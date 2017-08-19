Яблоки

Arhip Просмотров: 1 001 Комментарии: 14 +25 Сегодня, 10:24 by

Выдался хороший урожай яблок. Уже не знаю, сколько мешков притащил. Раздал друзьям и знакомым, весь балкон завалил ими, весь холодильник набил, в комнате на диване разложил грудой. Уже пироги с них напекли, в рот не лезут уже, компотами обпился. Варенья - любой Карлсон удавится при виде этого изобилия.А яблоки гнить начинают потихонькуИ вот с пару недель назад замечаю я шум в комнате, где яблоки лежат.Поначалу подрывался посмотреть, что там происходит, но, когда свет включал, все прекращалось. Потом забил.А было вот что - каждый день гнилые яблоки падают на пол загадочным образом. Я их собираю и отправляю в мусоропровод, а на следующую ночь опять партия гнилых яблок на полу.Причем падают на пол только гнилые яблоки. Нормальные, даже с небольшой гнильцой лежат себе нормально. Поставил ради интереса видеорегистратор - он тоже на полу оказался, и не зарегистрировал ничего. И вот продолжают гнилые яблоки с дивана падать, а я гадаю - какая сила их на пол отправляет?

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