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Истории из жизни

Большие родители

Большие родители

Уж не знаю, какому безумному проектировщику вздумалось заложить жилую четырехэтажку в 30 метрах от кладбища, и, более того, разместить на первом этаже детский сад, который мне «посчастливилось» посещать в самом начале 70-х годов прошлого века.
С противоположной кладбищу стороны, где находилась детская площадка, буквально в 10 метрах проходил Московский тракт, «оздоравливая» гуляющих детей автомобильными выхлопами с тетраэтилом свинца (ТЭС) – крайне токсичной присадкой к топливу, ныне запрещенной почти во всем мире.
С третьей стороны находились тюрьма (СИЗО и колония), госпиталь и единственная в то время действующая в городе церковь. С четвертой располагались несколько двухэтажных промышленных зданий. Последние, пожалуй, радовали больше всего – по пути в садик мне дозволялось заглянуть в их окна – внутри бодро работали огромные зеленые станки. Другим «развлечением» и стимулом идти утром в детский сад была возможность посмотреть на колонну «бармалейских машин», как их называла мама. Это были крытые грузовики, которые возили заключенных из тюрьмы на стройки и обратно, - труд з/к тогда активно использовали. Но относительная интересная дорога быстро заканчивалась, и, зайдя в двери дошкольного учреждения, меня почти всегда охватывали паника и отчаяние.

Не стану делать секрета – сей чудесный детсад находился в Свердловске, ныне Екатеринбурге, по ул. Репина, 14 – можно посмотреть на картах. Сейчас там другие организации, и детей, по счастью, нет, но все окружение осталось прежним.
Видимо, столь негативная энергетика окружающей местности определяла и поведение части персонала. Складывалось ощущение, что некоторые воспитатели во время, свободное от посевов «разумного, доброго и вечного» подрабатывали в расположенной рядом тюрьме надсмотрщиками и экзекуторами.
Например, преступлением было что-то не доесть в обед. Это строго каралось. А, поскольку, вместо нормального мяса зачастую нам давали резиноподобную субстанцию, которую прожевать не смог бы даже тираннозавр, приходилось ложиться на тихий час с набитым ртом. За тем, чтобы никто ничего не выплевывал, тоже следили. Втихую избавиться от содержимого рта проще всего было на прогулке после тихого часа. А во время дневного сна категорически запрещалось лежать с открытыми глазами и уж тем паче - шептаться с другими детьми.

И, конечно, в один прекрасный день я был застукан «сразу по трем статьям» - лежал с набитым ртом, лежал с открытыми глазами и шептался с соседом Костей. Был поднят и вызван на разбор «тройки» обедающих воспитателей. Мне пригрозили «самым страшным» наказанием – стоянием в трусах в углу. Это было ужасно, поскольку «позорный» угол просматривался из комнаты, где спали девочки, и твой позор автоматически удваивался.
Я разревелся и сказал, что просто не могу прожевать такой жесткий кусок.
«А ты побейся головой об стену, может, получится», - «пошутила» одна из воспитательниц.
Я же, в силу 4-5 летнего возраста, сарказма не оценил и, полагая, что мне заменили «вышку» на более гуманное наказание, радостно стукнулся головой в стену. Это привело «тройку» в восторг, и они, смеясь, посоветовали: «Бейся сильнее, а то ничего не получится!».

Но самое тяжелое для меня событие произошло позже. В садике была традиция – на день рождения именинник приносил кулек конфет, раздавал по одной детишкам из своей группы, и несколько конфет отдавалось воспитателям.
В один из таких дней разразился скандал – пропали «воспитательские» конфеты. Сначала говорили, что их стащила одна девочка – Люда Я..на, но потом кто-то (возможно, настоящий вор) умело перевел стрелки на меня. Я, конечно, доказывал, что ничего не брал, но ребенок, добровольно бьющийся головой о стену, видимо, казался весьма удачным кандидатом на роль козла отпущения. Меня отозвала в сторону одна из воспитательниц и посоветовала признаться. Иначе «придет милиция с собакой, и собака будет кусать тебя и твоих товарищей, и ты все равно признаешься». Мне тогда показалось – да фиг с ним, признаюсь, зато собака не придет и детей не будет кусать. И сознался в том, чего никогда не делал…

