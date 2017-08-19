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Истории из жизни

Предупреждение

Всем здравствуйте!
Хотелось бы рассказать еще одну историю, которая произошла со мной в 2015 г, в конце июля.

Произошло все это в обычной городской квартире, жили мы тогда на окраине города, довольно-таки спокойный район, тихие соседи, никогда никаких шумов не боялась, воры обходили стороной, мистики никакой не происходило. На тот момент в этой квартире мы прожили уже полгода, и вот в обычный день я была дома с моим молодым человеком, время, может, — 3-4 часа дня, я прилегла отдохнуть, он занимался своими делами — ну как делами — в танки играл. Я, вроде, заснула, но сквозь сон прекрасно слышу игру, какие-то взрывы, разговоры, то есть, сон был очень чуткий. И тут внезапно меня такой страх обуял, вот страшно и все! Проснуться не могу, пытаюсь кричать — не получается, и ощущение, что рядом со мной что-то есть, но это явно не парень, а кто-то еще, именно на кровати, рядом со мной. Потом все-таки резко смогла дернуться, пришла в себя, спрашиваю у парня: ничего во мне необычного не заметил? Ну, может, там, двигаться пыталась или еще что... Hо ответ был отрицательный, да я думаю, он просто внимания не обращал.

Следующий случай происходит четко через два дня. Ночь, уже ложимся спать, работает телевизор, я начинаю засыпать, сквозь сон начала крутиться-вертеться и тут понимаю, что кто-то ноги мне держит, что я не могу двигаться. Tут меня берет страх не меньше, чем в первый раз, и само собой я сразу связываю эти два случая. Дергаюсь, все отпускает, но спать уже страшно. Парень, видать, десятый сон видит, а я еще долго не могла уснуть.

Пришла на работу, поделилась с коллегами, и одна женщина мне посоветовала, как придет в следующий раз, спросить к худу, или добру. Пояснила, что домовой мне сообщить что-то хочет. Ну я сразу же стала ждать визита, не было его два дня. И тут все-таки пришел. У меня был выходной, смотрела какой-то фильм днем, и меня сморил сон, я не была ничем укрыта, просто одета в домашнюю одежду, и тут мне на живот что-то село, левая рука была на животе, замечу, что дома ни кошек, ни прочей живности нет, а внешней сторонoй руки ощутила что это «что-то» было мягкое, и тут я мысленно задаю вопрос: «К худу, или к добру?». В ответ я услышала то, чего совсем не поняла, были слова: «Ара, ара, ара». Больше ничего не последовало.

На следующий день я узнала о смерти брата, это было 31 июля. Умер он 26 июля, пять дней лежал мертвый в своей квартире и вот только на шестой день его обнаружили. Все эти визиты домового я почему-то связываю именно с его смертью, считаю, что он хотел меня предупредить.

После этого на протяжении трех лет не имела чести пообщаться с домовым. А тут совсем недавно — октябрь нынешнего года — мы переехали на другую квартиру. Вроде стали обживаться и утром произошла следующая ситуация: еще не совсем проснулась, лежу в кровати, причем, лежала на животе, чувствую, что на ноги мне что-то садится, именно придавило ноги. Первaя мысль, что это — домовой, тут тяжесть плавно переходит на поясницу, и я решаюсь спросить: «К худу, или к добру?», но в ответ — тишина. Я сразу же задаю этот вопрос второй раз, но все так же — тишина. Tретий раз я боялась спрашивать, так как в голове крутилась ситуация, что однажды мне уже отвечали на этот вопрос, но, пересилив себя, я все же задала этот вопрос. Oтвета не последовало, и я успокоила себя тем, что домовой просто пришел познакомиться.

Вот такие вот ситуации встречались в моей жизни, я не скажу, что здесь есть какая-то мистика, или ужас — нет... Hо страх все равно испытываешь.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:01
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:01 by nelli1299Просмотров: 884Комментарии: 7
+20

Ключевые слова: Домовой сон вопрос ответ брат авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:05
+1
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Публикаций: 1 275
Комментариев: 8 753
Естественно страх присутствует при необычно странном ощущении, а как же иначе. Это нормальная реакция на внешнее воздействие. В произошедшее верю, спасибо за интересную историю. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: ZelD
Сегодня, 09:07
+4
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Публикаций: 2
Комментариев: 369
Домовой-армянин.+
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 10:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 254
Хорошие истории. Я люблю про домовых читать. Интересно, что означало " ара"?
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 10:44
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1967|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 657
У вашего домового видимо свой домовяцкий язык +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Replay
Сегодня, 10:59
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Сонный паралич... опять....
Не знаю кто как, а я этого состояния специально добиваюсь, чтобы попасть в осознанный сон. А тут можно сказать, вам дверь вежливо открыли, а вы в ужас впадаете. Странные люди, чесное слово...
Зарегистрирован: 1.11.2018
#6 написал: marzzz
Сегодня, 13:04
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Публикаций: 86
Комментариев: 5 753
Интересно, это дружок один и тот же? Кочует вместе с вами из квартиры в квартиру в цветочном горшке или в корзине с рукоделием? da
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#7 написал: Гюльнара
Сегодня, 18:05
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Комментариев: 463
Не домовой (привязанный к дому, квартире), а к самому автору что-то прицепилось.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
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