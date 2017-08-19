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Истории из жизни

Яблоки

Выдался хороший урожай яблок. Уже не знаю, сколько мешков притащил. Раздал друзьям и знакомым, весь балкон завалил ими, весь холодильник набил, в комнате на диване разложил грудой. Уже пироги с них напекли, в рот не лезут уже, компотами обпился. Варенья - любой Карлсон удавится при виде этого изобилия.
А яблоки гнить начинают потихоньку
И вот с пару недель назад замечаю я шум в комнате, где яблоки лежат.
Поначалу подрывался посмотреть, что там происходит, но, когда свет включал, все прекращалось. Потом забил.
А было вот что - каждый день гнилые яблоки падают на пол загадочным образом. Я их собираю и отправляю в мусоропровод, а на следующую ночь опять партия гнилых яблок на полу.
Причем падают на пол только гнилые яблоки. Нормальные, даже с небольшой гнильцой лежат себе нормально. Поставил ради интереса видеорегистратор - он тоже на полу оказался, и не зарегистрировал ничего. И вот продолжают гнилые яблоки с дивана падать, а я гадаю - какая сила их на пол отправляет?
Сегодня, 10:24 by ArhipПросмотров: 1 001Комментарии: 14
+25

Ключевые слова: Яблоки комната гнилые падают регистратор

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:35
+9
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (83|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 930
Не иначе как домовой уборку затеял, хоть гнильё выбросить, помочь яблочному любителю хозяину. smirk
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:41
+4
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Репутация: (578|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 452
Домовитый домовеночек хозяйством занимается) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 318
Тут и добавить нечего. Хозяюшко старается
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#4 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 12:16
+16
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1059|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 782
Много яблок я набрал,
Всё домой перетаскал,
Всех соседей угостил,
Чан варенья наварил,

Холодильник весь забил,
На балконе навалил,
Положил и на диване,
Яблоки лежат и в ванне.

Пироги, компот, шарлотка
И уже не лезут в глотку
Куда ж яблоки девать?
Надо Карлсона звать....

...Гнить, заразы, начинают
Кто-то на пол их бросает.
Видно яблочный завал
Домового задолбал.
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#5 написал: Qusto
Сегодня, 12:22
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (348|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
Домовой славный попался... Домовой-сортировщик. wink Плюс, +
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#6 написал: kas11
Сегодня, 12:35
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 217
явно не злая сила... похозяйничать решил кто то ... тоже яблоки по нраву
Зарегистрирован: 16.03.2013
#7 написал: Qusto
Сегодня, 12:35
+4
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (348|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
Цитата: alex.kuzmenko2017
Много яблок я набрал,
Всё домой перетаскал,
Всех соседей угостил,
Чан варенья наварил,

Холодильник весь забил,
На балконе навалил,
Положил и на диване,
Яблоки лежат и в ванне.

Пироги, компот, шарлотка
И уже не лезут в глотку
Куда ж яблоки девать?
Надо Карлсона звать....

...Гнить, заразы, начинают
Кто-то на пол их бросает.
Видно яблочный завал
Домового задолбал.


Чего же Вы в раздел стихи не пишете? Хорошо же получается...
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#8 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 12:37
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1059|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 782
Цитата: Qusto
Цитата: alex.kuzmenko2017
Много яблок я набрал,
Всё домой перетаскал,
Всех соседей угостил,
Чан варенья наварил,

Холодильник весь забил,
На балконе навалил,
Положил и на диване,
Яблоки лежат и в ванне.

Пироги, компот, шарлотка
И уже не лезут в глотку
Куда ж яблоки девать?
Надо Карлсона звать....

...Гнить, заразы, начинают
Кто-то на пол их бросает.
Видно яблочный завал
Домового задолбал.


Чего же Вы в раздел стихи не пишете? Хорошо же получается...

Дык стихи-то это комент к истории... А так у меня не получается((
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#9 написал: Qusto
Сегодня, 12:58
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (348|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
Цитата: alex.kuzmenko2017
Дык стихи-то это комент к истории... А так у меня не получается((


Это понятно, что коммент. Нормально у Вас получается, попрактикуетесь и будет отлично! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#10 написал: Arhip
Сегодня, 14:23
+6
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Репутация: (61|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 207
Цитата: Qusto
Цитата: alex.kuzmenko2017
Дык стихи-то это комент к истории... А так у меня не получается((


Это понятно, что коммент. Нормально у Вас получается, попрактикуетесь и будет отлично! blush

И так отлично. Человек с ходу такие экспромты выдает. Супер.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#11 написал: Qusto
Сегодня, 14:35
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (348|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
Цитата: Arhip
Цитата: Qusto
Цитата: alex.kuzmenko2017
Дык стихи-то это комент к истории... А так у меня не получается((


Это понятно, что коммент. Нормально у Вас получается, попрактикуетесь и будет отлично! blush

И так отлично. Человек с ходу такие экспромты выдает. Супер.


Я и говорю, нужно публиковаться.
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#12 написал: Black Bagira
Сегодня, 18:01
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (392|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 716
Цитата: alex.kuzmenko2017
Много яблок я набрал,
Всё домой перетаскал,
Всех соседей угостил,
Чан варенья наварил,

Холодильник весь забил,
На балконе навалил,
Положил и на диване,
Яблоки лежат и в ванне.

Пироги, компот, шарлотка
И уже не лезут в глотку
Куда ж яблоки девать?
Надо Карлсона звать....

...Гнить, заразы, начинают
Кто-то на пол их бросает.
Видно яблочный завал
Домового задолбал.



Восхищена!

Моего бы Шарика (собаку) к вам...яблоки просто обожает smile
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#13 написал: семишна
Сегодня, 18:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 66
Где бы нам такого домовитого найти , а то перец пропадает и помидоры .
Зарегистрирован: 26.07.2015
#14 написал: kusi
Сегодня, 21:18
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2014|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 511
Историю плюсую. Домовитый домовой это большая редкость в наши дни)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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