Вечером я попытался разъяснить своим родителям и деду эту ситуацию – но и они не поверили. Вот это было уже страшно. На следующий день в детском саду дети сторонились меня, воспитатели взирали на «вора» с презрением. Было невыносимо больно от чудовищной несправедливости.
Вечером всех вывели на прогулку, с которой нас забирали домой родители. Большинство ребят уже разобрали – лишь несколько моих одногруппников копошились на площадке, воспитательница сидела на веранде, флегматично взирая на подопечных. Я в одиночестве стоял у калитки, высматривал родителей и тихонько ревел от обиды. Еще больше хотелось узнать, кто же на самом деле спер эти чертовы конфеты.
И тут из-за угла, со стороны двора, за которым было кладбище, вышли какие-то странные люди: двое высоких бородатых мужчин и женщина с очень короткой стрижкой. Один мужчина был с серебристыми (видимо, седыми) волосами и бородой, второй – с черными. Хорошо запомнил, что шевелюры у мужчин были весьма объемными и лохматыми. Одеты они были как-то необычно. Помню, что это были очень широкие светлые брюки и какие-то странные длинные пиджаки. А на рукавах я заметил синюю кайму, вроде бы даже с орнаментом. Эти люди мне казались нереально высокими. Ростом с кирпичные столбы калитки. Поэтому их лиц (и что там у них с одеждой было выше пояса) рассмотреть не удалось. В голове почему-то родилось объяснение, что это – «специальные врачи».
«Серебристый» спросил что-то вроде – не надоело ли мне плакать. Причем это был низкий, довольно приятный, и я абсолютно уверен, человеческий голос. Внезапно мне показалось, что надо все рассказать этим взрослым – не упустить последний шанс восстановить справедливость. Но только я начал описывать события, как «серебристый» прервал – дескать, мы знаем, ты не вор.

Дальше диалог приведу очень приблизительно, по изрядно стершейся за десятилетия памяти.
- Конфеты украла Люда Я..на? - спросил я.
- Нет. Дети не брали. Взял взрослый.
- А откуда вы знаете?
- Мы - РОДИТЕЛИ.
- Как мама и папа?
- Нет, мы - БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ. Для всех. Мы – ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ.
Этот ответ меня озадачил. По имеющимся детским книжкам и мультикам я знал, что первобытные люди – это полуголые дикари в шкурах, которые орут дурными голосами, кидаются копьями в мамонтов, живут в пещерах и глодают кости.
Казалось бы, собеседники уловили смущение и даже, как мне показалось, улыбнулись. На сей раз отвечала женщина.
- Мы ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ, которые ПРИШЛИ РАНЬШЕ или которые БЫЛИ ВСЕГДА (как именно точно было сказано, уже не вспомню).
Смешно, но моему детскому разуму тогда это объяснение показалось вполне разумным и понятным. И еще я был счастлив, что хотя бы БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ уверены в моей невиновности. Может быть, испытав это огромное облегчение, я забыл даже спросить, кто из взрослых своровал конфеты – да это было уже и не очень важно.
- А где вы живете? – поинтересовался я.
- РЯДОМ.
После этого Большие родители как ни в чем не бывало развернулись и ушли в сторону двора. Не вознеслись, не растворились в воздухе, а просто ушли, в очередной раз поразив меня высоченным ростом и шириной штанов. Я победно огляделся вокруг, надеясь, что дети и воспитательница все слышали, и теперь я уж точно буду оправдан. Но… дети также копошились возле качелей, а мадам столь же безучастно созерцала территорию с веранды.

Через пару минут за мной пришел отец, которому я страшно хотел рассказать про странных людей. Но потом вдруг передумал и промолчал (или меня «промолчали»).
В этот вечер и на следующий день, что интересно, все общались со мной как обычно, никто потом ни разу не упомянул о моем «ужасном преступлении», а через пару-тройку дней забыл и я сам.

