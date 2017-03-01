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Истории из жизни

Знакомство со странными девушками

Когда мне было семнадцать, то как-то летом представилась возможность поехать в гости к своему двоюродному брату. Он проживал в одном достаточно крупном российском городе. И вот мне удалось вырваться на целый месяц, и мои родители без проблем меня отпустили. Целый месяц «свободы» в таком возрасте — это просто счастье.
Не надо видеть упрёки во взгляде родителей или выслушивать их нравоучения. Не надо придумывать каких-то историй, чтобы тебя отпустили погулять до позднего вечера. А что мой брат?
Ему было двадцать четыре года. Он недавно женился и теперь жил в отдельной квартире с молодой женой и маленьким сыном. Он был молодой и всё понимал. Он всегда мог меня прикрыть перед моими родителями.

Родственники встретили меня хорошо, а я достаточно быстро подружился с местными ребятами.
Со своими новыми друзьями мы проводили время в тусовках в центре города. Мы посещали различные кафешки, иногда вырывались компанией в кино или на концерт. В общем, была праздная, молодая, беззаботная жизнь.
Особенно я подружился с Андреем. Он был мой одногодка, но выглядел старше меня и ребят из нашей компании. Он был крепкого телосложения, немного простоватый с виду, с неестественно пышной копной светло-золотистых волос на голове. Андрей жил дальше всех наших парней.
Хрущёвка, в которой он жил, находилась на краю старого парка, в центре которого находилась заброшенная церковь, а за ней большое старое кладбище.

В один из тёплых июльских дней я заехал к нему в гости. Послушав музыку и посмотрев видак, мы решили отправиться погулять в парк.
День был солнечный и тёплый. И вот мы гуляем по аллеям парка, постепенно удаляясь в его глубь. Этих двух молодых девушек мы увидели издалека. Одна чуть повыше, другая пониже ростом. Они спускались по извилистой тропинке, ведущей с холма, на котором возвышалась заброшенная церковь.
— Смотри, девчонки гуляют. Давай познакомимся, — предложил Андрей.
Сказано — сделано. Да и Андрей в отличие от меня был в этом деле мастак. За словом в карман не полезет. Обе девушки оказались очень внешне симпатичными, хотя каждая по-своему.

Та, что выше ростом, представилась Ольгой, а та, что пониже, Еленой. Ольга была русоволосая и голубоглазая со стройной фигурой. Настоящая русская красавица, одетая в модный костюм спортивного типа. А Лена темноволосая с большими яркими зелёными глазами.
Мы поболтали с ними о том о сём, обменялись телефонами и договорились встретиться на следующий день. Мне и Андрею понравились эти девушки, но что-то непонятно общее в их лицах показалось немного странным.
Эта странность была затаённой хитринкой в их глазах, да и что-то ещё непонятное, даже таинственное.
Мы проводили их до городских многоэтажек. Прошли под пустынным подземным переходом, находящимся под автострадой, и они с нами распрощались.

На следующий день мы пригласили их в кино, но они деликатно отказались. И нам пришлось бродить с ними по набережной вдоль берега реки. Мы опять проводили их до первой многоэтажки городской черты, где они с нами распрощались. Андрей решил при следующей встрече начать решительно действовать.
— Слушай, ну прямо детский сад какой-то. Давай как-то разойдёмся по парам. Я беру на себя тёмненькую. Ты давай... с Ольгой налаживай контакты. Она вроде бы к тебе расположена.

При следующей встрече он как-то решительно и в то же время с юмором и прибаутками подхватил Лену под руку и стал уводить. Я заметил, как она с каким-то напряжением и тревогой посмотрела на свою подругу, но пошла с моим приятелем. Тут и я не растерялся и, заговаривая Ольгу, решил с ней тоже остаться вдвоём.
Когда мы остались с ней наедине, то сразу стал засыпать её предложениями сходить в кафе, в развлекательный центр. Она всё отвергала и лишь захотела пойти в тот самый парк, где мы с ними познакомились.
Вот мы и в парке, и она такая задумчивая и почти молчаливая. Мы прошли мимо старой церкви и стали огибать вдоль ограды кладбище. Мы почти прошли кладбище, оказавшись у его входа. Она вдруг остановилась, повернулась ко мне и вдруг стала меня целовать. Это были такие жаркие поцелуи, и казалось, что это были поцелуи влюблённого человека, которого давно не видел своего возлюбленного и вот наконец встретил его. Я чувствовал одурманивающий запах её кожи. А она продолжала целоваться со мной, проявляя нешуточную инициативу. Я был просто ошарашен её поведением.
Но вдруг она отступила от меня, сказав при этом:
— Мне пора. Меня ждут.
Я вызвался её проводить. И вот мы уже подошли к черте города, и вот тот самый подземный переход.
— Ну всё, пока. Прощай. Мы больше с тобой не увидимся.
Я немного растерялся. Двадцать минут назад она так искренне с такой любовью и страстью целовала меня, и теперь вдруг такие слова!
Она чуть ли не бегом побежала по лестнице вниз в подземный переход. Я растерянно стою и смотрю ей в след. И лишь крикнул вслед:
— Я тебе завтра позвоню! Она скрылась в темноте перехода.
И вот я смотрю на другую сторону автострады. Там выход из подземного перехода. Вот-вот она должна появиться. Но никто не выходит! Проходит минута, другая.
Куда она пропала? Я быстро спускаюсь в переход и за несколько секунд оказываюсь на другой стороне. Никого нет. Прохожу по переходу обратно и понимаю, что здесь негде спрятаться.
И только в стене большая проржавевшая дверь, которую никто давно не открывал, судя по проржавевшим петлям. Я угрюмо побрёл в сторону метро.

Андрей позвонил вечером:
— Слушай, эта Лена - непонятная девушка. Погуляли, пообщались и вроде было всё хорошо. Потом пошли на набережную в сторону реки. Там весь берег ивами зарос. Эта Лена мне говорит: «Мне надо отойти. Подожди меня здесь», а сама в эти ивовые кусты и с концами. Представляешь? Я ждал долго и звал её. Потом отправился искать, но она пропала, как сквозь землю провалилась.

На следующий день мы с приятелем пытались дозвониться по телефону этим девчонкам, но всё бесполезно.
Телефоны обеих отключились навсегда.
Больше мы их никогда не встречали. А потом я уехал домой.

После этого созванивались с Андреем, и я как-то даже вспомнил про этих странных девушек, но он их больше не встречал, хотя и жил у этого старого парка и часто в нём бывал.
А потом жизнь закрутила, и юность ушла в далёкое прошлое. Да вот как-то вспомнилось это странное знакомство.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 89Комментарии: 0
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Ключевые слова: Знакомство девушки прощание странности отдых воспоминания

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