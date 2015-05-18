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Истории из жизни

Крест с сапфирами

Хочу поделиться реальной историей, которая произошла со мной лично.

Жила я 27 лет не крещеная, как говорила моя бабуля, "нехристем". И решила всё-таки пройти этот обряд. Крест выбирала недолго, он сам меня выбрал. Маленький серебряный крестик с четырьмя крошечными сапфирами - как только он попал мне на глаза, другие варианты отпали.

Священное таинство прошло хорошо, и стала я жить дальше своей обычной жизнью. Спустя 4 года я обнаружила, что один сапфир, который находился с левой стороны (стороны сердца), из синего сияющего камня превратился в черный смоляной. И что я только ни делала: и чистила, и мыла, и лампами на него светила, а он всё равно чёрный. Ну, думаю, ладно, так и быть, пусть таким остаётся. Но дальше начали со мной происходить странные дела.

Стало мне всё в подряд на голову падать. Дома, куда ни полезу, что-нибудь грохнется, на работе - тоже. Сидела у подруги, чай пила, и каким-то образом с полки на меня упала огромная стеклянная ваза. Я постоянно падала со ступеней, отбивая себе при этом всё, на что падала. Дети стали жаловаться, что ночью по квартире кто-то ходит, старшая дочь несколько раз вставала по ночам выключить воду, которая включилась сама по себе.

Однажды вечером я увидела дымчатое существо ростом с пятилетнего ребенка, оно прошмыгнуло мимо кухонной двери. Мне хоть и стало жутко, но я никому об этом не говорила до тех пор, пока нам вместе с мужем не явилась та же картина. И тут началось самое нехорошее для меня время.

Одной прекрасной ночью приходит мне смс от мужа, работающего в ночную смену, с печальным содержанием. Говорилось в ней о том, что он мне изменил, но очень сожалеет и просит простить. Следующие полгода прошли, как в бреду: начали вылазить все подробности измены. Мне не с кем было поделиться этой болью, я страдала сама по себе, постоянно перебирая в памяти все слова мужа и его любовницы, ложь и правда вперемешку плавили мой мозг.

И однажды, после очередного самоистязания, я поняла, что все мои злоключения с падениями ваз на голову, полетами со ступеней и явлениями дымчатых существ враз прекратились. Я тут же взглянула на крест - все камни снова были синие. Всё это были предупреждения о том , что за моей спиной обман и грязь, а я не понимала этого. Впредь я буду обращать внимание на подобные знаки и верить своей интуиции. А крест свой ношу, не снимая, и хоть он маленький на простой верёвке , для меня самый ценный.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:37
Вчера, 12:37 by DRUIDПросмотров: 1 304Комментарии: 12
+22

Ключевые слова: Крест сапфиры измена муж камень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 12:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1192|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 447
Совпадение. Мне только что подарили серьги с черными сапфирами:) И тут же вижу историю;) крестик, наверное, вытянул на поверхность всю темноту из жизни человека, всё скрытое. Именно сапфир ( черный, кстати, но, наверное, и синие так действуют) позволяют раскрыть ложь в окружающих людях, такое свойство.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:48
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (354|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 020
Ничего себе предупреждения! Ваза на голову — это уже что-то того то…
Вся эта грязь и обман, увы, не редкость в мире. Но ни у кого дымчатых существ не бегает. Может дело в другом?
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 13:17
+11
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Репутация: (2519|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 053
Одной прекрасной ночью приходит мне смс от мужа, работающего в ночную смену, с печальным содержанием. Говорилось в ней о том, что он мне изменил, но очень сожалеет и просит простить.

Нет, вот муж нормальный вообще? Раз сожалеешь, то молчи в тряпочку и исправляйся. Зачем письма то с признаниями жене ночью слать?
Или бабуля чего то не так поняла?
А что до истории, то дело не в кресте и не в камнях. Покрестилась, теперича настанет жизнь полная скорбей и искушений. И это нормально, так у всех.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#4 написал: Венгерка
Вчера, 14:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
А у меня вот такой знак (или просто совпадение?) Вскоре после свадьбы, извините за подробность, на левом соске (вернее, ореоле) появилась родинка. Вначале не придавала значения, а потом когда она уже очень четко обозначилась, полезла для начала в интернет узнать, насколько такие родинки опасны. А там в результатах поиска выскочили в основном эзотерические сайты, где говорилось, что это плохой кармический знак в плане личной жизни. К слову, семейная жизнь у нас сложная, на грани. А недавно еще и узнала случайно, что 3 года наших отношений до свадьбы он меня как запасной вариант держал, ухаживая за другой и женился скорее от безысходности. И сны вещие на эту тему снились, я их списывала на тревожность. Случайность или нет?
Зарегистрирован: 24.01.2018
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 15:47
0
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Репутация: (163|-1)
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Комментариев: 1 198
Мда, очень не приятно((( Хорошо, что всё выяснилось и, думаю, крестик однозначно здесь задействовал себя. Спасибо, плюс за стори+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#6 написал: conjure one
Вчера, 18:48
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 802
Цитата: Баба Клава
А что до истории, то дело не в кресте и не в камнях. Покрестилась, теперича настанет жизнь полная скорбей и искушений. И это нормально, так у всех.