Несколько раз БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ всплывали в памяти, когда я уже был взрослым. Единственное околоразумное объяснение, которое приходило мне в голову, – отец в день кражи конфет все-таки не поверил в мою вину. Он был искусствоведом, хорошо известным в театральной среде, и теоретически мог подговорить знакомых артистов разыграть небольшой спектакль. Но эта версия никак не объясняет, что ни дети, ни воспитатель, находившиеся в нескольких метрах, никак не отреагировали на мой оживленный диалог с тремя странными двухметровыми РОДИТЕЛЯМИ. Да и некоторые события дальнейшей жизни подтвердили, что ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ были совсем не артистами.

P. S. Спасибо Интернет-ресурсам, которые редко обновляют контент. Благодаря им я нашел фото места событий в почти неизменном виде. Белые кирпичные столбы той самой калитки, у которой я общался с БОЛЬШИМИ РОДИТЕЛЯМИ. Еще в 2012 году здание выглядело почти также, как в начале 70-х. Ближайшее высокое крыльцо и было входом в детский сад. Ныне столбы снесены, ограда заменена на ажурную стальную, вместо детской площадки – парковка. Дом ныне покрашен в позитивный желтый цвет и смотрится куда веселее, а в помещении бывшего детсада разместились коммерческие компании.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:56
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 21:56 by M717Просмотров: 488Комментарии: 19
+13

Ключевые слова: Детсад кладбище тюрьма церковь дети несправедливость обида авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 21:58
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3247|0)
Публикаций: 342
Комментариев: 1 911
они, смеясь, посоветовали: «Бейся сильнее, а то ничего не получится!».
- у меня все внутри перевернулось, и мне очень захотелось этих воспитательниц расшибить об стенку, чеб сыпалась штукатурка, но, по-моему, по прошествии большого количества времени, они уже давно наказаны.

Интересно, что же это за "родители". Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Balzac
Вчера, 22:13
+3
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Публикаций: 9
Комментариев: 83
Ну садик, тюрьма какая то anguished
А про родителей правда интересно и почему они решили показаться именно Вам, тоже)
+
Зарегистрирован: 22.05.2016
#3 написал: Летяга
Вчера, 22:25
+3
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Репутация: (9290|-3)
Публикаций: 369
Комментариев: 6 792
Детские дошкольные учреждения - это отдельный треш, вполне ужасный и без мистики.
А вот БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ - это интересно. Этакий архетип правильных родителей. Дать поддержку в трудную минуту, не сопли подтереть, а дать понять в нужный момент, что ты был прав - что может быть ценнее?
Если эти люди - первобытные, то что же мы так оскотинились?
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Lynx
Вчера, 22:34
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3247|0)
Публикаций: 342
Комментариев: 1 911
Цитата: Летяга
Детские дошкольные учреждения - это отдельный треш, вполне ужасный и без мистики.
А вот БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ - это интересно. Этакий архетип правильных родителей. Дать поддержку в трудную минуту, не сопли подтереть, а дать понять в нужный момент, что ты был прав - что может быть ценнее?
Если эти люди - первобытные, то что же мы так оскотинились?
+++


Обмельчали в прямом и переносном смысле...
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#5 написал: M717
Вчера, 22:39
+3
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Репутация: (117|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 750
Цитата: Летяга
Если эти люди - первобытные, то что же мы так оскотинились?

Цитата: Lynx
Обмельчали в прямом и переносном смысле...

Может, весь наш мир - это жестокий, пошедший вразнос детсад, а Родители - они же (корректоры, смотрители, Ангелы хранители) за нами наблюдают и имеют право вмешиваться только в исключительных случаях...
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#6 написал: Летяга
Вчера, 22:51
+2
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Публикаций: 369
Комментариев: 6 792
Цитата: M717
Может, весь наш мир - это жестокий, пошедший вразнос детсад,

Это виварий, а не детсад. Тот, кто всё это придумал и воплотил - натуральный садист. И не только в людях дело. Я совсем недавно офигела, узнав, что у сурикатов, этих милейших няшек, каждая пятая смерть вызвана внутрисемейными разборками. Органическая жизнь на нашей планете - крайне агрессивная и злобная штука.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#7 написал: LudaM
Вчера, 23:20
+1
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Репутация: (51|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 403
Смутило немного: 1) шептался с набитым ртом, 2) спать с набитым ртом ( никто не подавился?) 3) в 4 года девочки спали отдельно от мальчиков? Мы в один туалет ходили , дырки в полу только разные: у стенки мальчики, перегородка, потом девочки ))) Возможно, что у нас вобще не сад а засада была)) Доедать и нас заставляли

