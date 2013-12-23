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Истории из жизни

Вода

Однажды я сидел на берегу залива в кафе, до воды был не малых размеров песчаный берег, из которого кое-где выглядывали большие камни и плавно уходили в воду. Это было похоже на каменную дорогу, отчего у меня сложилось впечатление, что это древнее искусственное сооружение. За кафе находились жилые частные дома и дачи, а повсюду в большом количестве хаотично росли деревья и кустарники. Все было зелено, росло дико, само по себе. Потом была дорога, а за дорогой - опять деревушка, плавно переходящая в лес.

Погода была нежаркой, небо было застлано облаками, дул легкий ветер, и при этом было тепло. Мое внимание привлек человек, довольно быстро и уверено идущий к воде. Его шаг был настолько уверен, что этим привлек внимание, а дальнейшие события привлекли внимание всех, у кого он был в поле зрения. Он так же уверенно, не сбавляя темпа, вошел в воду и шел до тех пор, пока не скрылся из виду. Все мы наблюдали за этим событием молча, все были в недоумении, и никто не обронил ни слова, только через некоторое время, когда незнакомец не всплывал, все забеспокоились и пошли к воде смотреть. Один из зевак решил спасти бедолагу, но сколько бы он ни нырял, все было бесполезно. Дальнейшие поиски спасателей не привели к результату, словно и не было никого.

Дня через три интересную историю мне поведал сосед, пришедший ко мне в гости на дачу. Эта история произошла с его знакомым, а в последствии и с ним самим. Тот парень, что утонул, был браконьером, до трагического события он пришел к нему и рассказал, что с ним случилось ночью.

«Вчера приехал я на точку где-то в четыре утра. Разгрузился. В общем, поплыл на место, тяну сеть, а она не идет, думаю, что не так, зацепилась за что… Место глубокое, сколько раз здесь ставил - все нормально было, а тут не вытянуть. Вдруг резко как дернет и потащило, чуть не упал, вцепился в лодку, а оно все тащит, очень испугался. И ветер подул, а потом резко стих, сеть ослабла, никто не тянет, все стихло. И тут резкий страх меня пробрал, кажется, что на меня кто-то смотрит, все тело мурашками пошло. Лодку мою прибило к зарослям на берегу. Стал впопыхах вытаскивать сеть, ее ничего не держало. Когда вытаскивал, за ветки зацепил, порвал, рыбы в ней не было, лодку кое-как на берег вытащил, страх еще сильней стал, бросил ее и побежал к машине. А этой ночью странный сон приснился. Снится, что не могу двигаться, пытаюсь, но не получается, потом начинаю задыхаться и тут понимаю, что меня поймали, и я рыба. А этим утром страх, как ночью и к воде тянет, сил нет. Помоги лодку забрать, я ее там оставил, а одному идти не по себе».

«Мы пошли за лодкой, а лодка вся изодрана, порвана, будто бы медведь ее растерзал, по берегу резина раскидана, мотор поломан. Когда мы вернулись, с того момента я его больше не видел, вот недавно мне сказали, что он утонул. Не знаю, что это, но как по мне, все это очень странно. Здесь не один он браконьерил, да и раньше ничего такого не было, а ему не повезло. Как будто забрал его кто».

Автор: Nikolay.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20 by HelldogПросмотров: 630Комментарии: 3
+10

Ключевые слова: Браконьер утопленник лодка сон

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Добраконьерился... +++
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