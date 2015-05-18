Крест с сапфирами

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:37

DRUID Просмотров: 1 304 Комментарии: 12 +22 Вчера, 12:37 by

Хочу поделиться реальной историей, которая произошла со мной лично.Жила я 27 лет не крещеная, как говорила моя бабуля, "нехристем". И решила всё-таки пройти этот обряд. Крест выбирала недолго, он сам меня выбрал. Маленький серебряный крестик с четырьмя крошечными сапфирами - как только он попал мне на глаза, другие варианты отпали.Священное таинство прошло хорошо, и стала я жить дальше своей обычной жизнью. Спустя 4 года я обнаружила, что один сапфир, который находился с левой стороны (стороны сердца), из синего сияющего камня превратился в черный смоляной. И что я только ни делала: и чистила, и мыла, и лампами на него светила, а он всё равно чёрный. Ну, думаю, ладно, так и быть, пусть таким остаётся. Но дальше начали со мной происходить странные дела.Стало мне всё в подряд на голову падать. Дома, куда ни полезу, что-нибудь грохнется, на работе - тоже. Сидела у подруги, чай пила, и каким-то образом с полки на меня упала огромная стеклянная ваза. Я постоянно падала со ступеней, отбивая себе при этом всё, на что падала. Дети стали жаловаться, что ночью по квартире кто-то ходит, старшая дочь несколько раз вставала по ночам выключить воду, которая включилась сама по себе.Однажды вечером я увидела дымчатое существо ростом с пятилетнего ребенка, оно прошмыгнуло мимо кухонной двери. Мне хоть и стало жутко, но я никому об этом не говорила до тех пор, пока нам вместе с мужем не явилась та же картина. И тут началось самое нехорошее для меня время.Одной прекрасной ночью приходит мне смс от мужа, работающего в ночную смену, с печальным содержанием. Говорилось в ней о том, что он мне изменил, но очень сожалеет и просит простить. Следующие полгода прошли, как в бреду: начали вылазить все подробности измены. Мне не с кем было поделиться этой болью, я страдала сама по себе, постоянно перебирая в памяти все слова мужа и его любовницы, ложь и правда вперемешку плавили мой мозг.И однажды, после очередного самоистязания, я поняла, что все мои злоключения с падениями ваз на голову, полетами со ступеней и явлениями дымчатых существ враз прекратились. Я тут же взглянула на крест - все камни снова были синие. Всё это были предупреждения о том , что за моей спиной обман и грязь, а я не понимала этого. Впредь я буду обращать внимание на подобные знаки и верить своей интуиции. А крест свой ношу, не снимая, и хоть он маленький на простой верёвке , для меня самый ценный.

Ключевые слова: Крест сапфиры измена муж камень авторская история

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