Гиблое место

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 904 Комментарии: 6 +14 Сегодня, 16:45 by

Началось все с деревенского пастуха. Выгнал как-то Егор стадо, а дорога к пастбищу как раз через этот ров шла. В то время там и правда ров был. Это уже позже его засыпали. В общем, вечером стадо вернулось, но без пастуха. Все решили, что тот запил, и особо искать не стали. Но жена его ближе к ночи всю деревню на ноги подняла. Нашли Егора без сознания. Он два дня спустя в себя пришел. Только вот умом тронулся. Все твердил, что его стадо немцы с автоматами окружили. Деревенские пальцами у головенок своих покрутили, да и забыли про эту историю.Потом тракторист Семен всеми гусеницами в тот ров провалился. Трактор только утром обнаружили, а в нем — Семена, точнее, его остывший труп. На лице Семена застыл ужас, а рука крепко сжимала гаечный ключ. «Никак от нечисти оборонялся», — предположили местные бабы.Через несколько лет, когда уже через Бесов ров дорогу проложили и рядом сельский магазин построили, новая история приключилась. На том самом месте легковая машина в дерево врезалась. Свидетели говорили, что странно как-то все произошло. Ехала себе машина, а потом резко крутанулась и вбок полетела. Можно было подумать, что водитель как будто в последний момент кого-то на дороге увидел и от столкновения уйти попытался. Но самое странное, что деревенские, подбежавшие к машине сразу после случившегося, ни живым, ни мертвым водителя не нашли. Три дня все кругом обшаривали — как испарился. На четвертый день труп водителя обнаружила продавщица, заметившая, что с крыши сельмага рука свесилась. Еще неделю всем отделом милиционеры ходили, считали, измеряли. Ну никак такого произойти не могло. Руками развели, да так и оставили это дело.Позже председатель решил общежитие построить для колхозных специалистов. Стал место искать подходящее. Выбор его на Бесов ров пал. Там рядышком и поставили добротный такой дом, на шесть комнат со всеми удобствами. Первыми девчат заселил — агронома и ветврача. Докторша только две ночи в этих хоромах переночевала и удрала, даже до свидания никому не сказала. А агрономше деваться было некуда. Она осталась. Только вот всякие страсти стала рассказывать. Мол, речь немецкую по ночам слышит. Девушка твердила, что не человек это вовсе, а призраки, как появляются из ниоткуда, так словно и рассыпаются в воздухе. И про форму немецкую, и автомат на шее говорила, что когда-то и Егор. Агрономше никто не верил. Твердили, что свихнулась девка, как и пастух. Председатель ее потом куда-то переселил. Тем более что в деревню бригада строителей приехала,и их тоже куда-то нужно было разместить.Расселил председатель их, значит, и думать забыл. Но через три дня строители всей бригадой к нему вломились. Говорят:— Рассчитывай, уезжаем.— В чем дело? — председатель спрашивает.— Натерпелись, нет больше мочи. Третью ночь немцы по дому ходят, за столами сидят. Жуть.С тех пор в колхозном общежитии так никто и не жил. Постепенно его разобрали.В прошлом году у нас в деревне работали поисковики, как раз в том самом месте, где был когда-то Бесов ров. Так вот они обнаружили там кости немецких солдат. Они подняли их и отправили куда следует. Деревенские говорят, что именно эти души и не давали покоя всем, кто оказывался в этом месте. Надеемся, что теперь все устаканится.Автор - Виктор Демьянов.

Ключевые слова: Деревня пастух труп призраки немцев общежитие поисковики кости

Другие, подобные истории: