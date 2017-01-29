Как я чёрную икону нашла

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Здравствуйте, хочу вам рассказать историю, которая произошла лично со мной. Итак, в 2005 году я жила с молодым человеком у него в квартире. Квартира у него двухкомнатная, в одной комнате жила его мама (я её называла тётей Валей), а в другой — Влад и я.Влада я очень на тот момент любила, была страсть, идиллия, но было одно «но» — он не работал и не хотел работать. Я на тот момент работала в кафе официанткой и возвращалась домой поздно, бывало, и в два ночи могла приехать, когда уже все спали и видели сладкие сны, а я еле ноги волочила от усталости.И вот как-то в один мой выходной решила я навести уборку в кухне, всё намыла, отчистила, привела кухню в полный порядок. Естественно, накопился мусор, я говорю Владу: «Вынеси мусор», снова: «Вынеси мусор», реакции никакой. Я психанула, схватила мешок с мусором, про себя бурча, мол, никакой от него помощи! Во дворе стояли мусорные баки, там ещё всегда крутились бомжи, захожу в ограждение и смотрю: на асфальте лежит аккуратно картинка, на ней изображены три мужика. Я взяла эту картинку, словно потянуло меня к ней, я подумала, почему с ней так жестоко обошлись — выбросили на помойку?В общем, не знаю, почему я взяла её, выбросила пакет и побежала довольная в квартиру. Положила я эту находку на стол и стала её внимательно разглядывать, оказывается, мужчины на ней были с рожками и у каждого над головами были какие-то знаки, а также надписи «Велигот, Сатана, Верзаул». Фон у этой картины красный-красный, как цвет свежей крови.Вечер, легли все спать, слышу, тётя Валя ходит по квартире туда-сюда, она, прошу заметить, глубоко верующая. Да и мне не спится, выхожу, смотрю, тёте Вале плохо, за голову хватается, согнулась в три погибели, спрашиваю: «Что с вами?». А она: «Плохо мне, черти бегают по квартире, меня пинают и издеваются». Думаю, что-то с ней совсем не то, кое-как ночь пережили, тётя Валя даже на работу больная пошла, прочь из дома убежала.Вспомнила я, что у нас есть ключи от подвала, мы как-то туда ходили с Владом, он мне показывал, где они когда-то картошку хранили и другие овощи, многие в этом подвале всё хранили, даже до сих пор сундуки стояли. И вот думаю, может, это картина моя так на тётю Валю повлияла, интернета у нас тогда в квартире не было, но подсознание мне подсказывало, что эта картина что-то несёт нехорошее, а вот мне от неё ну как-то подозрительно хорошо. Когда беру её в руки, аж мурашки по коже приятные пробегают. Думаю, надо посмотреть, как домочадцы будут чувствовать себя, если я её в подвал отнесу. А вот Влад в этот день, когда картина была в квартире, стал агрессивный, когда наводила порядок в кухне, всё орал, психовал и ворчал. Отнесла. Тётя Валя пришла бодрая с работы, будто и не было этой кошмарной ночи у неё, ну, думаю, точно картина так действовала на нас.На следующий день пошла на работу, а у подъезда толпа, кто-то плачет, кто-то причитает, думаю, что-то явно случилось. Ушла на работу и позабыла об этом происшествии. Пришла домой уже за полночь, устала, как собака! Захожу, а мои домашние не спят, оказывается, на первом этаже пара довольно-таки молодая ночью умерла: просто уснули и не проснулись, ни на убийство, ни на самоубийство это не было похоже.Легла и думаю об этом и давай прикидывать: «Тааак, если это была третья квартира, а картина лежала в подвале как раз над этой квартирой?». Я ужаснулась, что же я наделала? Вот наступит утро, сразу вытащу эту злосчастную картину и выброшу на помойку!Еле-еле дождалась утра, забежала в подвал, кое-как её нашла, хотя точно знала, куда её положила, добежала до помойки и положила на то же место, где и взяла. На тот момент я ещё не знала, что на втором этаже старик в шестой квартире ночью скончался. А недавно наткнулась в интернете на каком-то сайте, что продаются чёрные иконы, и смотрю: так это та же картинка, которую я когда-то нашла на помойке.Автор: Еленка.

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