А вот про Родителей интересно.
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#8 написал: Кагэро
Вчера, 23:24
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 23
Стояние в углу в одних трусах, "побейся об стенку"...
Не детский сад, а детский ад.
Зарегистрирован: 1.07.2015
#9 написал: Космонасть
Вчера, 23:24
+1
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Репутация: (275|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 622
Цитата: Летяга
Цитата: M717
Может, весь наш мир - это жестокий, пошедший вразнос детсад,

Это виварий, а не детсад. Тот, кто всё это придумал и воплотил - натуральный садист. И не только в людях дело. Я совсем недавно офигела, узнав, что у сурикатов, этих милейших няшек, каждая пятая смерть вызвана внутрисемейными разборками. Органическая жизнь на нашей планете - крайне агрессивная и злобная штука.

Да что сурикаты) Я недавно о дельфинах столько нового и неприятного узнала, перехотелось ехать в дельфинарий
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#10 написал: M717
Вчера, 23:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 750
Цитата: LudaM
шептался с набитым ртом

Если спрятать непрожеванный кусочек мяса за щеку, шептаться вполне реально (уж простите за натурализм)
Цитата: LudaM
в 4 года девочки спали отдельно от мальчиков?

Да, отдельно. Это абсолютно точно. Может и по 5 лет нам тогда было, не помню уже.
Цитата: LudaM
спать с набитым ртом ( никто не подавился?)

Не могу сказать за других детей, может, они как-то более ловко "сбрасывали" непрожеванное или у них челюсти помощнее были, но вот это воспоминание еды за щекой лично у меня очень реалистичное.
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#11 написал: FataMorgana
Вчера, 23:38
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (30|-1)
Публикаций: 114
Комментариев: 2 612
Цитата: M717
Может, весь наш мир - это жестокий, пошедший вразнос детсад, а Родители - они же (корректоры, смотрители, Ангелы хранители) за нами наблюдают и имеют право вмешиваться только в исключительных случаях...

Даже если эти Родители вмешиваются только в некоторых случаях, то кому все это нужно?..
А "воспитателей" таких гнать надо метлой под задницу. Такое чувство было, что они даже не соображают, что говорят.
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#12 написал: Asheera
Вчера, 23:39
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (123|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 347
Меня воспитательница в детском саду чуть не угробила. Она заставила меня зимой в лютый мороз сидеть час на лавке, не двигаясь, я страшно заболела и чуть не умерла. Ничего этой стерве не было, мама не смогла ничего доказать.
Таких случаев около дюжины было, к счастью, Бог хранил детей, никого ведьма умертвить не смогла.
Я своих детей в садик не отдам, плевать на запоздалую социализацию, в кружки походят.

Большие родители- может, это наставники из духовного мира? О которых Майкл Ньютон писал, к примеру. Которые воплощались на Земле в доисторическую эпоху, и за множество жизней достигли этого уровня. Момент для психики ребенка был переломный, мог повлиять на всю жизнь, вот и прибыла поддержка вовремя, за простым диалогом могла скрываться работа на сверхсознательном уровне.
Ну это предположение blush
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#13 написал: M717
Вчера, 23:44
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 750
Цитата: Asheera
Меня воспитательница в детском саду чуть не угробила. Она заставила меня зимой в лютый мороз сидеть час на лавке, не двигаясь, я страшно заболела и чуть не умерла. Ничего этой стерве не было, мама не смогла ничего доказать.
Таких случаев около дюжины было, к счастью, Бог хранил детей, никого ведьма умертвить не смогла.

