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Истории из жизни / Сны

Асмик

Асмик - это имя девочки, я же просто называла её Ася. Ей так больше нравилось.
На армянском языке Асмик - это жасмин. Вот такой она и была: маленькой и хрупкой блондинкой с голубыми глазами. Коротко остриженные волосы - не стрижка, а так, словно под горшок. Ситцевый халатик на пуговицах. Именно такой я её и запомнила.
Ася была глухонемой.

Познакомились мы с ней в пионерском лагере в 1991 году, мне было четырнадцать лет, а ей - шестнадцать. Я приехала на 2 сезона работать на кухню, мыть посуду. А Ася приехала отдыхать вместе с другими детьми из детского дома - интерната для слабовидящих и слабослышащих. Если у некоторых счастливчиков имелись номинальные родители, то у Аси не было никого, от неё отказались сразу после рождения.

Надо сказать, что эти дети были несколько дикими, но дружными и за своих бились все вместе смертным боем. Посторонних не подпускали, теперь я понимаю, что это была своего рода такая защита.
С Асмик я сдружилась случайно.

Недалеко от столовой находился дом для работников лагеря. Крытая общая веранда и в ряд шесть комнат. Уж не знаю почему, но в дальнюю комнату поселили несколько девочек из детского дома, среди них была и Ася.

Однажды, во время работы, я решила забежать к себе что-то взять. Было тихо и пусто - кто на работе, кто ещё где. И вот, когда я копалась в своих вещах, услышала какие-то странные звуки. Сначала я испугалась, так как была уверенна, что никого нет в здании, но, помедлив секунду, ринулась туда, откуда шёл звук.
То, что я увидела, привело меня в шок. На полу лежала Ася, билась в конвульсиях и издавала ужасные звуки. Не знаю как, но я поняла, что это приступ эпилепсии. Села на неё сверху пытаясь удержать. Тут я увидела, что язык начал заворачиваться... Я еле дотянулась до края стола, схватила ложку и заложила её так, чтоб язык не завернулся окончательно. Всё это время я, как оказалась, истошно орала. Сбежалось пол-лагеря...
После этого мы с Асей очень сдружились, я даже немного выучила язык глухонемых, чтобы нам можно было разговаривать.

На следующий год я опять поехала в лагерь, но детдомовских на этот раз увезли в другое место отдыхать, правда, недалеко от нас.
Асю тогда я видела последний раз, она выпросила у воспитателей, чтобы её и других девочек свозили в гости в наш лагерь. Она знала, что я приеду, ведь год назад мы договорились здесь встретиться.
От Аси я узнала, что в этом году ей исполняется 18 лет, и она наконец-то уйдёт из детского дома. Ей дадут комнату в общежитии, и она будет работать - к тому моменту Ася освоила профессию швеи-мотористки.

Настала осень, я поступила в колледж, и жизнь моя завертелась в бешеном ритме. Про Асю я вспоминала изредка, жалея о том, что забыла написать ей свой адрес.
Через год, в конце октября, мне приснился ужасный сон.

Я иду по дороге где-то за городом, местность абсолютно незнакомая, причём во сне я понимаю, что это наш областной центр. Дохожу до развилки, а там синяя табличка с названием "Михайловка", я свернула по указателю и пошла дальше. Дорога - это земля, укатанная тяжёлой техникой. Вот стоит бульдозер, чуть дальше - трактор. Повсюду кучи строительного мусора и земляные насыпи, словно совсем недавно здесь была масса людей, велись какие-то работы. Мне страшно: вокруг голая степь и ни души. Иду дальше и дохожу до какого-то заброшенного поселения, кругом одноэтажные разбитые дома, и во сне я знаю, что это всё под снос, но работы на время прекратили.
И вот я зaхожу в один из домов. Осмотрелась. На полу повсюду были разбросаны вещи, домашняя утварь, разбитые стёкла, оконные рамы. Среди всего этого хлама я разглядела возле окна скрюченное тело человека в какой-то неестественной позе. Тело начинает шевелиться, поднимается и направляется ко мне. Меня сковал страх, хотела уже бежать, куда глаза глядят, но тут вижу, что это она - Ася. Она, совершенно голая, идёт мне на встречу, и тут я понимаю, что её больше нет - она умерла.
Я обняла её, сама плачу и спрашиваю:
- Ася, кто с тобой такое сделал?
А она грустно так:
- Вот, видишь, что со мной сделали...
И в моей голове пронеслись картинки: я увидела, как её убивали и насиловали. Их было трое, но лиц я не видела.
Тут Ася резко вытерла слёзы и говорит:
- Не плачь, мне теперь очень хорошо и совсем не больно.
И тут меня холодный пот прошиб:
- Ася, ты же глухонемая, а как же ты меня слышишь, да ещё и разговариваешь?
Ася улыбнулась и радостно так говорит:
- А теперь я и слышать и говорить могу. Правда, здорово? Ну всё, тебе пора уходить, тебе тут пока не место. Расскажи всем, где я. Холодно мне тут и страшно одной. Я домой хочу.
Проснулась я, захлёбываясь от рыданий, не знала, что и думать. Оделась кое-как и поехала в колледж.

