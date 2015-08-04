Встреча в темноте

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Лешик Просмотров: 499 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 11:10 by

Я возвращалась с работы довольно поздно, уже темнело, ветер дул сильно и дождик мелкий и мерзкий горизонтально летел. Для того, чтобы пересесть из автобуса на электричку, мне надо подняться на платформу, то есть пройти метров 100 вверх по дорожке, по обе стороны кустарник и дорожка не прямая, а делает поворот, и конца дорожки не видно, если стоять внизу, и наоборот тоже. Я там обычно бегаю в светлое время суток, ничего такого страшного там не видела.Из автобуса на остановке вышла я одна. Погодка подгоняла побыстрее забежать под крышу, но до электрички оставалось больше 15 минут, а идти в любом случае теплее, чем стоять на платформе, хоть бы и под крышей. Я неспешно двинула в сторону своей тропинки. Улица мокрая и пустая, в домах уже свет зажгли, пахло грибами и печным дымом, уже, видимо, камины затопили, ну, оно и понятно, я бы тоже сидела с огромным удовольствием дома, в тепле перед камином... Хотя у меня нет камина, я в высотке живу... Закурить, что ли? Ага, на этом ветру и под дождём вряд ли, под крышу надо бы.Я уже начала подъём по тропинке, в кустах слева услышала шорох, но особо не обратила внимания, может, ёж или дрозд бегает, они обычно сильно шумят. Скорость развить на подъёме мне сложно, тем более после работы, когда и по прямой уже с большим трудом. Шорох не прекратился, там кто-то шёл параллельным курсом, потом вздохнул или всхлипнул. Я стала всматриваться в темноту, даже приостановилась, может, собака потерялась? Если собака, то надо разглядеть, или есть ошейник с жетоном. Мысли мелькали в голове очень быстро: "Подманить к себе надо, а чем? В кармане только карамельки молочные, в сумке бутылка воды... Воды и так много кругом, а все ли собаки любят конфеты? А если она там запуталась, ведь сквозь заросли ежевики и кизила не так просто пролезть, а собака явно больше таксы? Звонить сразу в полицию и пускай сами разбираются?".Что-то там, в кустах, было и явно смотрело на меня. Я стояла прямо в пятне света от фонаря, поэтому решила пройти дальше, чтобы лучше видеть происходящее в темноте. Оно тоже прошло немного и тоже остановилось... Я продолжала всматриваться, даже достала из кармана конфету. Потом подумала, что если уж животина идёт рядом, то так и до платформы можно дойти, а там и виднее будет. Пошла дальше, развернула конфету, держусь поближе к краю, слышу, что вздыхает в кустах и топает. Вот и платформа, тут и фонари посильнее, сейчас выйдет на свет и разберёмся, но собака не вышла, и рассмотреть её я всё так же толком не могла. Наконец вспомнила, что на телефоне же фонарик есть, можно ж посветить!Направляю лучик туда, где должна быть собака, и тихо каменею. В первый миг подумала, что это ребёнок! Спиной ко мне сидел явно не пёс, а кто-то, кто похож на человеческого малыша, только то ли мохнатый, то ли в шубе и очень сутулый. Сидел вполне по-звериному, но голову повернул в мою сторону вполне по-человечьи и посмотрел через плечо на меня.Его (лицо?) не было клыкастым ужасом, а походило на изображение пони филли, какое-то неправдоподобное, глазищи большие и раскосые, нос - приплюснутое нечто, как если бы человеческая переносица заканчивалась собачьими ноздрями, рот тоже сочетание чего-то человеческого и звериного, нависающие брови, подбородка нет, шерсть серая, короткая, как у коровы или лошади, вокруг глаз кожа сероватого цвета...Выражение лиц у нас были, наверное, одинаково обалдевшими. Это длилось секунды три, мы пялились друг на друга, а потом кинулись в разные стороны. Оно испуганно шарахнулось от света обратно вниз, я метнулась под крышу.Остаток времени тянулся безумно долго, я выкурила две сигареты, зубы мелко постукивали.По закону подлости я ждала электричку одна, на противоположной стороне тоже никого. Когда мой транспорт уже подходил к платформе, я метнулась к дорожке и выложила пакетик с конфетами на землю. Вскочила в вагон.Было не столько страшно, сколько совершенно непонятно, кто это был, что он там делал, почему топал рядом, он так и шёл спиной вперёд или собирался дать дёру? И где это обычно обитает? В этой полосе кустарника на насыпи жить незаметно для людей он вряд ли может (только если способен быть невидимым или прятаться в норе) ... И ест ли он карамельки?Сегодня утром шла тем же маршрутом, кусты густые, но просматривается всё насквозь, лисья уже падают, никаких серых зверей размером с двухлетнего ребёнка; да, дрозд бегал, мелкие птички чирикали...Кто что думает? Делитесь соображениями.

Ключевые слова: Дорога домой шорох топот нечто страх конфеты авторская история

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