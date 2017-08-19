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Истории из жизни

"Молитва" для приворота

«У вас безответные чувства? Муж охладел и ушёл к молодой соседке? Я, потомственная ведьма Матрёна Автандиловна, могу помочь! Делаю пожизненный приворот по крови». Подобными объявлениями пестрят газеты, да и в Интернете, наверное, предложений не счесть. Раз существует «товар», значит, есть и потребитель.

В 15 лет я была страстно влюблена, а ему - всё равно. Труднее всего скрывать равнодушие. Меня, девчонку с завышенной самооценкой, это злило. Да как посмел? Такая хорошая я, а он...
Шаталась неприкаянно по городу со своими невостребованными эмоциями, перебродившими в пьянящее чувство с неизвестным названием. Уже не знала даже, нравится он мне или это уязвленное самолюбие, либо уже ненависть?

Вот моя взрослая соседка по дому, назовём её тётей Асей (да, я - олдфаг, выросший в 90-е, поэтому помню рекламу «Тетя Ася приехала!»), всегда пользовалась успехом у мужчин. В «бальзаковском» возрасте она располнела, лицо избороздили глубокие морщины, и выглядела ничуть не моложе своих лет. Тем не менее, вокруг неё кипели страсти. Последний мужчина был младше тёти Аси на 16 лет, отличалась импозантностью и галантностью.

Я решила разузнать, как ей это удаётся?
- Ну, ладно, - сказала она, выслушав мой бессвязный эмоциональный рассказ о «неотношениях» с Ним. - Подскажу, как горю твоему помочь. Надо сорок дней подряд, перед сном, по три раза читать молитву "Отче наш" наоборот. После этого произносить четыре раза еще одну, небольшую, - я тебе напишу, и кланяться в пояс.
- Неужели поможет? - не поверила я.
- Мне же помогло. Я адекватно оцениваю себя – никогда красой не блистала, еще и полная, да и характер у меня стервозный, а всегда хотелось страстей! Чтобы мужчины меня обожали! Как Наталью Кустинскую. И нравилась же я мужчинам, ой как нравилась. А всё почему? Моя бабушка была деревенской ведуньей и знахаркой, научила меня приворотам, - доверительно сказала тётя Ася.

Мне всегда казалось, что приворот – преступление против воли человека, которое ведет к нарушению свободы выбора, дарованной Богом. И потом, приведёт ли к счастью «искусственная» любовь?
Тем не менее, я была окрылена. Мои чувства давно перестали быть влюбленностью, превратившись в сип уязвлённого самолюбия. Не понравилась? Пусть страдает! Скажу честно: мораль и нравственность меня почти не волновали. Гордыня - грех самый страшный. Затмевает разум.

Каюсь, я начала читать эту "молитву", но кое-что меня остановило. А именно: подробности из бурной личной жизни тёти Аси. Выяснилось, что оба мужа, так страстно её обожавших, периодически зверели и избивали жену. Оба скончались на третьем-четвертом году совместной жизни. Один из «сердечных друзей» тёти Аси повесился, оказавшись в долгах. Другого поразило психическое заболевание. Он был уверен, что на него наводят магнитные волны, из-за которых ему плохо, прятался по подвалам и чердакам. Во время очередного приступа так избил тетю Асю, решив, что и она имеет отношение к заговору против него, что она лежала в реанимации. В конце концов мужчина стал невменяемым, пришлось положить в соответствующее заведение. До этого он успел еще и принести в дом вшей, которых подцепил, ночуя на вокзале.
Кстати, я вспомнила его. Совсем маленькой была, когда видела у подъезда этого странного человека, который закрывался от "магнитных волн" щитом из подноса и орал.
Она мечтала о детях, но так и не смогла родить после череды выкидышей.

Люди, изучающие привороты, скажут вам, что за каждым таким деянием стоят исковерканные судьбы, утраченное психическое и физическое здоровье.
Любовный приворот - акт черной магии, что уже ни о чём хорошем не говорит. Привороженный человек теряет свою энергетическую защиту.
Вами овладевает беспричинное ощущение несчастья или беды, внезапные мысли о самоубийстве, сильная тоска, появляется чувство страха и угнетенности? Всё это признаки магического нападения.
Что же происходит с жертвами приворота? Они начинают бесноваться. Приворот, чаще всего, осуществляется посредством подсадки злобного духа-беса. Появляется агрессия к бывшей возлюбленной, высказывается недовольство всем и вся, стремление к той, которая сделала кармическую привязку. Человек становится неуживчивым, психически неуравновешенным, злобным. Внедрённая сущность сначала изводит, а затем, выполнив свою задачу, стремится его убить, чтобы покинуть тело.

Привораживая свою жертву, расстраивая ее психическое и физическое здоровье, доводя до гибели, «исполнитель» и «заказчик» умерщвляют и себя, - ведь они нарушают Божескую заповедь: «Не убий!».
Если вы обнаружили признаки колдовского воздействия, направленные против вас, не падайте духом. Задача воздействующих как раз и состоит в том, чтобы вывести вас из состояния равновесия. Нужно помнить: позитивные мысленные излучения являются мощной защитой от всех внешних вредных воздействий.

Я, разумеется, перестала читать "молитву". И дело даже не в боязни страшного суда и опасениях за жизнь его, равнодушного. Просто мне хотелось, чтобы страсть и блеск в глазах объяснялись не приворотом. Не любит... что ж... Мое тщеславие поугасло. Значит, не мое. Надо уметь принимать поражения.
Истинные чувства безответными остаться не могут. Ведь любовь, страсть – настолько сильное пламя, что не может не зажечь искру в избраннике.

