читаю на этом сайте, и многое вижу в жизни, как говорится за все нужно платить, вот и вы поплатились. Вам нужно к Батюшке на исповедь а потом на причащение, читать молитвы дома. Срочно. Если что не так написала, вы уж не обессудьте. История очень интересная.
Зарегистрирован: 16.04.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:51
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1412|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 3 993
Деньги себе, а плата тем силам скорее всего не была.
Насчёт сна, он может быть как и правдивым, так и просто от своего чувства вины.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: ELEMAT
Сегодня, 08:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2419|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 905
Знаете, многие говорят, что гадание (хоть на рунах, хоть на картах) - это грех. Но я считаю, что это всё чисто индивидуально. Мы, живя и что-то делая, нарабатываем себе и хорошее и, плохое. И один Бог знает, куда идёт перевес. Проще говоря, одному можно гадать, другому нет. В этом случае надо слушать, действительно, свою интуицию.
К сожалению, вы её не стали слушать, и получилось то, что получилось. Очень жаль.
Вы обратитесь к знающему (видящему) проверенному человеку. Он рассмотрит именно вашу ситуацию и, надеюсь, посоветует, что можно сделать в вашем конкретном случае, учитывая все нюансы.
А в церковь советую продолжать ходить. Идите вдоль икон и старайтесь почувствовать, какой из них захочется помолиться. И уверена - вы найдёте свою.
Удачи вам и всего самого хорошего!
За историю плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#5 написал: Avis
Сегодня, 08:40
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Добрый день! Руны сами по себе не хорошие и не плохие - они просто инструмент в ваших руках. Здесь несколько вариантов. Вы могли что-то потянуть на себя негативное с тех людей, которым делали расклады, потому как перед такими делами нужно ставить себе защиту. Так же, как написали выше, вы просто задолжали богам, беря плату, и ничего им не давая в благодарность. А может просто у вас не было полномочий на такие вещи, потому как вмешиваться в судьбы других людей просто так нельзя. Например та девушка, которой вы гадали перед поездкой, должна была попасть в те неприятности, для прохождения какого-то урока, а из-за вас этого не произошло, вот вы и получили по "шапке".
Зарегистрирован: 18.04.2014
#6 написал: Mornal
Сегодня, 08:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: supik
почему вы думаете, что не правильно все делали, ведь за каждую услугу принято платить. А уж тем более если вселенная вам позволяет залесть немного в будущее и посмотреть, тоже нужно платить, вот люди и платили .Т.е баланс весов так сказать не нарушали, а вам надо было хоть иногда да Благодарить руны и Богов Одина.. вы это делали?


перед каждым гаданием настраивалась, просила помощи у рун, а после каждого благодарила

Цитата: Okt.62
Добрый день, Mornal, ваша история очень поучительная, много читаю на этом сайте, и многое вижу в жизни, как говорится за все нужно платить, вот и вы поплатились. Вам нужно к Батюшке на исповедь а потом на причащение, читать молитвы дома. Срочно. Если что не так написала, вы уж не обессудьте. История очень интересная.


Спасибо вам за мнение, ничего плохого вы не написали, тоже считаю, что это плата

Цитата: зелёное яблочко
Деньги себе, а плата тем силам скорее всего не была.
Насчёт сна, он может быть как и правдивым, так и просто от своего чувства вины.


много изучала про руны, прежде чем гадать, и поняла, что в простых раскладах благодарность после гадания и есть плата. А более сложные, где нужно взывать к Богам, я не делала. Но видимо всё же где-то сделала что-то не так. Да не где-то, а везде. Сама понимаю, что теперь расплачиваюсь, но обидно, что так жёстко.

Цитата: ELEMAT
Знаете, многие говорят, что гадание (хоть на рунах, хоть на картах) - это грех. Но я считаю, что это всё чисто индивидуально. Мы, живя и что-то делая, нарабатываем себе и хорошее и, плохое. И один Бог знает, куда идёт перевес. Проще говоря, одному можно гадать, другому нет. В этом случае надо слушать, действительно, свою интуицию.
К сожалению, вы её не стали слушать, и получилось то, что получилось. Очень жаль.
Вы обратитесь к знающему (видящему) проверенному человеку. Он рассмотрит именно вашу ситуацию и, надеюсь, посоветует, что можно сделать в вашем конкретном случае, учитывая все нюансы.
А в церковь советую продолжать ходить. Идите вдоль икон и старайтесь почувствовать, какой из них захочется помолиться. И уверена - вы найдёте свою.
Удачи вам и всего самого хорошего!
За историю плюс +


Спасибо. Надеюсь, всё наладится. А с видящими людьми и всем, что связано с "той" стороной, я, пожалуй, завязала.

