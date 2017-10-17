Кто ходит в гости по ночам...

Просто Джейн Просмотров: 227 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 11:27 by

История, которую вы сейчас прочтете, случилась со мной год назад.Все началось с того, что у меня заболел ребенок. Это были зимние каникулы, мне пришлось взять на работе больничный и сидеть с малышом дома. Не могу сказать, что сильно утомлялась, да, были бессонные ночи у детской кроватки, но это первые пару дней, а дальше, график восстановился и я засыпала, как и прежде. До поры до времени…В ту ночь, я померила ребенку температуру, мы с малышом выполнили все необходимые процедуры и я, уложив ребенка, отправилась спать. За окном выла вьюга, яркий свет фонаря бил в окно. Муж, как обычно, допоздна засиживался за компьютером, доделывал работу. Я долго ворочалась, не могла уснуть, и в конце концов провалилась в глубокий сон. Примерно часа в два ночи я проснулась. Проснулась и поняла, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, ни слова сказать. Мое тело будто парализовало, лишь мозг оставался в сознании. И спустя несколько секунд я чувствую, как будто кто-то набросился на меня сзади (спала я на боку). Набросился, и давит сзади, будто душит, а после… даже стыдно говорить, но этот кто-то вступил со мной в половую связь. Это длилось около 15 минут, я пыталась кричать, звать на помощь, но у меня не получалось даже мычать. Я слышала, как муж печатал что-то на компьютере, стучал по клавиатуре, как тихонько играла музыка в конце комнаты, слышала, как захныкал сын, и муж пошел к нему в комнату, и все это время меня насиловало неизвестное существо, парализуя мое тело! Мне даже стыдно вспоминать этот бред, не то, что кому-то говорить, так как сама начинаю уже сомневаться в своей адекватности. А когда все это наконец-то закончилось, я услышала продолжительный рык прям за своим ухом, и пришла в себя. Я тут же подскочила, вся мокрая, пот градом лился с меня, было такое чувство, будто из меня выкачали все жизненные силы. Мужа в комнате не было, через несколько секунд, он зашел с ребенком на руках, сказал, что у него жар, затем, посмотрел на меня, говорит, что-то случилось? Я спросила, не слышал ли он, может быть я кричала или мычала во сне, он сказал, что нет. Мне было стыдно ему признаться во всем, что только что произошло.Прошла неделя, я старалась забыть этот мерзкий случай ночью, списала на усталость, связанную с болезнью малыша. Я вышла на работу, дела шли хорошо, как и в плане работы, так и в плане семейных отношений, а также нашей с мужем близости (может, у кого-то возникнут мысли, что это все мои фантазии от недостатка мужской ласки). В один из вечеров я вернулась домой с работы, приготовила ужин, провела время с семьей и не заметила, как пришло время спать. Уснула я очень быстро. А дальше все, как по накатанной, опять проснулась, почувствовала, что тело парализованное, не могла кричать. И тут я чувствую, что меня будто стаскивают за ноги на край кровати, и вижу силуэт. Это что-то огромное, с человеческим очертанием тела. Оно насиловало меня, как и в прошлый раз. Я пыталась всеми силами вырваться из лап этого чудовища с человеческим обликом. И наконец, после длительных попыток, у меня получилось произнести хоть какой-нибудь звук. Муж тут же проснулся, начал меня тормошить, я открыла глаза и увидела, что я не на краю кровати, как было несколько секунд назад, а на своем привычном месте. Я была измотана, чувствовала такую усталость, будто пробежала кросс. Наутро я чувствовала себя разбитой, уставшей до такой степени, что не пошла на работу и взяла отгул.Я понимала, что так продолжаться дальше не может, искала в интернете что-то похожее, подобные случаи. Для меня оставалось загадкой, как я вижу все будто наяву, ощущаю все, этот КТО-ТО вполне осязаем, только будто в дымке, а через мгновение я оказываюсь на своем месте. И самое странное, как я могу при этом все видеть, слышать, что происходит в комнате, а подать знаками, что со мной происходит, не могла. Я рассматривала эту ситуацию с научной/медицинской точки зрения, с религиозной, по-разному. Но окончательное объяснение дать не могу. Может, кто-то сталкивался с подобным, или знает хотя бы что это такое?

Ключевые слова: Сонный паралич кошмар бессилие

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