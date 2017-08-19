"Молитва" для приворота

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Элла Жежелла Просмотров: 1 288 Комментарии: 10 +14 Вчера, 15:40 by

«У вас безответные чувства? Муж охладел и ушёл к молодой соседке? Я, потомственная ведьма Матрёна Автандиловна, могу помочь! Делаю пожизненный приворот по крови». Подобными объявлениями пестрят газеты, да и в Интернете, наверное, предложений не счесть. Раз существует «товар», значит, есть и потребитель.В 15 лет я была страстно влюблена, а ему - всё равно. Труднее всего скрывать равнодушие. Меня, девчонку с завышенной самооценкой, это злило. Да как посмел? Такая хорошая я, а он...Шаталась неприкаянно по городу со своими невостребованными эмоциями, перебродившими в пьянящее чувство с неизвестным названием. Уже не знала даже, нравится он мне или это уязвленное самолюбие, либо уже ненависть?Вот моя взрослая соседка по дому, назовём её тётей Асей (да, я - олдфаг, выросший в 90-е, поэтому помню рекламу «Тетя Ася приехала!»), всегда пользовалась успехом у мужчин. В «бальзаковском» возрасте она располнела, лицо избороздили глубокие морщины, и выглядела ничуть не моложе своих лет. Тем не менее, вокруг неё кипели страсти. Последний мужчина был младше тёти Аси на 16 лет, отличалась импозантностью и галантностью.Я решила разузнать, как ей это удаётся?- Ну, ладно, - сказала она, выслушав мой бессвязный эмоциональный рассказ о «неотношениях» с Ним. - Подскажу, как горю твоему помочь. Надо сорок дней подряд, перед сном, по три раза читать молитву "Отче наш" наоборот. После этого произносить четыре раза еще одну, небольшую, - я тебе напишу, и кланяться в пояс.- Неужели поможет? - не поверила я.- Мне же помогло. Я адекватно оцениваю себя – никогда красой не блистала, еще и полная, да и характер у меня стервозный, а всегда хотелось страстей! Чтобы мужчины меня обожали! Как Наталью Кустинскую. И нравилась же я мужчинам, ой как нравилась. А всё почему? Моя бабушка была деревенской ведуньей и знахаркой, научила меня приворотам, - доверительно сказала тётя Ася.Мне всегда казалось, что приворот – преступление против воли человека, которое ведет к нарушению свободы выбора, дарованной Богом. И потом, приведёт ли к счастью «искусственная» любовь?Тем не менее, я была окрылена. Мои чувства давно перестали быть влюбленностью, превратившись в сип уязвлённого самолюбия. Не понравилась? Пусть страдает! Скажу честно: мораль и нравственность меня почти не волновали. Гордыня - грех самый страшный. Затмевает разум.Каюсь, я начала читать эту "молитву", но кое-что меня остановило. А именно: подробности из бурной личной жизни тёти Аси. Выяснилось, что оба мужа, так страстно её обожавших, периодически зверели и избивали жену. Оба скончались на третьем-четвертом году совместной жизни. Один из «сердечных друзей» тёти Аси повесился, оказавшись в долгах. Другого поразило психическое заболевание. Он был уверен, что на него наводят магнитные волны, из-за которых ему плохо, прятался по подвалам и чердакам. Во время очередного приступа так избил тетю Асю, решив, что и она имеет отношение к заговору против него, что она лежала в реанимации. В конце концов мужчина стал невменяемым, пришлось положить в соответствующее заведение. До этого он успел еще и принести в дом вшей, которых подцепил, ночуя на вокзале.Кстати, я вспомнила его. Совсем маленькой была, когда видела у подъезда этого странного человека, который закрывался от "магнитных волн" щитом из подноса и орал.Она мечтала о детях, но так и не смогла родить после череды выкидышей.Люди, изучающие привороты, скажут вам, что за каждым таким деянием стоят исковерканные судьбы, утраченное психическое и физическое здоровье.Любовный приворот - акт черной магии, что уже ни о чём хорошем не говорит. Привороженный человек теряет свою энергетическую защиту.Вами овладевает беспричинное ощущение несчастья или беды, внезапные мысли о самоубийстве, сильная тоска, появляется чувство страха и угнетенности? Всё это признаки магического нападения.Что же происходит с жертвами приворота? Они начинают бесноваться. Приворот, чаще всего, осуществляется посредством подсадки злобного духа-беса. Появляется агрессия к бывшей возлюбленной, высказывается недовольство всем и вся, стремление к той, которая сделала кармическую привязку. Человек становится неуживчивым, психически неуравновешенным, злобным. Внедрённая сущность сначала изводит, а затем, выполнив свою задачу, стремится его убить, чтобы покинуть тело.Привораживая свою жертву, расстраивая ее психическое и физическое здоровье, доводя до гибели, «исполнитель» и «заказчик» умерщвляют и себя, - ведь они нарушают Божескую заповедь: «Не убий!».Если вы обнаружили признаки колдовского воздействия, направленные против вас, не падайте духом. Задача воздействующих как раз и состоит в том, чтобы вывести вас из состояния равновесия. Нужно помнить: позитивные мысленные излучения являются мощной защитой от всех внешних вредных воздействий.Я, разумеется, перестала читать "молитву". И дело даже не в боязни страшного суда и опасениях за жизнь его, равнодушного. Просто мне хотелось, чтобы страсть и блеск в глазах объяснялись не приворотом. Не любит... что ж... Мое тщеславие поугасло. Значит, не мое. Надо уметь принимать поражения.Истинные чувства безответными остаться не могут. Ведь любовь, страсть – настолько сильное пламя, что не может не зажечь искру в избраннике.P.S. Что случилось с последним молодым человеком тети Аси, тем, что на 16 лет моложе, мне неизвестно. Возможно, он просто ушел от тети Аси. Во всяком случае, в доме появляться перестал, а уж почему... Кто знает? Новых поклонников рядом с ней не видели. Она продолжала жить одна.Позже я отправилась учиться в столицу, о жизни соседки ничего не знала. Как-то, приехав погостить к родителям, услышала от соседей, что тетя Ася умерла от рака. Вот такая страшная судьба у женщины, прибегавшей к приворотам с юных лет.

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