Вечером я смотрела кабельный канал, были такие в начале девяностых. И тут вставка с объявлением о розыске и фотографией Аси на весь экран. Я услышала лишь первые фразы диктора: "Галустян Асмик, восемнадцати лет, глухонемая, пропала три дня назад. Ушла с работы со швейной фабрики, в районе таком-то, домой, но до дома так и не дошла...", а потом у меня перед глазами всё поплыло.
Вы не представляете, что внутри меня бушевало! Я еле дождалась прихода отца, он в милиции работал, и начала рассказывать про сон, про объявление и про то, что Асю надо срочно найти, и я знаю, где она, потому что Ася сама мне показала.
Мой папа всегда знал, что я не от мира сего, но тут у него глаза сделались как тарелки:
- Ты соображаешь, что несёшь? А как я, по-твоему, это всё должен на работе преподнести? Сказать, что моя дочь сон увидела, и во сне ей показали, где тело искать надо?
Я не знала, что ответить, я просто от отчаяния и собственного бессилия начала громко выть и биться головой о стену.

Не знаю, что мой родитель говорил начальству, только всё же на проверку наряд милиции отправили.
Оказалось, что на самом деле была Михайловка - заброшенная окраина областного центра, там дома сносить собирались, да то ли денег не хватило, то ли ещё что, время-то какое было. Там, в одном из домов, и нашли тело Аси без одежды.

А ещё через несколько дней ко мне опять во сне пришла Ася, но уже попрощаться навсегда.
Последнее, что она сказала:
- Я наконец-то услышала музыку!
А я вспомнила, как когда-то в лагере на дискотеке Ася танцевала с закрытыми глазами, плавно двигаясь в такт музыке, точно угадывая те моменты, когда надо остановиться в паузах между песнями.
Я тогда ещё у неё спросила:
- Ты же не слышишь ничего, как же ты так танцуешь здорово?
Тонкие пальчики Аси пробежали по моей спине:
- Кожей я слышу музыку кожей на спине. У тебя есть уши, ты можешь всё слышать, ты счастливая.

Позже я часто думала: "Музыку-то она спиной слышала, а убийц, подбиравшихся сзади, не услышала. Почему так?"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:48
Причина: Добавлен раздел
Сегодня, 13:48 by ErnestaПросмотров: 608Комментарии: 11
+24

Ключевые слова: Сон интернат музыка объявление дорога дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lotus
Сегодня, 14:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 13
Была у вас связь с ней на энергетическом уровне, вот она и пришла к вам во сне
+ за историю
Зарегистрирован: 25.01.2018
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:08
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1065|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 143
Страшная какая история и очень жаль ту девушку от ее рождения и до последнего дня, может и слышала она их кожей только делать что либо уже поздно было. Как всегда +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 14:25
+2
Группа: Авторы
Репутация: (127|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 232
Ох, жалко Асю. Надеюсь этих отморозков поймали и на кол посадили. +
Зарегистрирован: 17.10.2017
#4 написал: amazonka
Сегодня, 14:33
+3
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 91
очень интересная, но горькая история. За всю жизнь эту девочку никто как следует не любил и не заботился, а эти подонки, живут и радуются жизни
Зарегистрирован: 16.01.2015
#5 написал: conjure one
Сегодня, 14:40
+5
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Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 1 841
Издеваться над людьми вообще, а уж тем более над людьми с физическими недостатками - дело последнее. Тяжело читать подобные истории. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 15:51
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Боже! ка же больно читать такое.
Если верить теории реинкарнации, мы сами выбираем свой путь еще до рождения. Какой же она должна была быть смелой и умудренной Душой, чтобы заранее выбрать путь одинокого ребенка! да еще с ограниченными способностями. Ей нужно было пережить все это на протяжении 18 лет, чтобы вернуться уже более духовно развитой. Только такая мысль меня сейчас успокаивает. Но не успокаивает причина смерти, ведь навряд ли мы сами себе выбираем еще до рождения КАК уйти из жизни.
Эрнеста, от меня огромный плюс за историю и ПОДВИГ твоего отца найти ее, ведь он рисковал будущим своей семьи в тот момент, если бы его заподозрили в чем-либо.
печальная история
стоплюсов!

и тебе отдельный ПЛЮС за отзывчивость, и способности!
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:22
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История тяжёлая. Недавно вот пропавшую девушку нашли, точнее тело. Так что всё так переплелось.
Может она кожей и услышала их, но не осознала их намерений. Или же всё так стремительно случилось.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#8 написал: Ernesta
Сегодня, 16:44
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Комментариев: 912
Цитата: Nick.Yudin
Ох, жалко Асю. Надеюсь этих отморозков поймали и на кол посадили. +

Нет, никого не поймали, к сожалению. Я у отца спрашивала, но он сильно-то разговаривать на эту тему не хотел. Сказал только: "А кому оно надо? Девочка-сирота, заметили исчезновение только на работе, когда в смену не вышла. Свидетелей нет, так что очередной "висяк" будет."

Pmariam ,
Спасибо тебе.
Я же тогда дже не думала, что папу могут заподозрить в чём-то, ведь действительно странно получалаось - так рвётся съездить на объект. Тем более, что мы с Асей в разных городах жили, она - в областном центре, а я - за 80-ят километров от центра. Поэтому-то я и не знала о какой-то там Михайловке, даже не представляла где это находится и есть ли такое место на самом деле.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#9 написал: Долгопят
Сегодня, 17:14
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Потрясающе жутко! Несомненный плюс.!
Даже комментировать толком не могу, очень сильная публикация! Спасибо, Олюшка!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#10 написал: Шонди
Сегодня, 17:41
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Цитата: amazonka
очень интересная, но горькая история. За всю жизнь эту девочку никто как следует не любил и не заботился, а эти подонки, живут и радуются жизни

Радоваться жизни подонки точно не будут, даже если им удалось избежать суда и угрызений совести за содеянное они не испытывают. Калек обижать нельзя, за это Бог наказывает.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#11 написал: Svetlaya
Сегодня, 17:47
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Репутация: (17|0)
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У меня вообще нет слов,просто шок....нелюди.....
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