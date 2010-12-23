Не поменялись, или Как я потерял полсемьи

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:03

Звезда Эрцгаммы Просмотров: 697 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 09:03 by

Дело было очень давно, но помню все до последнего момента.Было мне тогда лет 6, и решили мои родственники поехать на машине из Мытищ в Новомосковск в гости. За рулем был мой отец, машина - новая "Москвич" комби, за рулем он был раз 5, в общем, новичок. Москвич был забит под завязку, в нём был я, брат, бабушка, тетка и на переднем сидении отец и дядя. Выехали мы ранним утром, все шло хорошо, я сидел на коленях у тети, а брат - у бабушки. Ехали мы небыстро и за часа два, а может, и больше доехали до города Ступино. Я говорю брату: "Устал сидеть, давай местами поменяемся?", он: "Давай" и всё.Очнулся я в яме, во рту песок и не могу ничего понять. Что произошло, почему рядом со мной перевернутый вверх колесами лежит ЗИЛ, почему на дороге лежит брат и бабушка и не встают, где голова у дяди и почему тетя сидит и плачет? Все произошло очень быстро и было страшно, в результате в аварии выжил я, тетя и отец! О ней еще даже в газетах писали. А вот я все думаю, что было бы, если поменялись с братом?Уже позже я узнал, что за день до аварии маму кто-то сильно душил во сне, но она была атеисткой и ни во что не верила, а после покрестилась сама, и меня покрестила.

Ключевые слова: Семья авария ужас страх авторская история

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