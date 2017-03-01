Смерть приходила

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 102 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 15:05 by

Итак, дорогие мои судари и сударыни, расскажу я вам в этот тихий весенний вечерок историю на ночь.Спать вам и не бояться.Было это давно, когда моему младшему не было и года, а сейчас он уже красавец-парень.Был тихий семейный вечер перед телевизором. Муж и старший сын лежали на диване и смотрели какой-то фильм, переговариваясь потихоньку. Я с младшим, убаюкивая его, лежала на кровати, и он уже почти уснул, посапывая мне в согнутую руку.Горел торшер в углу, было тепло тихо и уютно. Все приходит неожиданно.Я вдруг почувствовала, что на меня накатывает волна ледяного холода, и в то же время я почувствовала такой животный ужас, что у меня волосы зашевелились на голове.Не знаю, каким усилием я подавила желание заорать, вскочить и побежать оттуда вон, только мирно спящий ребенок удержал меня.Посмотрела на диван — там муж и сын лежали и разговаривали, как ни в чем не бывало. Потихоньку волна ужаса, что накрыла меня, начала отступать, я стала приходить в себя. Что это было, я не поняла. Такого холода и страха я никогда не чувствовала.Утром я перед работой занесла малыша к маме, которая жила на той же улице чуть подальше от нас. У нас вся улица частных домов. Мама мне и говорит:— Ты знаешь, на меня вчера вечером такой ужас накатил, чуть со страху не умерла. Вот на пустом месте леденящий какой-то страх.Я была очень удивлена её сообщением, но почему-то промолчала, что испытала то же самое. Слишком это всё было сюрреалистично. И что в итоге?Вечером, придя с работы, я узнала, что мой сосед по улице умер. Это был пожилой мужчина, жил он один, выпивал. Соседи забеспокоились, что у него до вечера дым из трубы не шел, а зима была лютая. Пришли, а он лежит на полу мертвый. Думаю, смерть мимо проходила. Ох, как она страшна, просто поверьте.

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