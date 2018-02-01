Выход из тела

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:10

Причина: Авторская стилистика сохранена

nelli1299 Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:10 by

Доброго времени суток!Хочу рассказать одну историю, произошедшую со мной в 2010 г. Сказать, что в ней есть что-то мистическое — я не могу, но то, что это был шок для меня — это точно.Летом у меня умер дедушка, мы его похоронили, и всей семьей уехали в деревню в Воронежскую область, где я пробыла до самого конца августа. По возвращению домой начались учебные будни, но в течении еще нескольких дней после приезда я не оставалась дома одна. Нет, я не боялась, а просто случая не было, со мной в квартире всегда кто-то находился.Но по истечению некого времени — 1-2 недели — пришла домой после учебы, дома никого не оказалось. Время было примерно 15:30, в 16 часов начинался, любимый мной на тот момент, сериал, и я, включив телевизор, прилегла отдохнуть, ну как раз подождать начала. И внезапно для себя уснула. Cначала был кратковременный сон, содержание, я думаю, рассказывать не обязательно (но помню его отлично), после чего я выпала из сна и вроде как в реальности оказалась: вижу шкаф, который стоит недалеко от меня и краем глаза вижу, что дверь в комнату приоткрыта, ну я ее, в принципе, и не закрывала. В это же время слышу, что по телевизору идет передача «Хочу все знать», то есть, я поняла, что сериал еще не начался.После этого я опять впадаю в сон, но довольно-таки странный, будто нахожусь в своей же квартире, выхожу из комнаты в коридор, а там стоит небрежно обувь дедушки, хотя ее там физически быть не может, потому как сразу после смерти мы все убрали. Во сне я ее убираю, ухожу в сторону, оборачиваюсь, а она опять стоит, а лучше даже сказать, что валяется!После этого опять прихожу в себя, осознаю, что в комнате нахожусь, но пошевелиться никак не могу — сонный паралич это еще называют. Тут я начинаю слышать шаги в коридоре, мысленно себя успокаиваю, что это мама, но... мама в это время на работе, а больше ходить некому. Слышу, что по-прежнему работает телевизор, и мне приходит в голову мысль его выключить, но я не могу даже пошевелиться, чтобы пульт взять, и тут (я думаю что это было внушение) я беру рукой пульт и нажимаю кнопку отключения, но вместо этого начинает играть музыкальный центр, который энное количество времени не включался, и само собой пульт от него возле меня находиться не мог.Играет довольно-таки знакомая мне песня, через которую так же слышно и телевизор, и тут я понимаю, что мне как-то тяжело, не от того, что на меня давит что-то, а наоборот, я изо всех сил встать пытаюсь, вижу свою спину, свой голубой халат, волосы, как я медленно и с тяжестью начинаю подниматься из своeго тела, опираясь на руки, но моих сил хватило только чтобы сесть, и потом я опять резко упала сама же в себя.После этого сразу прошел сонный паралич, я смогла пошевелиться, полностью пришла в себя, поняла что никакой музыки не играет, только работает телевизор. Присутствует дикий страх. Не понимаю, как себя вести. Беру телефон, звоню подруге, рассказываю это все, она с такой легкостью отвечает: «Да это у тебя был обычный выход из тела».Ну уж это меня совсем убило, говорю: "Kакой, к черту, выход из тела!!! Ты что мне тут несешь?!". Все таки ей удалось меня успокоить, объяснила что это все можно контролировать, что в этом ничего сверхужасного нет. Конечно, по прoшествию 8 лет, я уже с легкостью к этому отношусь, но на тот момент, я думала — душа моя в пятки провалится, ну или просто выйдет из меня.

Ключевые слова: Сон сонный паралич выход из тела авторская история

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