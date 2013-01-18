Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ведун всегда на страже

Деда Григория я боялся с раннего детства. Дом у нас на две части: в большей жили папа, мама и я. В пристройке, совмещённой из небольшой комнатки и крохотной кухни, — дедушка по отцовской линии. По воскресеньям вся семья обязательно собиралась за общим столом во время обеда — такое было правило:
— А правила нарушать нельзя. Точка! — говорил Григорий.

Тот разговор я не забуду никогда… Мне тогда было лет семь.

— Я полюбил другую женщину, а с тобой, Галя, развожусь, — холодно сказал мой отец. — Жить мы планируем здесь, в родительском доме, а ты с Кириллом переберешься к своим старикам.

Мама, наклонив голову, ничего не говорила, по щекам у нее текли слезы. Дед молчал, потом вышел на крыльцо, закурил, зло сплюнул, погасил папиросу и вернулся в дом:
— Галя, — обратился старик к маме. — Собери его вещи. Сейчас же. Немедленно.

— Не понял? — возмутился отец. — Это мой дом! Мы с молодой женой здесь жить будем.

— У тебя нет больше дома. Можешь идти на все четыре стороны. Со своей молодой женой. Я все сказал. Точка! Ты же знаешь, что со мной лучше не спорить? — старик как-то странно глянул на своего сына.

Взгляд его был тяжелый.

— Знаю! Недаром тебя ведьмаком называют! — скрипнул зубами от злости мой папаша.

— Я не ведьмак! Я — ведун. Многое знаю и предчувствую, — отрезал холодно Григорий и обратился к моей маме: — Галочка, я всегда мечтал о дочери. Не сложилось… А вот теперь у меня есть дочка. Ничего не бойся. Я всегда буду рядом, — похлопал ее по плечу.

Отец уехал из нашего дома. Больше я никогда его не видел: он женился и уехал в ближнее зарубежье, а о том, что у него есть отец и сын, — забыл напрочь. Что ж, Бог ему судья… Старик был суров, строг, но, как теперь понимаю, справедлив. Я же деда не любил! Стоило прогулять уроки в школе, а он уже об этом знал. И, конечно же, наказывал. Не скрою, доставалось часто.

— Просачковал вчера? — строго спрашивал у меня. — Лупить не буду, я против этих методов. Отработаешь.

Если бы вы знали эти отработки! То соседской старухе бабе Дусе забор покрасить, то ей же воды наносить, то корову пасти. А потом, вечером, когда все пацаны в клуб идут, загон чистить. А это дело не из приятных! Но ослушаться нельзя, старый Григорий не позволит:
— Существуют правила, а их нужно выполнять. Я все сказал. Точка! — дедуля, как всегда, стоял на своем.

Когда мне было лет девятнадцать, приятели пригласили на море. Мама была в командировке — отпрашиваться не у кого. Так я наивно полагал. Выезжать планировал рано утром, а на рассвете в моей комнате нарисовался дед:
— Куда-то собрался? — тихо спросил он.

— Да. На море. С друзьями! — резко ответил я. — А что? Не пустишь, что ли?

— Угадал. Не пущу. Я все сказал. Точка!

— Слушай, я уже взрослый! И не тебе решать, ехать мне или нет! Так что отстань! — раскричался я на старика.

Схватил собранную сумку и только хотел направиться к двери, как ноги у меня буквально вросли в пол. Не мог и шагу ступить! А Григорий смотрел на меня немигающим взглядом.

— Теперь ты все понял? Будет так, как я сказал! Ясно?!

А на следующий день выяснилось, что рейсовый автобус, на котором я планировал ехать на вокзал, перевернулся: несколько человек погибло. Но тогда я еще не связывал эти два момента: запрет деда и аварию. Сейчас понимаю: он это предчувствовал и остановил меня.

Несколько лет назад старик умер. Честно говоря, хоть и стыдно, я не особо грустил: уж очень сложный был у него характер. Я давно женат, есть прекрасная дочурка Галочка, названная в честь мамы. Прошлой зимой мы с ней пошли кататься на санках с горки неподалеку от дома. На улице уже стемнело, а Галка все не хотела уходить. Признаться, я слишком поздно заметил, как дочка перешла на другую, более крутую, сторону горки. Девочка легла животом на санки и поехала вниз. И вдруг до меня дошло, что санки летят прямо на оживленную трассу! Издалека я видел, что дочка не могла остановиться, лежа на животе. Мне стало страшно! Я ринулся к ней, но расстояние слишком велико…

Вдруг санки неожиданно остановились сами по себе. Я подбежал к дочке:
— С тобой все нормально?

— Да, конечно. Папа, а где дедушка?

— Какой, дедушка? — я выпучил глаза от удивления, так как никого не видел около малышки.

— Ну… он вышел на дорогу… как-то помахал руками… и санки остановились… А еще что-то сказал, не помню что…

Я решил, что она просто фантазирует, а вечером Галя пришла к нам в комнату и сказала:
— Я вспомнила, что говорил мне тот дедуля: «Нельзя здесь кататься. Это правило…».

— «А правила нужно выполнять»? — переспросил я дочку и добавил: — «Я все сказал. Точка»? Он так тебе сказал?

— Да, так и сказал! А ты тоже слышал? Он такой хороший… Сразу видно, что очень добрый!

Я понял: это был Григорий, он спас мою дочку.

А потом задумался: а ведь благодаря деду я тоже остался жив. Именно он научил меня не бояться никакого труда: косить, пилить и рубить дрова, обрезать деревья, ухаживать за садом и огородом. Быть самим собой. Ничего в жизни не бояться. Спасибо тебе, дед!

Автор - Кирилл.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:57
Вчера, 20:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 509Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Дед ведун дочь призрак спасение история из жизни

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: stahlratte
Вчера, 21:31
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 156
Классный дед, и после смерти бережет
Зарегистрирован: 18.01.2013
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:56
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 223
Дед отличный! Хорошо, что автор оценил наконец - насколько) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Эмма Шульц
Вчера, 21:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 61
Прекрасная история о замечательном человеке. Жаль только, поздно порой приходит понимание того, ЧТО действительно надо ценить))+
Зарегистрирован: 13.04.2018
#4 написал: Сизенко Дарья
Вчера, 22:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 33
История растрогала до слёз.
Плюсую!
Зарегистрирован: 12.02.2018
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 110
Лучше поздно чем никогда, но лучше при жизни. Но мама автора надеюсь ценила деда при жизни, не часто сыновей выгоняют из дома в пользу невесток
Зарегистрирован: 22.05.2017
#6 написал: Mary3.11.
Вчера, 22:54
+2
Группа: Авторы
Репутация: (44|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 112
Замечательный дед! А правила надо выполнять! Только не всегда мы это понимаем. Плюс.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#7 написал: neststalin
Вчера, 23:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 49
дедушка очень мудрым и хорошим человеком был, еще и после смерти родным помогает. Плюсую.
Зарегистрирован: 18.06.2018
#8 написал: Шахерезада
Вчера, 23:37
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 591
Хорошим хоть и суровым человеком был этот дед, а вот сын его оказался гавнюком, надеюсь внук тоже хороший человек, оценил воспитание и заботу деда, хорошая стория! +++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#9 написал: умница
Сегодня, 00:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (443|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 322
Да, хороший был дед, учил внука правильным вещам.
Зарегистрирован: 29.12.2014
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.