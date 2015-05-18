Колодец в ивовом лесу

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

DRUID Просмотров: 512 Комментарии: 7 +16 Сегодня, 10:39 by

Мой дядя Сергей прожил в небольшом Сибирском городке всю жизнь. Детство его было бурным, весёлым, полным приключений.Дом их семьи располагался на небольшой улочке, которая пролегала вдоль мелкой речушки. Конец улицы упирался в большой и глубокий овраг. На дне которого было болото с холмиками, буграми и зарослями высокой ивы, которые формировались в небольшой лес. Старики поговаривали, что вместо болота в овраге раньше было небольшое озеро, на нём рыбачили и даже купались.Дядя Сергей, будучи пацаном, часто проводил, вместе со своими друзьями, свободное время в этом самом овраге. Зимой они очищали середину болота от снега, чтобы поиграть в хоккей. Весной, когда вода поднималась, ходили в плавания на самодельных плотах, летом ловили лягушек.Вот как-то летним, жарким днем от незнания чем заняться пацаны решили полазить в ивовом лесочке, находившимся в овраге - разведать, что там и как.В лесу было прохладно и тихо. Мальчишки, а было их трое: тогда ещё одиннадцатилетний дядя Сергей, его самый близкий друг Саня и двоюродный брат Сани Андрей, приехавший из соседнего городка, решили пройти в глубь зарослей и добраться до места, где лес уходит в воды болота.Пробирались потихоньку, оккуратно раздвигая ветки руками. Тут Андрей внезапно воскликнул:- Смотрите, пацаны ! Что это !?Серёга с Саней рванули к нему. Подбежав, они увидели на земле заросшую травой и мхом старую трухлявую деревянную крышку, похожую на колодезную. Недолго думая, пацаны начали её поднимать, но она вросла в землю. Тогда они схватили сухие ветки и стали продирать землю и траву, опутавшую крышку. Спустя некоторое время мальчишкам удалось добиться своего. С огромным нетерпением они подняли и откинули в сторону крышку. Под ней был колодец, из которого повеяло холодом. Мальчишки стали заглядывать туда и кидать в него ветки, которые падали на дно с глухим звуком - колодец был пустой.Саня предложил сбегать за фонариком, чтобы лучше разглядеть, что там внутри. Все поддержали идею и стали выбираться из зарослей. Сергей шёл впереди, за ним - Саня, а позади него - Андрюха. И тут они услышали душераздирающий крик! Серёга с Саней оглянулась и увидели, что Андрея нет. Они кинулись назад и стали громко звать его. Прибежав на место своей находки, они услышали крик Андрея, который доносился из колодца.Он орал как раненый зверь и не слышал звавших его мальчишек. Саня крикнул Серёге, чтобы тот бежал за подмогой, а сам остался с братом. Как вспоминал мой дядя, так быстро он никогда не бегал, ветки хлестали его по рукам, ногам, лицу, но боли он не чувствовал, не почувствовал он даже то, что потерял один ботинок.Подбежав к домам, он понял, что из взрослых никого нет - они все на работе. И он помчался к своему отцу, который работал на мебельной фабрике, находящейся через две улицы и маленький парк. Ворвавшись на проходную, весь ободранный в одном башмаке и до смерти перепуганный, Сергей стал кричать, чтобы срочно позвали его отца, и что Андрей упал в колодец.Перепуганная вахтерша побежала в цех. Из цеха выбежал отец Сергея в сопровождении ещё нескольких мужчин, и все без слов побежали за Серегой спасать Андрея.Мужики кинулись к местному колодцу с водой, но Серёга стал кричать, что не здесь, а в овраге, в овраге. Все переглянулись и побежали за ним. Пробравшись на место трагедии, они увидели Саню, который сидел и плакал рядом с колодцем. Стали организовывать спасательную операцию, пришлось бежать за фонариком и верёвками. Посветив в колодец, они увидели Андрея, который сидел на дне и более-менее успокоился. Спросили: целый он там или нет, он ответил, что целый. Скинули ему верёвку и сказали обвязаться ей вокруг пояса, он так и сделал. Андрея достали, осмотрели, дали всем пацанам подзатыльников и спросили, какого хрена он туда полез. Андрей, рыдая и трясясь от страха, стал рассказывать, что, когда он направился за мальчишками взять фонарик дома, услышал донесшийся из колодца плюх, как будто огромный камень кинули в воду. Он удивился - ведь они кидали туда ветки и такого звука не было. Андрей подошел и заглянул в колодец. Потом, по его словам, что-то невидимое схватило его за ногу и с силой дернуло вниз, так он оказался в колодце.Взрослые, конечно, не поверили ему, списав всё на испуг и бурную детскую фантазию. А вот друзья восприняли всерьёз слова Андрея, так как видели, что он вместе с ними направлялся домой из леса и совсем не собирался возвращаться к колодцу. И тем более он поклялся в правдивости своих слов, а клятва - это святое. В общем, колодец этот засыпали, чтобы избежать трагедий. А что или кто стянул туда Андрюху, так и осталось загадкой. Но, будучи взрослыми мужиками, они до сих пор с дрожью вспоминают эту историю.

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