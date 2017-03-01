Загадочные монахи

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 129 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:28 by

Случай этот произошел давно, когда было мне лет 9-10. До сих пор, вспоминая об этом, думаю, что это было.Как я и описала в предыдущей истории, была у нас полянка в лесу, где мы, дети, собирались поиграть в игры и побегать. Там же и вода была: качали и пили, когда набегаемся.В этот раз тоже побежали на ту полянку и решили в прятки поиграть. Все побежали прятаться, а мне подруга Наташа говорит: «Давай убежим, я тебе что-то покажу». Мы побежали наверх — местность у нас там была холмистая. Взбежали на холм, и Наташа мне говорит: «Посмотри вниз». Я посмотрела вниз, и моему взору предстала картина, которая меня поразила: внизу, в овраге, большом как котлован, ходили люди в черных монашеских одеждах, заходили и откуда-то выходили.Велись какие-то работы, они таскали ветки и что-то еще делали.Потом Наташа говорит: «Смотри, Валя (мое имя данное мне при рождении, которое я носила до 12 лет), а вон моя тетя Нюра». Действительно, ее тетя Нюра, которая вообще была всегда странная, стоит внизу с человеком, одетым в поповскую одежду (тогда, в советские времена, это было очень странно).Тут нас заметили, и тот человек что-то сказал ее тете, и она быстро поднялась к нам.Сразу стала ругать Наташу, отозвав в сторонку:- Зачем ты ее привела, она теперь всем расскажет!А Наташа:- Не расскажет, она не такая как они.- Все вы не такие, - сказала тетя Нюра и подошла ко мне.Она приложила ладони мне на темя и через какое-то время говорит:- Теперь не расскажет, а теперь быстро уходите, иначе плохо будет. И не приходите сюда больше.Мы пошли на полянку, где другие дети в поисках нас сбились с ног и сразу: «Где вы были, так нечестно!», но играть больше не хотелось, и мы пошли домой.Только не знала тетя Нюра, насколько я любопытная. Никому рассказывать желания не возникало, но и покоя мне не давал тот случай.Решила сходить на тот холм и еще раз увидеть все. Взобралась туда и смотрю вниз (память была еще та, нашла то место, где мы были), но ничего и никого, к моему большому разочарованию, я не увидела, только заросший небольшой травой овраг с невысокими деревцами. Спуститься туда я не решилась и ушла домой.На следующий день я говорю Наташе, не помнит ли она, как мы ходили к ее тете, и добавила, что я там была и никого не увидела.Она на меня резко посмотрела и сказала, что ничего такого не помнит, что мне все это приснилось. С тех пор она со мной не общалась, а спустя какое-то время вовсе оттуда куда-то уехала.Видела ее тетю в тех темных одеждах, потом и она куда-то исчезла. Поговаривали, что пропала. Вы не поверите, но я в первый раз рассказываю эту историю, а раньше, даже если возникало желание, то сразу же и пропадало.

Ключевые слова: Монахи дети овраг память странности тетка

Другие, подобные истории: