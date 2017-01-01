Эксперименты?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:08

Grimmas Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:08 by

Мы с сестрой и папой ехали в автобусе, куда именно, не знаю, но настроение было хорошее. Автобус был полупустой, по крайней мере, никто не стоял, все сидели. Я сидела рядом с сестрой, а папа на другой стороне. В общем, едем мы все спокойно, переговариваемся, шутим, подъезжаем к остановке, которая перед мостом. Стоим с минуту, а после продолжаем путь.Что в тот момент произошло, я не видела, но мы отчего-то вылетаем за ограждение и летим с моста в реку, притом момент падающего желтого автобуса я сначала вижу как бы со стороны, а потом несколько секунд темнота. Когда же открываю глаза, понимаю, что мы под водой, я уже вне автобуса, который продолжал погружаться. У меня паника, что с родными, пытаюсь плыть в направлении автобуса, но его уже нет, зато со дна поднимается что-то черное и страшное. Оглядываюсь по сторонам и отмечаю, что на реку это не похоже совсем, так как вокруг стены из зелено-черного материала с рисунком сот, однако пространство вокруг довольно огромное.Нечто из глубины продолжает подниматься, и я понимаю, что надо спасаться, поднимаю голову и вижу круглое светлое пятно над собой, куда я тут же и устремляюсь. Что меня удивило больше всего, так это то, что в какой-то момент я сделала непроизвольный вдох, однако никакого дискомфорта не испытала, будто бы я всегда умела дышать под водой. И в этот момент как бы видела все это со стороны, как если бы я просто смотрела телевизор, а тварь же неопределенного размера и формы приближалась, и я в страхе ускорилась, понимая, что если не успею - это будет конец. И вот я у того светлого пятна, который оказался каким-то люком, там имелась небольшая лесенка, за которую я и ухватилась, быстро взбираясь наверх.Думала, что я окажусь на поверхности какой-нибудь базы. Не угадала, а может, и угадала, так как очнулась я на столе в подобии скафандра. Сердце бешено колотилось, и было трудно дышать. Только после того, как я огляделась по сторонам, я заметила, что справа от меня в таких же скафандрах "спали" мои папа и сестра, и кто-то еще, видимо, из тех, кто был в тот момент с нами в автобусе. Помещение, в котором мы находились, было белым, и в нем ничего, кроме столов с людьми, не было. В голове билась мысль "они спят, надо их тоже разбудить! Скорее!", что я, собственно, и стала делать, тормоша и крича: "Просыпайтесь! Просыпайтесь!"В итоге проснулась я сама, но уже в реальности. Пора было собираться на работу. Вот такой вот сон.

Ключевые слова: Сон страх ужас смерть авторская история

Другие, подобные истории: