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Истории из жизни

Мистика или совпадение?

Я уже собирался домой (время около 17:00), как мне позвонил главный врач и настоятельно попросил подняться в отделение на 8 этаж. Там меня и ввели в курс дела.

В палате находилось четверо пациентов. Трое из них были относительно недавно прооперированы, двое вообще не могли передвигаться, третий мог ходить сам, однако крайне медленно, четвертый же ожидал выписки со дня на день, будем звать этого четвертого Б.

В тот злополучный день Б получил СМС и вышел в коридор. Через некоторое время единственный, кроме Б, ходячий пациент в палате захотел в туалет и направился в него. Однако туалет был занят. По прошествии еще какого-то времени желание пересилило стеснительность, и пациент начал с силой бить в дверь и возмущаться. После этого из туалета вышел Б, как выразился пациент, был он странный, однако, объяснить, в чем была странность, так и не смог. Зайдя в туалет, пациент обнаружил огромные лужи крови и сразу же направился в палату, чтобы выяснить у Б, что произошло в туалете.

Когда же он вошел в палату, он увидел, что Б распахнул окно и сидит на подоконнике с окровавленными руками, двое других пытаются разговорами его остановить. Когда пациент подошел слишком близко, он прыгнул. С 8 этажа удар о газовую трубу, а потом и об асфальт оказался смертельным.

Во всем вышеизложенном не было ничего мистического. Как потом выяснило следствие, а информация немного дошла и до нас, СМС было о его жене. В нем говорилось, что она скончалась. Прочитав это, Б пошел в туалет, оторвал кусок крепежа кабинки туалета и пытался вскрыть вены, однако, или кусок был не настолько острым или у него что-то не вышло, но когда начал стучать сосед, он был еще в процессе. Б покинул туалет, зажимая раны, и вернулся в палату, после чего открыл окно и … Дальше вы уже знаете.

Была вызвана полиция. У нас изъяли все медицинские документы, которые касались Б. Провели опрос всех, и потом нас еженедельно донимали проверками. Во избежание подобных случаев с окон были сняты все ручки, окна проверены, и одна ручка передана на пост медсестры для проветривания или еще какой крайней нужды и только в её присутствии.

К оставшимся трем пациентам так никого и не положили, пока не выписался последний, во избежание слухов и всего остального, историю замяли.

И все шло своим чередом, пока на 40-й день самоубийства примерно в 17:00 все окна в палате, где все произошло, разом не распахнулись. Что было дальше в отделении, догадаться несложно. После этого около половины медсестер и две санитарки уволились.

Я допускаю, что это могло быть простое совпадение: был сильный ветер, механики что-то напортачили с замками. Однако дата, время и тот факт, что открылись все окна одновременно и только в этой палате, заставляет задуматься… Особенно когда я был одним из тех, кто лично проверял окна, что их более никак нельзя открыть.

Автор - AlcGMR.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:29
Вчера, 15:29 by AlcGMRПросмотров: 1 026Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Больница смерть окна мистика странность авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:44
0
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Комментариев: 3 973
А как и почему, по вашему могли открыться окна? Интересно мнение автора.
Получается, дух самоубийцы, каким-то образом сумел открыть все окна разом там, где его постигла смерть. Или почти там.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Okotaen
Вчера, 15:50
+1
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Комментариев: 216
Наверное, дух Б так и не смог покинуть не только наш мир, но и стены больницы, вот и устраивает представления...
Зарегистрирован: 18.01.2010
#3 написал: Talisha
Вчера, 16:18
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Комментариев: 3 259
Вероятно, дух остался там. А на 40 день или попытался вырваться или ушел-таки
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: Tigger power
Вчера, 17:48
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Репутация: (1973|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 694
Тоже думаю, что самоубийца застрял в той палате, а на 40-й день активировался. Страшная история +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: M717
Вчера, 21:42
0
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Публикаций: 7
Комментариев: 821
Большая, судя по всему, больница, многоэтажная. А туалет на этаже один-единственный на всех лиц мужеского полу? Вот она, суровая российская мистика)
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:49
0
Онлайн
Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 291
Комментариев: 8 838
Интересный, загадочный случай. И уж точно не естественный, так что возможно это был тот самый, но уже "дух" погибшего Б. Снова пытается сбросится вниз, как ни странно, и по стечению обстоятельств именно на 40-ой день. Мистика. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#7 написал: Liam
Вчера, 21:54
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 643
А мне кажется что дух хотел сказать этим, что смерти нет. Другого объяснения с открыванием всех окон не вижу. А медсёстры почему уволились не понятно, не настолько страшное это событие, чтобы лишаться из-за него работы, или просто повод нашли.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#8 написал: marzzz
Вчера, 22:38
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Публикаций: 87
Комментариев: 5 792
На 40 день душа покидает "землю".
Рекомендуют ОБЯЗАТЕЛЬНО в квартире, если покойный скончался именно там, открыть настежь хотя бы форточку.
Парнишка из соседнего двора (не помню, как звали, мы только женихались с ним в классе седьмом) рассказывал о странном явлении. На 40 дней со дня смерти бабушки мать и тетка доложили парню, то пошли в церковь "ставить свечи". Пацан сидел дома, делал уроки. Зима, мороз. Окна, естественно, закрыты. Минут через 20 ( это ровно столько, сколько идти до церкви) форточка, плотно закрытая на шпингалет, распахнулась с такой силой, что от удара по стене стекло треснуло! Парнишка в чем был, в том на улицу и вылетел!
Это я уже потом узнала, что к чему. А тогда даже малейшего умозаключения по этому поводу мы, пионеры юные, дать не могли!
Так что открываем форточки и живём спокойно.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
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