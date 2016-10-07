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Истории из жизни

Приворот

День добрый. Решила поделиться жуткой историей, безумным поступком. На что только люди не способны!

Вечер...раздался телефонный звонок. Звонила моя тетя:
- Племяшка, я соскучилась, приезжай в гости с ночевкой, завтра жду!

Конечно, я любила гостить у тетки, она относилась ко мне, как ко взрослой! Рассказывала мне практически все, даже больше, чем положено для ушей девочки, которой 15 лет. Ей на тот момент было 29, подруг у нее особо нет и не было, поэтому она с удовольствием ездила по моим ушам. А я, конечно, с любопытством слушала все ее истории.

На следующий день я была уже у тети, она мне взахлеб рассказывала о каком-то красавчике неземной красоты, обеспеченном и т.д.

- Хочу, во что бы то ни стало, быть с ним! Я сходила к колдунье, она меня научила, как сделать, чтоб он никуда не делся. Но мне нужна твоя помощь.

А мне так любопытно, еще и распирает: тете нужна моя помощь!

- Конечно, помогу, что надо?

Следующим утром я была на кладбище, но не одна, а со своей подругой, потому как очень боюсь такие места. Мне было задание найти три могилы с именем возлюбленного моей тети, да еще и запомнить их местоположения. Дело было сделано, я возвращаюсь домой, тетя и говорит, что ночью, мол, пойдешь со мной на кладбище и покажешь, где эти могилы.

И вот ночью мы отправились с тетей на кладбище, по дороге она говорит:
- Колдунья сказала мне найти три могилы с именем моего любимого. Дала три церковные свечи, три ленточки заговоренные и сказала: "Подойдешь к первой могиле - воткнешь свечу и над свечой будешь палить первую ленточку с заклинанием ("Ау-ау-ау, летите, черти, в трубу; летите, черти, высоко; летите, черти, далеко...")"

Дальше я не помню слов, но заклинание такое, что читаешь и волосы дыбом! И так над каждой могилой.

Колдунья сразу предупредила, что во время этой церемонии, можно услышать и свое имя, будто бы кто-то зовет, и что только не может показаться, но ни в коем случае не прерывать заклинание, не обращать ни на что внимание и довести все до конца. После ни с кем не разговаривать, за голову руками не браться и отправляться домой спать.

Я, как это все услышала, говорю:
- Нет, я не пойду с тобой на могилки, подожду возле кладбища, я очень боюсь!

Но тетя же не знает, где могилы с именем, которое ей нужно. А у меня истерика:
- Я не пойду, я боюсь, зачем ты меня сюда привела!

Тетя, конечно, психанула, но она тоже боялась дико, а так бы пошла, я думаю. Решение приняли не идти, а что делать с пакетом, в котором три свечи, три ленточки? Решили спалить...

Что вы думаете? Мы подожгли пакет, как начали выть собаки, да так, как никогда я больше не слышала такого воя! И откуда и где эти собаки?! Поле и кладбище!

Мы до смерти напуганы, чуть ли не бегом в сторону дома, а на встречу бабушка в платке, маленькая, темно, лица не видно! Но мне не до него, проходит мимо нас в сторону кладбища, а я тете говорю, куда, мол, она идет. После этих слов мы повернулись посмотреть, но никого не было. Ее и след простыл!

Поле и чуть дальше кладбище: нет деревьев, нет домов! Куда она делась?! Это был предел всему... Мы бежали домой, как ошпаренные! Я думала, от страха вот-вот умру! Эту историю я не забуду никогда! Тетя, конечно, слезно просила никому не рассказывать об этом, тем более маме. Я слово сдержала, мама моя так и не знает, что ее бестолковая сестра не пойми куда чуть не втянула ее ребенка!

Вот так вот: неразделенная любовь, и на что способны женщины!

P.S. Это очень сильный приворот! Если все это проделать, человек всю свою жизнь будет ходить за тобой, как тень, не понимая, что с ним происходит. Ни в коем случае не делайте так! Не ломайте чужие судьбы!

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:54
Вчера, 17:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 761Комментарии: 2
+16

Ключевые слова: Родная тётя колдунья три могилы заклинание истерика бабушка в платке

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 20:42
0
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Репутация: (6|0)
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Комментариев: 137
Я очень боюсь таких мест, но все же должна была запомнить их местоположение.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:00
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Публикаций: 187
Комментариев: 5 815
Не состоявшийся приворот) Повезло всем, кроме, возможно, бабки.
Плюсанула. Но раздел я бы выбрала другой)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
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