Цитата: Avis
Добрый день! Руны сами по себе не хорошие и не плохие - они просто инструмент в ваших руках. Здесь несколько вариантов. Вы могли что-то потянуть на себя негативное с тех людей, которым делали расклады, потому как перед такими делами нужно ставить себе защиту. Так же, как написали выше, вы просто задолжали богам, беря плату, и ничего им не давая в благодарность. А может просто у вас не было полномочий на такие вещи, потому как вмешиваться в судьбы других людей просто так нельзя. Например та девушка, которой вы гадали перед поездкой, должна была попасть в те неприятности, для прохождения какого-то урока, а из-за вас этого не произошло, вот вы и получили по "шапке".


Так много может, вот и я не понимаю, за что такие тяжелые последствия. У меня стойкое ощущение, что произошел как бы диссонанс между... не знаю, как объяснить. Нельзя крещеному человеку быть язычником. У христианства один бог, у язычников другие. Мне кажется за это я получаю.
Зарегистрирован: 25.01.2018
#7 написал: amazonka
Сегодня, 09:25
+7
Группа: Посетители
Репутация: (97|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 110
Мое мнение: вы постоянно чувствовали дискомфорт, постоянно думали, что делаете плохо, мне кажется даже не в гадании дело, вы своими мыслями притянули это плохое, и продолжаете это делать, поскольку теперь считаете, что расплачиваетесь, вы открыты для плохого, ждете его, наш человеческий потенциал не изучен до конца, самовнушение сильная вещь, я все таки считаю, что вам надо с психологом поработать. Да и сами себе поставте задачу, что все, вы уже прошли этап расплаты, теперь начинается все новое и хорошее, теперь вы другой человек, у которого все будет замечательно. Раз у вас так сильно развито самовнушение, значит и исправить все получиться..
Зарегистрирован: 16.01.2015
#8 написал: Mornal
Сегодня, 09:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: amazonka
Мое мнение: вы постоянно чувствовали дискомфорт, постоянно думали, что делаете плохо, мне кажется даже не в гадании дело, вы своими мыслями притянули это плохое, и продолжаете это делать, поскольку теперь считаете, что расплачиваетесь, вы открыты для плохого, ждете его, наш человеческий потенциал не изучен до конца, самовнушение сильная вещь, я все таки считаю, что вам надо с психологом поработать. Да и сами себе поставте задачу, что все, вы уже прошли этап расплаты, теперь начинается все новое и хорошее, теперь вы другой человек, у которого все будет замечательно. Раз у вас так сильно развито самовнушение, значит и исправить все получиться..


Кстати это тоже тема для размышлений - мне многие говорят, что я притягиваю неприятности сама, поскольку постоянно о них думаю. А я не думаю, я просто знаю, что случится плохое. Я, например, не чувствую никогда, что исход какой-то моей ситуации будет хорошим, а вот когда плохим - пожалуйста. У меня сразу тревога, и я знаю, что это делать нельзя. Но когда муж, например, меня не слушает, то получается так как я и говорила. Он говорит - накаркала, а я думаю, что просто интуиция.
Зарегистрирован: 25.01.2018
#9 написал: Ольга 1981
Сегодня, 10:02
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 257
Цитата: Mornal
Цитата: amazonka
Мое мнение: вы постоянно чувствовали дискомфорт, постоянно думали, что делаете плохо, мне кажется даже не в гадании дело, вы своими мыслями притянули это плохое, и продолжаете это делать, поскольку теперь считаете, что расплачиваетесь, вы открыты для плохого, ждете его, наш человеческий потенциал не изучен до конца, самовнушение сильная вещь, я все таки считаю, что вам надо с психологом поработать. Да и сами себе поставте задачу, что все, вы уже прошли этап расплаты, теперь начинается все новое и хорошее, теперь вы другой человек, у которого все будет замечательно. Раз у вас так сильно развито самовнушение, значит и исправить все получиться..


