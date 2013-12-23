Вирус

В какой-то лаборатории проводят эксперимент над молодым человеком, ему предложили испытать на себе новый вид вируса, он должен бороться с раковыми клетками. За это ему обещали очень солидную сумму. Бумаги были подписаны, парня проводили в комнату, в которой ему предстояло жить. Врачам предстояло выявить, как будет реагировать организм человека на этот вирус.



День 1.



Мы ввели ему новый штамм вируса, пациент никак не отреагировал, весь день пролежал, рисовал и вел себя адекватно. В общем, как нормальный человек.



День 2.



Снова весь день спал, пропустил завтрак и обед, вечером поужинал, но не доел. Сообщил, что чувствует вялость, это довольно странно, так как после такого сна он должен быть бодрым.



День 3.



Жаловался на головные боли, отказался от еды, весь день просидел на полу, шатался из стороны в сторону. Просил, чтоб его выпустили.



День 4.



Мы обнаружили у пациента варикоз, с левой стороны шеи, а также на запястьях. Второй день отказывается есть. Один глаз стал приобретать темный оттенок.



День 5.



Варикоз становится темного цвета, пациента рвет, кое-как взяли кровь из вены, оттолкнул медсестру ногой, пытался выбежать.



День 6.



Агрессивно реагирует на шум, зрачки расширены, вены видны по всему телу, анализ крови показал, что вирус мутирует. Это не к добру.



День 7.



Неадекватно себя ведет, пытается разбить стекло, 5 день не принимает пищу, не реагирует на свет, вынюхивает что-то у двери. Скулит, кричит, дергает ручку двери.



День 8.



Пациент очень агрессивен, сломал в палате все, что можно, обильное слюновыделение, вены черного цвета. Пытается разбить голову о дверь. В палату вломились медбратья, обоих покусал, одному разорвал шею зубами. Вкололи большую дозу снотворного, думали, умрет. Дышит.



День 9.



Пациент очнулся и попросил есть, вроде пришел в порядок. Сестра занесла еды в палату, как тут же он набросился на нее. Он ел её. Медбратья не вышли на работу. Утихомирить не кому. Вся палата в крови и кишках. После он вышел из палаты.



День 10.



Лаборатория была подвержена карантину, об этом узнали во всем мире, все сотрудники были заражены или частично съедены. Два отряда, направленных на подавление зараженных, потеряли связь и не вышли из здания. В это время в другом районе города, по новостям объявили, двое мужчин, одетых в больничную форму, нападают на людей, убивают, едят их. Те, кого убили, встают и нападают на других. Вирус за 10 дней захватил всю планету, на 11 день не осталось живых, здесь правили мертвые.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:44

Типичный Мистик Просмотров: 14 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 17:44 by

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