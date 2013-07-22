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Истории из жизни

Гиблое место

Началось все с деревенского пастуха. Выгнал как-то Егор стадо, а дорога к пастбищу как раз через этот ров шла. В то время там и правда ров был. Это уже позже его засыпали. В общем, вечером стадо вернулось, но без пастуха. Все решили, что тот запил, и особо искать не стали. Но жена его ближе к ночи всю деревню на ноги подняла. Нашли Егора без сознания. Он два дня спустя в себя пришел. Только вот умом тронулся. Все твердил, что его стадо немцы с автоматами окружили. Деревенские пальцами у головенок своих покрутили, да и забыли про эту историю.

Потом тракторист Семен всеми гусеницами в тот ров провалился. Трактор только утром обнаружили, а в нем — Семена, точнее, его остывший труп. На лице Семена застыл ужас, а рука крепко сжимала гаечный ключ. «Никак от нечисти оборонялся», — предположили местные бабы.

Через несколько лет, когда уже через Бесов ров дорогу проложили и рядом сельский магазин построили, новая история приключилась. На том самом месте легковая машина в дерево врезалась. Свидетели говорили, что странно как-то все произошло. Ехала себе машина, а потом резко крутанулась и вбок полетела. Можно было подумать, что водитель как будто в последний момент кого-то на дороге увидел и от столкновения уйти попытался. Но самое странное, что деревенские, подбежавшие к машине сразу после случившегося, ни живым, ни мертвым водителя не нашли. Три дня все кругом обшаривали — как испарился. На четвертый день труп водителя обнаружила продавщица, заметившая, что с крыши сельмага рука свесилась. Еще неделю всем отделом милиционеры ходили, считали, измеряли. Ну никак такого произойти не могло. Руками развели, да так и оставили это дело.

Позже председатель решил общежитие построить для колхозных специалистов. Стал место искать подходящее. Выбор его на Бесов ров пал. Там рядышком и поставили добротный такой дом, на шесть комнат со всеми удобствами. Первыми девчат заселил — агронома и ветврача. Докторша только две ночи в этих хоромах переночевала и удрала, даже до свидания никому не сказала. А агрономше деваться было некуда. Она осталась. Только вот всякие страсти стала рассказывать. Мол, речь немецкую по ночам слышит. Девушка твердила, что не человек это вовсе, а призраки, как появляются из ниоткуда, так словно и рассыпаются в воздухе. И про форму немецкую, и автомат на шее говорила, что когда-то и Егор. Агрономше никто не верил. Твердили, что свихнулась девка, как и пастух. Председатель ее потом куда-то переселил. Тем более что в деревню бригада строителей приехала,и их тоже куда-то нужно было разместить.

Расселил председатель их, значит, и думать забыл. Но через три дня строители всей бригадой к нему вломились. Говорят:
— Рассчитывай, уезжаем.
— В чем дело? — председатель спрашивает.
— Натерпелись, нет больше мочи. Третью ночь немцы по дому ходят, за столами сидят. Жуть.

С тех пор в колхозном общежитии так никто и не жил. Постепенно его разобрали.

В прошлом году у нас в деревне работали поисковики, как раз в том самом месте, где был когда-то Бесов ров. Так вот они обнаружили там кости немецких солдат. Они подняли их и отправили куда следует. Деревенские говорят, что именно эти души и не давали покоя всем, кто оказывался в этом месте. Надеемся, что теперь все устаканится.

Автор - Виктор Демьянов.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 904Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Деревня пастух труп призраки немцев общежитие поисковики кости

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 17:33
+2
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Комментариев: 2 394
вот таким историям не хватает названия деревни и ее местоположения. с удовольствием погуглила бы картинки.
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:07
+1
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Комментариев: 3 579
А водителя на крышу сельмага тоже души немецкие затащили выходит? это как? что-то слишком уж распоясались они, по дому еще ходят и за столом сидят - ужас)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:27
0
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Комментариев: 3 854
Мне тоже не даёт покоя труп на крыше магазина. Явно призраки не в силах это сделать.
А бригаде строителей не нашлось во всём селе компании разбитных девчат? Не до немецких солдат было бы stuck_out_tongue_closed_eyes
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: murmeltier
Сегодня, 18:46
+2
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Публикаций: 4
Комментариев: 281
Я тут что подумала, может водителя, так сказать, всосало во временную петлю, а потом выплюноло обратно? У меня только такое объяснение 41
Зарегистрирован: 9.01.2015
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 19:58
0
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Репутация: (165|0)
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Комментариев: 493
Немцы пальцы ( кулаки) в дверную щель мохнатые если бы ещё этим девкам просовывали, то вообще был бы ужас)) Начитаешься страстей wink
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 21:21
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 257
Я думаю, что в истории приукрашено наличие немцев в видениях, да и труп на крыше - перебор, но похожие места действительно существуют. У нас есть район, где периодически происходят непонятки мистического плана. Что кладбище там раньше было - это точно, ну и бои во время ВОВ и войны 1812 года там шли.
Зарегистрирован: 10.07.2018
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