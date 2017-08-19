Предупреждение

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:01

Причина: Авторская стилистика сохранена

nelli1299 Просмотров: 884 Комментарии: 7 +20 Сегодня, 06:01 by

Всем здравствуйте!Хотелось бы рассказать еще одну историю, которая произошла со мной в 2015 г, в конце июля.Произошло все это в обычной городской квартире, жили мы тогда на окраине города, довольно-таки спокойный район, тихие соседи, никогда никаких шумов не боялась, воры обходили стороной, мистики никакой не происходило. На тот момент в этой квартире мы прожили уже полгода, и вот в обычный день я была дома с моим молодым человеком, время, может, — 3-4 часа дня, я прилегла отдохнуть, он занимался своими делами — ну как делами — в танки играл. Я, вроде, заснула, но сквозь сон прекрасно слышу игру, какие-то взрывы, разговоры, то есть, сон был очень чуткий. И тут внезапно меня такой страх обуял, вот страшно и все! Проснуться не могу, пытаюсь кричать — не получается, и ощущение, что рядом со мной что-то есть, но это явно не парень, а кто-то еще, именно на кровати, рядом со мной. Потом все-таки резко смогла дернуться, пришла в себя, спрашиваю у парня: ничего во мне необычного не заметил? Ну, может, там, двигаться пыталась или еще что... Hо ответ был отрицательный, да я думаю, он просто внимания не обращал.Следующий случай происходит четко через два дня. Ночь, уже ложимся спать, работает телевизор, я начинаю засыпать, сквозь сон начала крутиться-вертеться и тут понимаю, что кто-то ноги мне держит, что я не могу двигаться. Tут меня берет страх не меньше, чем в первый раз, и само собой я сразу связываю эти два случая. Дергаюсь, все отпускает, но спать уже страшно. Парень, видать, десятый сон видит, а я еще долго не могла уснуть.Пришла на работу, поделилась с коллегами, и одна женщина мне посоветовала, как придет в следующий раз, спросить к худу, или добру. Пояснила, что домовой мне сообщить что-то хочет. Ну я сразу же стала ждать визита, не было его два дня. И тут все-таки пришел. У меня был выходной, смотрела какой-то фильм днем, и меня сморил сон, я не была ничем укрыта, просто одета в домашнюю одежду, и тут мне на живот что-то село, левая рука была на животе, замечу, что дома ни кошек, ни прочей живности нет, а внешней сторонoй руки ощутила что это «что-то» было мягкое, и тут я мысленно задаю вопрос: «К худу, или к добру?». В ответ я услышала то, чего совсем не поняла, были слова: «Ара, ара, ара». Больше ничего не последовало.На следующий день я узнала о смерти брата, это было 31 июля. Умер он 26 июля, пять дней лежал мертвый в своей квартире и вот только на шестой день его обнаружили. Все эти визиты домового я почему-то связываю именно с его смертью, считаю, что он хотел меня предупредить.После этого на протяжении трех лет не имела чести пообщаться с домовым. А тут совсем недавно — октябрь нынешнего года — мы переехали на другую квартиру. Вроде стали обживаться и утром произошла следующая ситуация: еще не совсем проснулась, лежу в кровати, причем, лежала на животе, чувствую, что на ноги мне что-то садится, именно придавило ноги. Первaя мысль, что это — домовой, тут тяжесть плавно переходит на поясницу, и я решаюсь спросить: «К худу, или к добру?», но в ответ — тишина. Я сразу же задаю этот вопрос второй раз, но все так же — тишина. Tретий раз я боялась спрашивать, так как в голове крутилась ситуация, что однажды мне уже отвечали на этот вопрос, но, пересилив себя, я все же задала этот вопрос. Oтвета не последовало, и я успокоила себя тем, что домовой просто пришел познакомиться.Вот такие вот ситуации встречались в моей жизни, я не скажу, что здесь есть какая-то мистика, или ужас — нет... Hо страх все равно испытываешь.

Ключевые слова: Домовой сон вопрос ответ брат авторская история

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