P.S. Что случилось с последним молодым человеком тети Аси, тем, что на 16 лет моложе, мне неизвестно. Возможно, он просто ушел от тети Аси. Во всяком случае, в доме появляться перестал, а уж почему... Кто знает? Новых поклонников рядом с ней не видели. Она продолжала жить одна.
Позже я отправилась учиться в столицу, о жизни соседки ничего не знала. Как-то, приехав погостить к родителям, услышала от соседей, что тетя Ася умерла от рака. Вот такая страшная судьба у женщины, прибегавшей к приворотам с юных лет.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 15:40 by Элла ЖежеллаПросмотров: 1 288Комментарии: 10
+14

Ключевые слова: Приворот магия зло соседка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 16:09
+6
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 33
Комментариев: 401
Действительно,как надоели эти привороты,и т.д и т.п.Надоела эта реклама на всех сайтах.Видно большие деньги зарабатывают гадалки,раз везде суют свой нос.Хорошо,что остановились и перестали читать приворот.Пусть в вашей жизни случится самое приятное - будет любовь,настоящая,без приворотов. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#2 написал: az.ecmb
Вчера, 16:14
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1626|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 031
Для всех "клиентов" напоминаю:

Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#3 написал: Долгопят
Вчера, 16:42
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 202
Ну наконец то!!! Девушка в 15 лет в процессе нашептывания приостановилась.Никого не приворожила, аллилуйя !!!
Плюс ко всему подробная расшифровка последствий приворотных противоправных действий.Даже писать особо ничего не надо.
Единственное , могу добавить от себя, только отчаявшиеся люди обрекают себя и жертву приворота на бесконечную кроваво - магическую корриду.Кто кого быстрее забодает
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#4 написал: Olga-Viculia
Вчера, 19:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 266
Ну прчитала бы до конца и прочитала,подумаешь!Не верю ни в какие привороты.А может они действуют на каких-нить нищебродов или алкашню?)Я писала историю про свою подругу,которая по кладбищам ночами бегала,а результата "О".Автор,устройтесь юристом,секретарем.. или домработницей к какому-нить Прохорову,Киркорову,Лазареву...и т.д. и прочитайте свои молитвы задом наперед)))А вдруг?
Зарегистрирован: 22.03.2013
#5 написал: Arhip
Вчера, 21:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 41
Отче наш наоборот - это уже из сатанинских обрядов. Так что правильно сделала, что читать не стала.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#6 написал: Marion Phauna
Вчера, 22:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (287|0)
Публикаций: 209
Комментариев: 3 781
если во что-то верить сильно, то оно может материализоваться. я тоже не верю ни в привороты, ни в заговоры, порчи и так далее. но история хороша, посему плюс
Зарегистрирован: 2.01.2012
            
#7 написал: Snejnay
Вчера, 23:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (989|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 365
Автор при всем моем уважении - не совсем поняла зачем нам разъяснения о вреде приворотов? Могу сказать словами из Библии "и волос с головы не упадет без воли Отца вашего Небесного". Так что если и пристает зараза к некоторым то вполне заслуженно, а незаслуженно - не пристанет. Ибо не фиг по девкам бегать и на уши присядать, собственно и развратничать тоже...
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#8 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 00:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Цитата: Snejnay
Автор при всем моем уважении - не совсем поняла зачем нам разъяснения о вреде приворотов? Могу сказать словами из Библии "и волос с головы не упадет без воли Отца вашего Небесного". Так что если и пристает зараза к некоторым то вполне заслуженно, а незаслуженно - не пристанет. Ибо не фиг по девкам бегать и на уши присядать, собственно и развратничать тоже...

Как же точно Вы описали мои мысли! В Коране тоже так написано. А насчёт эффективности воздействия, действительно, иногда Всевышний даёт людям вполне заслуженные уроки. Захотел приворот: получай, распишись, потом не плачь. А для, кто гулял и провоцировал тоже будет пожизненный урок. Если, конечно, совести хватит признать свою вину.
Зарегистрирован: 12.06.2017
#9 написал: Великий Инквизитор
Сегодня, 02:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 150
Цитата: Olga-Viculia
Ну прчитала бы до конца и прочитала,подумаешь!Не верю ни в какие привороты.А может они действуют на каких-нить нищебродов или алкашню?)Я писала историю про свою подругу,которая по кладбищам ночами бегала,а результата "О".Автор,устройтесь юристом,секретарем.. или домработницей к какому-нить Прохорову,Киркорову,Лазареву...и т.д. и прочитайте свои молитвы задом наперед)))А вдруг?

Тут кстати довольно правильный подход! Кто не верит во всю эту чертовщину к тому не прицепится и тот устойчив к магическим воздействиям! Но что касается вас,то я не уверен,что оно к вам не прицепится! Вы сидите на сайте,интересуетесь тем,что тут пишут,а значит уже где-то закрались какие-то мысли и появился интерес! А когда приходит подселенц,он вас не спросит можно-ли и ещё что любое тёмное магическое воздействие сопровождает нечисть и чем сильнее тот,кто его проводит,тем сильнее и нечисть!
Зарегистрирован: 14.01.2017
#10 написал: Летяга
Сегодня, 07:35
0
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Репутация: (7515|-1)
Публикаций: 171
Комментариев: 5 744
мне хотелось, чтобы страсть и блеск в глазах объяснялись не приворотом.

Золотые слова! А иначе - грош цена наведённой страсти.
Плюс за правильный вывод
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
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