Мистика или совпадение?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:29

AlcGMR Просмотров: 1 026 Комментарии: 8 +17 Вчера, 15:29 by

Я уже собирался домой (время около 17:00), как мне позвонил главный врач и настоятельно попросил подняться в отделение на 8 этаж. Там меня и ввели в курс дела.В палате находилось четверо пациентов. Трое из них были относительно недавно прооперированы, двое вообще не могли передвигаться, третий мог ходить сам, однако крайне медленно, четвертый же ожидал выписки со дня на день, будем звать этого четвертого Б.В тот злополучный день Б получил СМС и вышел в коридор. Через некоторое время единственный, кроме Б, ходячий пациент в палате захотел в туалет и направился в него. Однако туалет был занят. По прошествии еще какого-то времени желание пересилило стеснительность, и пациент начал с силой бить в дверь и возмущаться. После этого из туалета вышел Б, как выразился пациент, был он странный, однако, объяснить, в чем была странность, так и не смог. Зайдя в туалет, пациент обнаружил огромные лужи крови и сразу же направился в палату, чтобы выяснить у Б, что произошло в туалете.Когда же он вошел в палату, он увидел, что Б распахнул окно и сидит на подоконнике с окровавленными руками, двое других пытаются разговорами его остановить. Когда пациент подошел слишком близко, он прыгнул. С 8 этажа удар о газовую трубу, а потом и об асфальт оказался смертельным.Во всем вышеизложенном не было ничего мистического. Как потом выяснило следствие, а информация немного дошла и до нас, СМС было о его жене. В нем говорилось, что она скончалась. Прочитав это, Б пошел в туалет, оторвал кусок крепежа кабинки туалета и пытался вскрыть вены, однако, или кусок был не настолько острым или у него что-то не вышло, но когда начал стучать сосед, он был еще в процессе. Б покинул туалет, зажимая раны, и вернулся в палату, после чего открыл окно и … Дальше вы уже знаете.Была вызвана полиция. У нас изъяли все медицинские документы, которые касались Б. Провели опрос всех, и потом нас еженедельно донимали проверками. Во избежание подобных случаев с окон были сняты все ручки, окна проверены, и одна ручка передана на пост медсестры для проветривания или еще какой крайней нужды и только в её присутствии.К оставшимся трем пациентам так никого и не положили, пока не выписался последний, во избежание слухов и всего остального, историю замяли.И все шло своим чередом, пока на 40-й день самоубийства примерно в 17:00 все окна в палате, где все произошло, разом не распахнулись. Что было дальше в отделении, догадаться несложно. После этого около половины медсестер и две санитарки уволились.Я допускаю, что это могло быть простое совпадение: был сильный ветер, механики что-то напортачили с замками. Однако дата, время и тот факт, что открылись все окна одновременно и только в этой палате, заставляет задуматься… Особенно когда я был одним из тех, кто лично проверял окна, что их более никак нельзя открыть.Автор - AlcGMR.

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