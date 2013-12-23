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Истории из жизни

Хозяин тайги

Мой дедушка, Мясников Захар Афанасьевич, был заядлым охотником. В свои 82 года он легко попадал белке в глаз, чтобы не попортить ее шкурку. Знал повадки всех зверей, места их обитания и по праву пользовался уважением своих односельчан. Охотились они обычно в урочище Алханай, богатом чистыми родниками, кедрачом, целебными травами и пушным зверьем.

Однажды ранним утром пошел дед с двумя своими товарищами-односельчанами на охоту. Дождя не было, хотя стояла весьма пасмурная погода. Товарищи обошли все потаенные места, но ни зверя, ни даже вездесущей белки не встретили.

День уже клонился к вечеру. Делать нечего, решили идти домой. Подустали порядком, сделав по лесным тропинкам большой круг. Вообще-то такого прежде никогда не бывало: чтобы за день в богатой забайкальской тайге не повстречалось ни одного зверя. Шли по лесной чаще. Стояла какая-то необыкновенная, даже чуть жутковатая тишина — ни ветерка, ни щебетанья птиц. Как будто все вымерло. И природа притихла, замерла. Наступали сумерки. Вдруг посреди этой тишины из лесного полумрака прямо на охотников вышел гуран — самец косули. Необычно крупный для своего вида, гуран спокойно двигался… прямо на охотников. Вот так добыча, сама пришла!

Прогремели сразу три выстрела, и гуран упал в высокую густую траву. Тушу нужно было разделать — снять шкуру, отделить требуху, освежевать, потом поровну разделить меж собой. И обязательный ритуал: с хлебом и солью съесть еще теплую печень. Это один из способов у настоящих охотников укрепить свое и без того хорошее зрение, тренированное от бесконечного прицеливания по мелкому зверю. Красавец-гуран лежал на боку. Шкуру аккуратно разрезали по центру. Брюшина мягко вывалилась на траву, окрасив ее кровью. Глаза гурана, не мигая, смотрели вдаль, и от этого было не по себе. Видно, в нем еще теплилась жизнь.

— Захар Афанасьевич, давай-ка я его в лоб жахну еще разочек, — проговорил один из охотников. — Чего он зенки вытаращил? Даже не по себе.

С этими словами охотник взял ружье, намереваясь добить животное, и вдруг… гуран, повернув голову, начал медленно подниматься на полусогнутые ноги. Вот он встал, выпрямился и… прыгнул в сторону леса. И сразу зашумел ветер, застонала тайга. Бывалые охотники кинулись бежать, побросав ружья. Опомнились только в деревне. Молча разошлись по домам и молча улеглись спать, не в силах что-то рассказать близким…

Утром собрались у Захара Афанасьевича и решили все вместе идти на то злополучное место. Ведь ружье для охотника — самая необходимая вещь. Ружье кормит семью, и вряд ли что найдется его дороже. Оно долгие годы сопровождает своего хозяина, и лишиться его — все равно что потерять кормильца и верного товарища. Шли молча, кучкой. С опаской подкрались к злополучной поляне. На месте, где лежал гуран, была примятая трава. Но на ней следов крови не осталось. Лежали ружья, ножи, котомки, хлеб с нетронутой солью. Молча собрали снаряжение, пошли в обратный путь.

— Захар Афанасьевич, что же это было? — прервал молчание один из охотников.

Дед остановился, неторопливо достал кисет, свернул цигарку из своей знаменитой доморощенной махорки и, закурив, просто произнес:
— Это был Хозяин тайги! Он в таком гураньем виде вчера обходил свое хозяйство. И слава богу, что для нас все кончилось благополучно!

Автор - Любовь Николаевна Глембо.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:52
Вчера, 20:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 388Комментарии: 13
+26

Ключевые слова: Охотники тайга дух история из жизни

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:26
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1204|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 334
Позвольте! И как же хозяин им простил всё это? Выстрел в лоб, разделка шкуры. (От ритуала поедания сырой печени чуть не стошнило, пардон).
Мне кажется, мокрое место остаться должно было от охотников. Ну они использовали всякие предварительные ритуалы, чтобы задобрить хозяина. Может это их и спасло…
А возможно, ничего этого и не было crazy
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: LudaM
Вчера, 23:49
+6
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 511
О, блин, хозяин показал кто есть кто. Почаще бы охотников так учить. Печень им надо. Свежую. Жесть.
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#3 написал: Ахма
Сегодня, 03:06
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 7
Комментариев: 327
Прочитала - и печени захотелось. Но жареной.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
#4 написал: Ju-Lia
Сегодня, 04:21
0
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Комментариев: 90
Вот это да... С разрезанной брюшиной побежал! worried
Зарегистрирован: 18.04.2016
#5 написал: DRUID
Сегодня, 08:01
+2
Онлайн
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Публикаций: 6
Комментариев: 453
У белки, которую в глаз убивают, то-же печень съедают?! Гастрономические извращенцы.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#6 написал: Joss
Сегодня, 08:14
+2
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Публикаций: 10
Комментариев: 727
Вот блин! Хозяина тайги, чуть не убили...
Или убили?

история жуткая.

стили написания - хороший. +
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#7 написал: Spivachka
Сегодня, 10:14
+5
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Репутация: (14|0)
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Комментариев: 87
Не думаю, что всё закончилось. Кажется мне, ещё будет расплата. Стрелять в хозяина леса - это вам не шутки
Зарегистрирован: 8.11.2017
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:48
0
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Репутация: (195|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 515
А ведь Хозяин тайги мог бы и потрепать хорошенько со злости охотников-то. И ведь не тронул их, убежал, даже следов не оставил! Удивительно, спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#9 написал: zlbkm
Сегодня, 12:00
+5
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Что это за охота, застрелить идущую к ним косулю, просто так она к людям не пойдет. Это же не тигр и не лев, который собирается напасть. Бедные, притомились, целый день по тайге бегая, убить хоть кого, чтобы день не пропал зря, да и дома есть, наверное, нечего и семеро по лавкам. Рассказ оставил неприятное впечатление, да еще с этими натуралистическими описаниями
Зарегистрирован: 28.10.2017
#10 написал: Pmariam
Сегодня, 12:47
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 1 873
не люблю рассказы с описанием убийств, даже если это называется и охотой. А здесь все так подробно да еще в красках.
б-ррр
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 16:04
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 3 071
Вспороли только шкуру, я так понимаю, убежал от них этот гуран, а эти позорники сбежали и ружья побросали (кстати зачем ружье то бросать?). Куда попали опять же? И зверя сгубили и мяса не добыли, охотники етить, ходить и искать не захотели видимо... Не оцениваю ибо половина из всего байка))) вот ветер и стоны присочинили поди эти натуралисты
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#12 написал: Snejnay
Сегодня, 16:21
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Репутация: (1542|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 444
Не понимаю охоту. Ладно в средневековье - охота добычей была. А сейчас желание убить при обилии мяса в магазинах для меня дико...
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#13 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:51
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Комментариев: 637
Спустя время, пришло понимание, что это хозяин тайги. Само пришло, никто не подсказывал. А может это и не хозяин был вовсе, а другое, неведомое...
Не задели жизненно важных органов при выстрелах, животное пришло в себя чуток, плюс шок и ушло в лес. Там погибло конечно, потом, но родилась история про хозяина тайги.
Возможно и так.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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