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Истории из жизни

Призраки болот

Решил опубликовать эту историю, поведанную мне одним дядей, имевшим в 90-е годы отношения с товарищами, занимавшимися промыслом в местах боевых действий ВОВ, так называемыми "Чёрными копателями". Дело было в районе небезызвестного "Мясного бора". Группа товарищей прочёсывала лесной массив в поисках оружия и других разного рода раритетов Второй Мировой, которые представляли из себя какую-либо ценность... Погода была пасмурная... И вдруг по земле пеленой потянулся туман -- да-да, как в тех самых "ужастиках"! Со слов очевидцев - у них начало нарастать чувство чьего-то присутствия... И вскоре послышался звук быстро приближающихся шагов - это бежали солдаты Советской армии - они шли в атаку с примкнутыми штыками, причём молча и не гремя железом... Вся группа с перепугу разбежалась кто куда... Один залетел в болото, которого по карте там быть не должно! В итоге, как выяснилось потом, эта полянка вместе с болотом оказались частью одного небольшого "кладбища", где лежали вперемешку и наши, и солдаты вермахта...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:10
Сегодня, 06:44 by Maxim 80Просмотров: 1 194Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: черные копатели туман болото Вторая Мировая

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:53
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 78
Комментариев: 635
Ну про туман понятно. А вот солдаты тоже были или это только предположение,что бежали солдаты советской армии? cs
Зарегистрирован: 19.08.2017
   
#2 написал: Доктор Ник
Сегодня, 10:17
0
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Репутация: (104|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 193
Туман....,от куда не возьмись солдаты,бегущие в атаку.....-прям как в популярных фильмах "Туман"или "Мы из Будущего"...
Зарегистрирован: 10.07.2017
#3 написал: Nnastec
Сегодня, 14:43
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 49
обожаю истории про призраков ВОВ. плюс
Зарегистрирован: 1.02.2017
#4 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 17:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 128
Коротковатая история, но занятная. Поэтому плюс. Люблю призраков.
Было бы интересно посмотреть на бегущих солдат.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#5 написал: Настасья. с
Сегодня, 18:16
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 5
мне очень понравилось плюсик вам wink
Зарегистрирован: 9.10.2017
#6 написал: Doominski.avi
Сегодня, 23:01
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 50
Неплохо, поставлю плюс.
Зарегистрирован: 25.12.2014
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