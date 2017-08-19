Призраки болот

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:10

Maxim 80 Просмотров: 1 194 Комментарии: 6 +15 Сегодня, 06:44 by

Решил опубликовать эту историю, поведанную мне одним дядей, имевшим в 90-е годы отношения с товарищами, занимавшимися промыслом в местах боевых действий ВОВ, так называемыми "Чёрными копателями". Дело было в районе небезызвестного "Мясного бора". Группа товарищей прочёсывала лесной массив в поисках оружия и других разного рода раритетов Второй Мировой, которые представляли из себя какую-либо ценность... Погода была пасмурная... И вдруг по земле пеленой потянулся туман -- да-да, как в тех самых "ужастиках"! Со слов очевидцев - у них начало нарастать чувство чьего-то присутствия... И вскоре послышался звук быстро приближающихся шагов - это бежали солдаты Советской армии - они шли в атаку с примкнутыми штыками, причём молча и не гремя железом... Вся группа с перепугу разбежалась кто куда... Один залетел в болото, которого по карте там быть не должно! В итоге, как выяснилось потом, эта полянка вместе с болотом оказались частью одного небольшого "кладбища", где лежали вперемешку и наши, и солдаты вермахта...

Ключевые слова: черные копатели туман болото Вторая Мировая

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