Кстати это тоже тема для размышлений - мне многие говорят, что я притягиваю неприятности сама, поскольку постоянно о них думаю. А я не думаю, я просто знаю, что случится плохое. Я, например, не чувствую никогда, что исход какой-то моей ситуации будет хорошим, а вот когда плохим - пожалуйста. У меня сразу тревога, и я знаю, что это делать нельзя. Но когда муж, например, меня не слушает, то получается так как я и говорила. Он говорит - накаркала, а я думаю, что просто интуиция.

Как известно, по вере воздастся. Нужно верить в хорошее. Не просто думать:" А может все наладится?". А быть твердо уверенной, что все будет хорошо. Не допускать плохих мыслей вообще. Сказать самой себе:" Хватит! Даже если я кому то там задолжала за гадания, я все отдала сполна! С этой минуты моя жизнь изменится только к лучшему! ".
И я бы обязательно сходила на исповедь и причастие. Если вы считаете, что совершили грех ( а это грех), то в нем надо покаятся. И не просто самой себе, а Богу через исповедь.
Я от всей души желаю вам удачи! Пусть ваша жизнь наладится и все беды останутся в прошлом!
Зарегистрирован: 13.12.2017
#10 написал: apry
Сегодня, 10:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 17
Кстати это тоже тема для размышлений - мне многие говорят, что я притягиваю неприятности сама, поскольку постоянно о них думаю. А я не думаю, я просто знаю, что случится плохое. Я, например, не чувствую никогда, что исход какой-то моей ситуации будет хорошим, а вот когда плохим - пожалуйста. У меня сразу тревога, и я знаю, что это делать нельзя. Но когда муж, например, меня не слушает, то получается так как я и говорила. Он говорит - накаркала, а я думаю, что просто интуиция.[/quote]

Вот здесь я с вами согласна. Почему у вас получилось с рунами? Потому что есть какой-то дар, маленький, немного вы его развили. Вы знали, что будет плохо и не накаркали вы. У меня тоже так бывает, тоже говорят накаркала, а я просто знала исход (даже, когда ко мне приходило что-то по ночам, мне говорили, что я надумала, насмотрелась ужастиков - бред!)
Всё-таки советую сходить к кому-нибудь, чтобы посмотрели вас (кто-то уже советовал тут), не гадали, не привораживали, а просто посмотрели и, если есть что-то плохое, убрали. Но не к любому, конечно, лучше к проверенному человеку.
Может я и не права, у всех своё мнение, но такие люди есть, у которых есть шестое чувство, интуиция и что-то большее. Если б не было у вас, никакие руны б вы не поняли..... Но это моё мнение..
Зарегистрирован: 30.08.2017
#11 написал: Летяга
Сегодня, 11:14
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 635
Комментариев: 7 841
К сказанному amazonka добавить практически нечего.
Вы сами считали, что грешите и ждали наказания. А беды случаются у многих, к сожалению. Была ли ваша беда связана с рунами? Да не факт. Но всё же скажите себе, что по всем долгам вы уже расплатились сполна. Убедите себя в этом. Хоть с помощью церкви, хоть с помощью психолога. Интуиция у Вас сильная - подскажет, как лучше именно для Вас (я бы выбрала психолога, он грузить будет меньше, но я - не Вы). Главное - простите себя сами.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#12 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 11:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 115
Постоянное чувство вины - это не очень хорошо в психологическом плане. Но в православии это называется "страх Божий" и считается правильным, поскольку оберегает от возможных грехов. Ваш выбор видимо может зависеть от того фактора, насколько Вы считаете себя человеком светским или воцерковленным (чего больше и чего меньше), слушайте свое сердце.
Зарегистрирован: 13.04.2018
#13 написал: Юлия Денисова
Сегодня, 12:15
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 15
Цитата: Mornal

Так много может, вот и я не понимаю, за что такие тяжелые последствия. У меня стойкое ощущение, что произошел как бы диссонанс между... не знаю, как объяснить. Нельзя крещеному человеку быть язычником. У христианства один бог, у язычников другие. Мне кажется за это я получаю.
Зарегистрирован:
25.01.2018

