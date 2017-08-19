Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Предчувствие беды

Мой отец был заядлым грибником, и компания у него подобралась соответствующая – все друзья детства. Ходили всегда в давно знакомые и облюбованные места все вместе, но в тот день отец почему-то встал очень рано и отправился в лес сам (позже он никак не мог объяснить такое желание, говорил, что будто какая-то сила его толкала).

Ехать к лесу нужно было несколько остановок электричкой. Выйдя из вагона, он, к своему удивлению, повернул совсем в другую сторону, чем нужно было. Тропинка вела к болоту, о чем папа, выросший в этих местах, отлично знал. Он и сам не мог объяснить, почему его так тянет в ту сторону.

Вопреки логике, грибы попадались и здесь, хотя места никогда не были грибными. Он набрал совсем немного, быстро устал и решил отдохнуть. Только стал есть взятый из дому бутерброд, как увидел вдалеке трех своих друзей, с которыми ходил по грибы.
Отец почувствовал себя виноватым, что отправился без них и решил спрятаться, чтобы его не увидели. Все трое прошли мимо, не заметив его, но вдруг на него накатил леденящий душу ужас, папе стало плохо и отпустило лишь, когда друзья скрылись за кустарником.

Страх прошел, и папа повернул к электричке, раздосадованный таким неудачным днем. Дома он узнал, что за ним заезжали друзья на машине, чтобы вместе ехать в лес, были удивлены и огорчены, что он ушел без них. Он и сам не мог объяснить, почему поехал один, и, не став даже ужинать, отправился спать.

Утром он узнал, что друзья по дороге в лес разбились на машине. После похорон отец еще долго приходил в себя, чувствовал свою вину, что его не было рядом, что обидел их перед смертью. Может, это предчувствие опасности подняло его так рано и толкало поехать в лес на электричке?
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:21
Сегодня, 00:21 by HelldogПросмотров: 38Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Отец друзья предчувствие страх смерть

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:27
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1619|0)
Публикаций: 691
Комментариев: 6 799
Ну прям неведомая сила в лес утащила от беды. Мистично. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.