О вкусной и здоровой литературе

О вкусной и здоровой литературеЫмббух поправил кольцо в носу и палочкой пошурудил угли костра.
— Эй, Умгуг, а ты кого предпочитаешь - писателей или писательниц?
Умгуг в раздумьях почесал волосатую грудь.
— Писателей, пожалуй. Мяса много, кости крепкие - можно наконечник выточить. Опять же, печень большая… Только ноют ужасно. Пока приготовишь - хоть уши затыкай.
— А я писательниц, - подал голос Жумгум с другой стороны костра, - мягконькие, сладкие, вкусные. И романы толстые, на костер хорошо идут.
— Дураки вы, - сплюнул в костер старый дедушка Бучугай, - писатель в первую очередь должен быть талантливым. Чтобы книгу с ним до еды обсудить хотелось, а после еды - перечитать. Чтобы после прочтения хотелось заплакать и засмеяться одновременно. Тогда и сам автор вкусный будет. И его пол роли не играет. А от ваших графоманов - одно несварение и вздутие.
Людоеды хором вздохнули, мечтательно причмокивая. Дедушка старенький, дедушка не раз ловил такого редкого зверя. А им, увы, пока везло слишком редко.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 07:54 by ЛетягаПросмотров: 66Комментарии: 2
Ключевые слова: Людоеды писатели графоманы рассказявка