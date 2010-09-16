Кулон в виде цветка фуксии

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:52

капитанская дочка Просмотров: 299 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 17:52 by

Городок моего детства во время Великой Отечественной войны был оккупирован фашистами. Хозяйничали они там недолго, почти две недели, но бед натворили немало.Ранним утром жители городка были разбужены криками "Ура!" и отборным русским матом - началось наступление.Из самого города фашистов выбили довольно быстро. Но на окраине города, на небольшой возвышенности, которую местные гордо величают Черной горой, был расположен старинный мужской монастырь. Вот в нем и засели захватчики. Пулеметчики и автоматчики поливали огнем из окон монастыря, не давая возможности наступления. Через несколько дней, когда монастырь был почти полностью разрушен, фашисты сдались. Полегло огромное количество людей.Во время моего безоблачного детства мы часто бегали играть на Черную гору. Развалины монастыря уже давно заросли травой и кустами бузины. Мы рассказывали друг другу "страшные" истории про призраков, живущих в развалинах и склепах. Мальчишки лазили в земляные проемы из красного кирпича, которые мы назвали склепами. Мы, девчонки, не рисковали повторять мальчишечьи подвиги и только заглядывали туда, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте.Среди наших находок было много гильз, находили ржавые каски, пуговицы, кресты. Большим счастьем для мальчишек было найти нож. А девочки с удовольствием искали в развороченных взрывами камнях "чертов палец", чтобы потом отшлифовать его и любоваться его магическим блеском на солнышке.Один раз ребята нашли глубокий провал и, хоть мы кричали им не ходить, пошли вглубь, освещая себе путь припасенными фонариками. Их не было очень долго. С довольными и загадочными лицами они вышли из провала, неся за собой сверток, сделанный из рубашки Игоря.Игорь был самым шустрым в нашей компании. Невысокого роста, худенький, с лицом, покрытым многочисленными конопушками, он выглядел моложе своих 12 лет. С криком "Оп-ля!" он развернул рубашку. Сначала мы увидели человеческий череп без нижней челюсти, а потом часы, ржавый пистолет и что-то еще маленькое и темное. "Бей фашиста!" - заорали ребята и с криками стали пинать череп, потом, несмотря на наши возгласы протеста и возмущения, вытащили его на поляну и стали изображать что-то типа страшного футбола. Череп, на удивление, оказался крепким и не разрушался при мальчишеских ударах. Игорек с важным видом подошел к черепу и стал тыкать в него найденным пистолетом: "Хенде Хох ! Хенде Хох!" Затем, забрав с собой находки вместе с черепом, Игорек ушел домой.Ребята рассказали, что нашли помещение, похожее на комнату, где были разбросаны остатки мебели, валялись кости, гильзы, пистолет и какая-то черная цепочка с кулоном. Игорь на правах старшего и первопроходца забрал все себе.На следующий день во дворе он подошел ко мне:- Хочешь, покажу, что нашел? - и протянул ладонь, на ней лежал кулон серебристого цвета в виде полураскрывшегося цветка, внутри которого нежно поблескивал фиолетовый камешек.- Он похож на цветок фуксии! У соседки весь подоконник в ней!- А цепочка вся запуталась. Я ее выкинул! Кулон к ключам привяжу! Я же не девчонка, чтобы такое носить на шее! Череп мать запретила дома оставлять - велела на кладбище отнести и там положить!Лето шло своим чередом. Мы также гуляли, играли, бегали на Черную гору, но больше ничего интересного не находили. Игорь стал молчаливее, задумчивее. В нем стало меньше задора. Он чаще смотрел наши игры, чем принимал в них участие. Когда ребята спрашивали его о настроении, говорил:- Все это глупости! Надо серьезными делами уже заниматься!Я думала, что парень взрослеет.В дождливый день к нам зашла мать Игоря:- Ивановна! Не знаю, что делать! Ночами ворочается, стонет! Спрашиваю - молчит! Как кулон этот принес проклятый, так как подменили малого! Был бы отец жив, то нашел бы общий язык с сыном!Не дослушав разговор, я побежала к лучшему другу Игоря, Сашке. Рассказала про то, что услышала, и мы вместе с Сашкой пошли к Игорю домой. Не сразу, но после наших долгих уговоров, Игорь рассказал, что его мучает:- Принес кулон домой, отмыл его, оттер - сияет, блестит. Такой он красивый, что я решил носить его всегда при себе, а ночью класть под подушку, а то сестры "заиграют". Лег спать и вижу сон. Красивый дом, как будто я там живу, рядом со мной мать и отец. Только они совсем другие. Но я чувствую, что они мои родные и очень меня любят, а я люблю их. Мне там так хорошо, что просыпаться не хочется. Утром все вспоминал чудной, но такой реальный сон. На следующую ночь я опять там был, и мне опять было очень уютно и хорошо. Этот сон повторялся несколько дней подряд, но в одну из ночей я оказался не в чудесном, теплом доме...Я был в плохо освещенном подвале, мне было очень страшно и холодно, Я пытался спрятаться от кого-то жуткого, того, кто ищет именно меня, но безуспешно. Он всегда настигает меня. Возникает сильная боль где-то в груди, я кричу от этой боли и просыпаюсь. И так уже много ночей. Я понимаю, что это как-то связано с кулоном, но расстаться с ним не могу. Он мне так нравится... Я его зову фуксией.Мы помолчали и попросили Игоря показать кулон еще раз. В руки он нам его не дал, но даже нам, детям, было видно, что украшение тонкой ювелирной работы. До сих пор помню - на тонком серебряном стебельке два крупных листочка, чуть ниже - еще несколько, и в середке камень, сейчас думаю, что аметист. Мы дружно посоветовали другу избавиться от своего талисмана.Игорь, по настоянию матери, отнес кулон,часы и пистолет в местный краеведческий музей. После расставания с кулоном сны его стали опять прежними, нормальными, мальчишескими. Только сам он все равно остался таким же серьезным и задумчивым, наверное, слишком глубоко прочувствовал чью-то смерть.Он прожил недолго. В четырнадцать лет после гриппа у него возникло серьезное осложнение на почки. Врачи ничего сделать не смогли. Помню его в гробу. Он стал как будто выше и взрослее, и куда-то исчезли его конопушки... Не думаю, что это связано с кулоном в виде цветка фуксии. Просто судьба...После похорон мы, друзья Игоря, вспомнили историю про кулон и дружно пошли в музей, чтобы взглянуть на когда-то любимую вещь Игоря. В музее нам сказали, что кулона у них нет и не было.

Ключевые слова: Кулон детство дети смерть друга авторская история

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