Баба Клава права на сто процентов, и, как всегда, всё по полочкам разложила. За историю +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#7 написал: Плюшечка
Вчера, 19:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 20
Цитата: Венгерка
А у меня вот такой знак (или просто совпадение?) Вскоре после свадьбы, извините за подробность, на левом соске (вернее, ореоле) появилась родинка. Вначале не придавала значения, а потом когда она уже очень четко обозначилась, полезла для начала в интернет узнать, насколько такие родинки опасны. А там в результатах поиска выскочили в основном эзотерические сайты, где говорилось, что это плохой кармический знак в плане личной жизни. К слову, семейная жизнь у нас сложная, на грани. А недавно еще и узнала случайно, что 3 года наших отношений до свадьбы он меня как запасной вариант держал, ухаживая за другой и женился скорее от безысходности. И сны вещие на эту тему снились, я их списывала на тревожность. Случайность или нет?

Знаете, мне вообще порой кажется, что большую часть проблем, мы своими мыслями к себе притягиваем. Может люди опытные меня поправят, что это не так. А судьба или что-то другое. А лично я хочу верить что от нас самих многое зависит.
Зарегистрирован: 22.01.2018
#8 написал: Tigger power
Вчера, 20:22
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (984|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 018
Цитата: Баба Клава

Нет, вот муж нормальный вообще? Раз сожалеешь, то молчи в тряпочку и исправляйся. Зачем письма то с признаниями жене ночью слать?

Чтобы обставить расставание, бывают такие уроды, нет чтобы просто уйти, но нужны же страдания. Типа вон как по мне убиваются.
А мне думается камень показывал ложь. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#9 написал: Баба Клава
Вчера, 21:35
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2519|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 053
Цитата: Tigger power
А мне думается камень показывал ложь. +++

А по мне так он вообще ничего показывать не должен. Он же камень. Бывает разного цвета. В серебре значит относительно дешёвый. Некоторые камни меняют цвет при определенных обстоятельствах, так же как серебро темнеет, окисляется.
Просто пока девушка не замужем была и проблем вроде не было. А муж появился и проблемы появились. У 99% населения так.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#10 написал: ана аю
Вчера, 22:25
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1251|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 276
Это же надо додуматься, жене ночью позвонить и в гульке налево признаться. Видимо, первый раз изменил и сразу звонить, камень с души снять, так сказать. Ну чтобы не один страдал, а жена любимая тоже это бремя разделила. Жестокость к близким иногда зашкаливает. Плюс за историю, думаю, неспроста всё же камушек-то почернел.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#11 написал: Шонди
Вчера, 23:30
0
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 202
Цитата: Венгерка
А у меня вот такой знак (или просто совпадение?) Вскоре после свадьбы, извините за подробность, на левом соске (вернее, ореоле) появилась родинка. Вначале не придавала значения, а потом когда она уже очень четко обозначилась, полезла для начала в интернет узнать, насколько такие родинки опасны.

К онкологу надо обратиться, а не на сайты эзотерики. Скорее всего родинка безопасна, но это тот случай когда лучше перестраховаться.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#12 написал: Шахерезада
Вчера, 23:40
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 338
Цитата: зелёное яблочко
Но ни у кого дымчатых существ не бегает. Может дело в другом?

Как мне видится, то на автора колдячила любовница мужа, отсюда и все беды начались, эта типичная история, когда любовницы колдовством пытаются устранить жен. Синии сапфиры очень чувствительны к негативной энергетике, вот камешек и почернел за счет того, что принял часть удара на себя, так как камни, животные, растения - это первая линия обороны при магических атаках. А как только Ваш муж ушел от Вас, любовница успокоилась, перестала колдячить, и все Ваши беды враз прекратились и камешек восстановился, выздоровел, это Ваша защита, берегите свой сапфировый крест, а еще лучше - купите серьги и кольцо с сапфирами, это еще больше усилит Вашу защиту. А любовнице скажите спасибо, что избавила Вас от такого мучудака. baka

Цитата: Баба Клава
А по мне так он вообще ничего показывать не должен. Он же камень.

Баба Клава, загуглите "магические свойства синего сапфира" и я уверена, что Вы тут же побежите в ювелирный за этими камушками. smile
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
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