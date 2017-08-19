Предчувствие беды

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:21

Helldog Просмотров: 38 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:21 by

Мой отец был заядлым грибником, и компания у него подобралась соответствующая – все друзья детства. Ходили всегда в давно знакомые и облюбованные места все вместе, но в тот день отец почему-то встал очень рано и отправился в лес сам (позже он никак не мог объяснить такое желание, говорил, что будто какая-то сила его толкала).Ехать к лесу нужно было несколько остановок электричкой. Выйдя из вагона, он, к своему удивлению, повернул совсем в другую сторону, чем нужно было. Тропинка вела к болоту, о чем папа, выросший в этих местах, отлично знал. Он и сам не мог объяснить, почему его так тянет в ту сторону.Вопреки логике, грибы попадались и здесь, хотя места никогда не были грибными. Он набрал совсем немного, быстро устал и решил отдохнуть. Только стал есть взятый из дому бутерброд, как увидел вдалеке трех своих друзей, с которыми ходил по грибы.Отец почувствовал себя виноватым, что отправился без них и решил спрятаться, чтобы его не увидели. Все трое прошли мимо, не заметив его, но вдруг на него накатил леденящий душу ужас, папе стало плохо и отпустило лишь, когда друзья скрылись за кустарником.Страх прошел, и папа повернул к электричке, раздосадованный таким неудачным днем. Дома он узнал, что за ним заезжали друзья на машине, чтобы вместе ехать в лес, были удивлены и огорчены, что он ушел без них. Он и сам не мог объяснить, почему поехал один, и, не став даже ужинать, отправился спать.Утром он узнал, что друзья по дороге в лес разбились на машине. После похорон отец еще долго приходил в себя, чувствовал свою вину, что его не было рядом, что обидел их перед смертью. Может, это предчувствие опасности подняло его так рано и толкало поехать в лес на электричке?

Ключевые слова: Отец друзья предчувствие страх смерть

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