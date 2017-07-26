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Творческие истории / Несерьезные истории

О вкусной и здоровой литературе

Ымббух поправил кольцо в носу и палочкой пошурудил угли костра.
— Эй, Умгуг, а ты кого предпочитаешь - писателей или писательниц?

Умгуг в раздумьях почесал волосатую грудь.

— Писателей, пожалуй. Мяса много, кости крепкие - можно наконечник выточить. Опять же, печень большая… Только ноют ужасно. Пока приготовишь - хоть уши затыкай.

— А я писательниц, - подал голос Жумгум с другой стороны костра, - мягконькие, сладкие, вкусные. И романы толстые, на костер хорошо идут.

— Дураки вы, - сплюнул в костер старый дедушка Бучугай, - писатель в первую очередь должен быть талантливым. Чтобы книгу с ним до еды обсудить хотелось, а после еды - перечитать. Чтобы после прочтения хотелось заплакать и засмеяться одновременно. Тогда и сам автор вкусный будет. И его пол роли не играет. А от ваших графоманов - одно несварение и вздутие.

Людоеды хором вздохнули, мечтательно причмокивая. Дедушка старенький, дедушка не раз ловил такого редкого зверя. А им, увы, пока везло слишком редко.




Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 07:54 by ЛетягаПросмотров: 66Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Людоеды писатели графоманы рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 160
[/quote]Дедушка старенький, дедушка не раз ловил такого редкого зверя[quote]

Это точно. Сейчас очень мало тех, кого охота почитать, а про перечитать и речи нет.
Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:38
0
Группа: Журналисты
Репутация: (41|0)
Публикаций: 86
Комментариев: 690
.... писатель в первую очередь должен быть талантливым. Чтобы книгу с ним до еды обсудить хотелось, а после еды - перечитать. - золотые слова! Дедушка Бугучай знает толк в писателях. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
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