#7 написал: amazonka +5
Сегодня, 09:25

Группа: Посетители
Репутация: (97|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 110
Мое мнение: вы постоянно чувствовали дискомфорт, постоянно думали, что делаете плохо, мне кажется даже не в гадании дело, вы своими мыслями притянули это плохое, и продолжаете это делать, поскольку теперь считаете, что расплачиваетесь, вы открыты для плохого, ждете его, наш человеческий потенциал не изучен до конца, самовнушение сильная вещь, я все таки считаю, что вам надо с психологом поработать. Да и сами себе поставте задачу, что все, вы уже прошли этап расплаты, теперь начинается все новое и хорошее, теперь вы другой человек, у которого все будет замечательно. Раз у вас так сильно развито самовнушение, значит и исправить все получиться..
Зарегистрирован:
16.01.2015

#8 написал: Mornal +1
Сегодня, 09:38

Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: amazonka
Мое мнение: вы постоянно чувствовали дискомфорт, постоянно думали, что делаете плохо, мне кажется даже не в гадании дело, вы своими мыслями притянули это плохое, и продолжаете это делать, поскольку теперь считаете, что расплачиваетесь, вы открыты для плохого, ждете его, наш человеческий потенциал не изучен до конца, самовнушение сильная вещь, я все таки считаю, что вам надо с психологом поработать. Да и сами себе поставте задачу, что все, вы уже прошли этап расплаты, теперь начинается все новое и хорошее, теперь вы другой человек, у которого все будет замечательно. Раз у вас так сильно развито самовнушение, значит и исправить все получиться..

Кстати это тоже тема для размышлений - мне многие говорят, что я притягиваю неприятности сама, поскольку постоянно о них думаю. А я не думаю, я просто знаю, что случится плохое. Я, например, не чувствую никогда, что исход какой-то моей ситуации будет хорошим, а вот когда плохим - пожалуйста. У меня сразу тревога, и я знаю, что это делать нельзя. Но когда муж, например, меня не слушает, то получается так как я и говорила. Он говорит - накаркала, а я думаю, что просто интуиция.






У меня то же самое. И тоже я вечно накаркала)
Я лет 10 назад гадала на таро. Постоянно в чем то не лады были. Потом решила бросить это дело. В Туркестан съездила. И все начало налаживаться. Только вот уровень странностей вокруг меня в тот период зашкаливал. Я от всего этого старательно открещивалась, крыша чуть не уехала.
Прошло время, моя подруга по собственной инициативе попросила свою бабушку на меня погадать. Я и знать не знала. Когда она мне начала говорить про это я ей сразу в ответ, зачем? Не надо на меня гадать, все что мне надо я и так знаю. На что она ответила - мне бабушка тоже самое сказала)) Не зря есть такое понятие как "прогадала свою судьбу". Ведь если проанализировать людей которые действительно знающие, сильные. Они не прибегают ко всяким вспомогательным штукам. Они просто видят. Они знают что можно говорить, а что нельзя. Они сильные энергетически. Они могут защитить себя от негатива. И кстати они никогда не берут плату деньгами.
Раз Ваша интуиция сработала на отторжение от рун, значит Вам они не нужны были, это Вы и так понимаете. Выбрали не ту дорогу для получения информации. Дело тут не в вере и язычестве. Я вон в Туркестан ездила, там Мусульманство, а я Христианка. Меня так же крестили в детстве
Вообще на сколько я слышала, все эти помогалки карты, руны и другое идет от нечистого и что если человек бросает, то его пытаются затянуть в это обратно. Сколько сталкивалась с людьми по этой теме, все таки склоняюсь к тому что это ближе к правде. Но с тем же успехом и видящих в ту же качель по понятиям церкви. Опять же в Туркестан по святым местам возят те кто проводит бата (это когда каждому присутсвующему, ну проще говоря гадают. Т.е. проводящий бата человек который видит, выходя на свою волну, рассказывает что не так ты делал, что стоит сделать и что не стоит)
Вообщем. Я верю в Бога.Знаю что есть разного рода сущьности. Верю и знаю что в мире есть силы которые не всем ведомы. Но я не верю в церковь. Я не верю в попов. Я верю что для того чтоб высшие силы меня услышали мне не нужны посредники.
Вам надо себя почистить, и просто верить что все будет хорошо)
Удачи Вам)
Зарегистрирован: 4.01.2018
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