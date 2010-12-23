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Истории из жизни

Не поменялись, или Как я потерял полсемьи

Дело было очень давно, но помню все до последнего момента.

Было мне тогда лет 6, и решили мои родственники поехать на машине из Мытищ в Новомосковск в гости. За рулем был мой отец, машина - новая "Москвич" комби, за рулем он был раз 5, в общем, новичок. Москвич был забит под завязку, в нём был я, брат, бабушка, тетка и на переднем сидении отец и дядя. Выехали мы ранним утром, все шло хорошо, я сидел на коленях у тети, а брат - у бабушки. Ехали мы небыстро и за часа два, а может, и больше доехали до города Ступино. Я говорю брату: "Устал сидеть, давай местами поменяемся?", он: "Давай" и всё.

Очнулся я в яме, во рту песок и не могу ничего понять. Что произошло, почему рядом со мной перевернутый вверх колесами лежит ЗИЛ, почему на дороге лежит брат и бабушка и не встают, где голова у дяди и почему тетя сидит и плачет? Все произошло очень быстро и было страшно, в результате в аварии выжил я, тетя и отец! О ней еще даже в газетах писали. А вот я все думаю, что было бы, если поменялись с братом?

Уже позже я узнал, что за день до аварии маму кто-то сильно душил во сне, но она была атеисткой и ни во что не верила, а после покрестилась сама, и меня покрестила.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:03
Сегодня, 09:03 by Звезда ЭрцгаммыПросмотров: 697Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Семья авария ужас страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:48
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1919|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 356
Зачем так много написал? Последних двух строчек вполне бы хватило. Плюс.
P.S. Похоже каникулы начались сегодня. А я думала что как минимум 25 мая)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:20
+3
Группа: Модераторы
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Публикаций: 71
Комментариев: 5 276
Автор, я Вам. конечно, сочувствую, но мистики в истории не наблюдаю. На дорогах ещё и не такой треш творится, и при этом кто-то умудряется выжить в совершенно чудовищных ситуациях.
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 10:31
+7
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (851|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 709
Цитата: Летяга
Автор, я Вам. конечно, сочувствую, но мистики в истории не наблюдаю. На дорогах ещё и не такой треш творится, и при этом кто-то умудряется выжить в совершенно чудовищных ситуациях.

Согласен. У знакомого случай был: ехали вчетвером в машине, он на заднем сиденье, решил закурить, но зажигалку выронил. Нагнулся, стал по полу шарить. ... Удар... Машина под прицеп фуры залетела, крышу срезало напрочь вместе с головами трёх его попутчиков.. А ему хоть-бы хны.... Вот тебе и вредная привычка....
..
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Elena-lvs
Сегодня, 10:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 593
Вот и съездили в гости scream
Сочувствую Вам...
Спасибо +
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#5 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 12:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (180|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 132
Цитата: alex.kuzmenko2017
Цитата: Летяга
Автор, я Вам. конечно, сочувствую, но мистики в истории не наблюдаю. На дорогах ещё и не такой треш творится, и при этом кто-то умудряется выжить в совершенно чудовищных ситуациях.

Согласен. У знакомого случай был: ехали вчетвером в машине, он на заднем сиденье, решил закурить, но зажигалку выронил. Нагнулся, стал по полу шарить. ... Удар... Машина под прицеп фуры залетела, крышу срезало напрочь вместе с головами трёх его попутчиков.. А ему хоть-бы хны.... Вот тебе и вредная привычка....
..


Забавно, мне как-то раз бабушка рассказала идентичную историю про своего знакомого... жуть конечно.
Зарегистрирован: 4.08.2015
#6 написал: акжана
Сегодня, 12:09
+1
Онлайн
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Репутация: (702|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 797
К сожалению, такая короткая жизнь была у родственников, что по своей судьбе они должны были погибнуть именно в той поездке. И тот, факт, что автор поменялся местами с братом, возможно была корректировкой сверху, дабы остался жить тот, которому суждено выжить . Множество трагедии сопровождаются подобными ситуациями, которые оказываются роковыми для одних и спасительными для других.
Видимо нами управляют так называемые Высшие Силы ( Бога, Высший Разум, Космос) и спорить с судьбой так же бессмысленно, как и спорить с начальством.
ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#7 написал: Вареньевна
Сегодня, 12:29
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Публикаций: 0
Комментариев: 267
За рулем был мой отец, машина - новая "Москвич" комби, за рулем он был раз 5, в общем, новичок.

Ключевая фраза к сожалению.
Зарегистрирован: 4.02.2017
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