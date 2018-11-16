Последствия гадания на рунах

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:50

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mornal Просмотров: 553 Комментарии: 13 +8 Сегодня, 05:50 by

Приготовьтесь, история будет длинной. Я не знаю, есть ли во всем случившемся мистическая составляющая. Вы мне скажите. Так или иначе - всё случилось со мной и нужен совет. Просто прочитала сейчас историю "Бездна начнет вглядываться в тебя" и решила поделиться, может, умные люди посоветуют, можно ли что-то исправить. Можно считать это исповедью.Начну по порядку, издалека, чтобы было более или менее понятно.Я крещенная. Крестили меня в детстве. Мне стыдно говорить такое, я, наверное, плохая христианка, но я не чувствую, что Господь есть, а также не чувствую, что Его нет, - я не знаю. Я вроде верю, но... не знаю, как объяснить. Не знаю... и при этом, когда я начала заниматься рунами, то испытывала муки совести, какое-то ощущение, что делаю то, что нельзя.Но по порядку. Два года назад, так же зимой, может, примерно в это же время, я попала на сайт черной магии. Из всех разных видов магии, описанных там, меня больше всего заинтересовали руны. Я долго изучала, а потом сделала набор себе. Делая, шептала нужные слова, чтобы набор работал в моих руках, в общем, всё как положено. И стала я гадать, делать расклады. Удивительно, но всем руны говорили правду. Вплоть до мелочей. Всем кроме меня. Сколько бы я ни делала раскладов на себя, - ни разу не получила внятного или правдивого ответа. Не знаю почему. Но это не главное.Дальше я настолько оборзела, что завела страницу в соц.сети и стала гадать людям за деньги. Небольшая сумма в 300 рублей, но все же. Успех был ошеломительный, я сама поражалась, как это возможно, но тем не менее. К примеру, пишет девушка, что собирается в поездку, и просит погадать на это. Мне достаточно её фото и даты рождения, я смотрю на фотографию, твержу про себя её имя и раскладываю руны, которые выпадая, показывают, что в поездке ей стоит опасаться мужчины и избегать воды, и что поездка будет неудачная. А после она пишет, что ездила действительно с мужчиной, и там её звали в сауну, но она отказалась, помня о раскладе, и в итоге, поездка не удалась. Другая женщина просила сделать обычный расклад, и руны показали, что у нее проблемы с мужчиной, который как-то связан с дорогой. Оказалось, что он дальнобойщик, и всё в таком духе. Много, много было поразительных случаев, я сейчас не вспомню, да и не хочется, честно говоря. Потом мне стало мало денег, и я согласилась по просьбе клиентки на приворот. Единственное, что меня терзали муки совести, и я не делала его сама, а только объясняла ей что делать. Другой руны показали, что у неё есть подселенец - лярва, и я также объясняла ей что делать, чтобы избавиться. Я делала это, брала деньги, я никого не обманывала, мне ни разу никто не сказал, что я нагадала неправду или что-то подобное, но от того, что я делала, мне было не по себе. На уровне интуиции я понимала, нет, не то, чтобы понимала, а прямо физически чувствовала, что я делаю что-то плохое.А потом случилось страшное. Мы много лет пытались забеременнеть, и вот, наконец, получилось. А я не прекратила гадать. Я не знаю, связывать ли это, но беременность не удалась. Она оказалась внематочной, меня прооперировали, прочистив трубу, через 10 дней я вернулась домой и гадала еще. Спустя несколько дней поняла, что самочувствие не улучшается. Обследования, больницы - не буду описывать, но оказалось, что во время операции вычистили из трубы не всё, и пошло воспаление. Меня снова прооперировали, в еще не зажившие раны. И только когда после второй операции я вернулась домой, то поняла, что руны мне не нужны. Я их сожгла, как полагается, с благодарностью за их работу.Я не знаю, правда, связано ли это, но я чувствую, что это - наказание. Я крещеная, а полезла в язычество, еще и гадая за деньги. С тех пор неудачи стали ходить за мной по пятам. Вот уже 2 года. Сейчас и не вспомню всех бед, которые с нами приключились (со мной и мужем) за это время, но много чего - в прошлую зиму "друзья" вынесли у нас из дома 500 тыс., которые одолжили нам родители на открытие бизнеса. Полиция ничего не сделала. И вот уже как год мы пытаемся продать машину, чтобы вернуть родителям деньги, но она не продается. Мы лишились ипотечной квартиры, было выплачено 1,5 млн за неё, а потом муж потерял работу, мы не смогли платить ипотеку, долгие разбирательства, суды, в итоге продали квартиру с разрешения банка, дешевле чем брали, и еще остались должны в банк. За последний год сменили съемное жилье 3 или 4 раза, потому что не везет - то плесень, то жуткий холод. Еще одна беременность - и это с одной трубой, но снова неудачная - выкидыш. Я могу перечислять очень долго, просто рассказала самое существенное. А неприятных мелочей - не счесть. В основном всё касается финансовой стороны.Но самое жуткое, что с пол года назад мне приснился сон - я не помню, кто или что там было, говорили мне или показали что-то, но помню, что дали понять, что все мои несчастья - из-за гадания. И я сама чувствую, что это так. Нельзя было этого делать. Да, я была в церкви, просила прощения, но никаких эмоций от этого не испытала. Ничего. Просто как будто пришла, постояла и ушла. Хотя дома меня постоянно терзает чувство вины. А в церковь прихожу - и ровно. Я плохой человек? Почему я ничего не чувствую в церкви?Простите уж за сумбурность изложения, если что-то упустила или чего-то непонятно, пишите в комментариях, отвечу.

Ключевые слова: Руны гадания наказание неудачи беременность церковь авторская история

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