Жуть какая. Сочувствую. Мой случай в сравнении с вашим неожиданно оказался почти санаторием....
Цитата: Asheera
Большие родители- может, это наставники из духовного мира? О которых Майкл Ньютон писал, к примеру. Которые воплощались на Земле в доисторическую эпоху, и за множество жизней достигли этого уровня. Момент для психики ребенка был переломный, мог повлиять на всю жизнь, вот и прибыла поддержка вовремя, за простым диалогом могла скрываться работа на сверхсознательном уровне.
Ну это предположение

Кстати, вот эта версия мне тоже очень импонирует
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#14 написал: conjure one
Вчера, 23:44
+2
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Комментариев: 1 905
Нормальный советский детский сад. Я сам в такой ходил и тоже в 70-х годах. Но, несмотря на то, что он был расположен в довольно неплохом месте, порядки были временами всё равно садистскими. Спасибо за ностальгию, напомнили))) Ну а Большие Первобытные родители - сплошная мистика. Вполне очевидно, что они вмешались в историю и скорректировали ситуацию - посчитали, что для вас это было очень важно. +++.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#15 написал: Tigger power
Вчера, 23:45
+3
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Комментариев: 2 276
А мы в д/с спали все вместе в одной комнате, но воспитатели у нас были просто чудо. Помню собирали как-то все вместе одуванчики и воспитательница наша самая любимая сварила из них варенье и нас всех угощала. Это, чтобы немного развеять чувство от прочтения)
Наверное кто-то все же присматривает за нами и поддерживает вот в такие, тяжелые от безысходности минуты. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#16 написал: sti101
Вчера, 23:54
+3
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Комментариев: 1
Такой вариант возможен. Есть некий вечный мир Совершенных людей. А в этом мире на планете Земля люди проходят некое испытание. Типа что что-то игры-страшилки, если применять мягкий вариант аналогии.( так подумаешь иногда, сколько жести и бреда в этом мире творится) И иногда посланники Настоящего мира проявляются здесь для каких-то целей. Вот в вышеописанном случае помогли автору. Просто свершили чудо. И это радует.
И я надеюсь, мы тоже станем такими людьми, не на этом, так на том свете, потому что мы и были и есть они, только не какое-то время забыли про это.
Зарегистрирован: 28.02.2018
#17 написал: Asheera
Вчера, 23:59
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (123|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 347
Цитата: Tigger power
А мы в д/с спали все вместе в одной комнате, но воспитатели у нас были просто чудо. Помню собирали как-то все вместе одуванчики и воспитательница наша самая любимая сварила из них варенье и нас всех угощала.

Чудо какое, и правда :)
Я прошлым летом вино из одуванчиков сделала (Рея Бредбери начитавшись), на вкус не очень вышло sweat_smile ,но от зимней простуды самое то blush
Этим летом сварю варенье из одуванчиков!!! sun
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#18 написал: Tigger power
Сегодня, 00:02
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1184|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 276
Цитата: Asheera
Этим летом сварю варенье из одуванчиков!!!

Да, оно было золотистого цвета и просто сладкое, но у нас это вызвало бурю эмоций!) Чудеса на самом деле просты.
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#19 написал: Ernesta
Сегодня, 00:23
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1405|-2)
Публикаций: 102
Комментариев: 953
Сплошной негатив, а не детские воспоминания. Обычно со временем плохое из памяти стирается и остаётся только хорошее. Думаю у всех здесь присутствующих были злые и добрые воспитатели в детсаду, то же можно сказать и об учителях. И у меня была злая воспитательница, которая издевалась над детьми, но годы проведённые в садике были и остаются для меня самыми счастливыми. Ведь детсад не состоит только из воспитателей и нянечек, это ещё друзья и подруги, с которыми вечером трудно расстаться и скорее начинаешь ждать следующее утро, чтобы быстрее встретиться вновь.
А еда, ну что ж, есть такие дети, равно как и взрослые, которым сложно угодить, а дети многие вообще плохо едят. Но спать с набитым ртом, тут не верю, извините. Еслиб все дети так спали, то кто-нибудь во сне точно б задохнулся. Знаю такой случай, когда девочка с жвачкой уснула и больше не проснулась. Воспитателя не успели посадить, папа той девочки её сильно избил, а воспитатель после повесилась.
С воровством плохо получилось, себя оговорили и мучились потом. Вот и явились к вам как-то успокоить, чтоб не вырос озлобленный и обиженный на весь мир дяденька.
Я знаю только одних первобытных "людей" - риптилоидов. Даже в древних писаниях сказано, что первыми на Земле жили они, а потом появились люди и рептилоиды ушли под землю, но они по прежнему среди нас, только тщательно под людей маскируются.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
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