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Истории из жизни

Прогулка на тот свет

Случилось это в далекие 80-е. По недосмотру родителей и по своей любознательности мне довелось побывать в том самом темном коридоре , про который стали говорить много лет спустя, когда тема всего потустороннего стала популярной. Итак, раздобыв снотворные, которыми периодически пользовалась моя бабуля, я припрятала их до удобного случая. И вот он настал, родители куда-то ушли, а я достала заветную коробочку. Тогда мне казалось, что это витаминки. Они были красивые и сладкие. Сколько их съела, я не знаю. Спустя некоторое время со мной стали происходить странные вещи. При ходьбе стала падать, затем поднималась и опять падала. И всю эту картину наблюдала со стороны, т. е. и тут я и там. Дальше провал в темноту, непередаваемая легкость, точнее, невесомость. Темнота была такой приятной, какой-то теплой и не страшной. Что-то заставило посмотреть вниз, и я увидела себя и маму, которая держала меня на руках и трясла, при этом крича: ,, Не засыпай!'' Картина до сей поры перед глазами: розовое платье с белым цветком, кричащая мама. Не помню, видела ли свет в конце тоннеля. Понравилось парить в темноте. Сколько продолжалось, не помню, спустя некоторое время я провалилась со страшной скоростью вниз и... оказалась в больничной палате. После больницы я рассказала маме о том, что видела. Она мне не поверила. А спустя много лет я поняла, что имела честь побывать по дороге на тот свет и вернуться назад. Последствия данного путешествия: шикарная интуиция и возможность видеть будущую близкую смерть человека по глазам, что не особо нравится практиковать .

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:11
Сегодня, 07:11 by семишнаПросмотров: 5Комментарии: 0
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Ключевые слова: Тёмный коридор снотворное витаминки

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